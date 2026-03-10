VİDEO: Brentford'un yıldızı Dango Ouattara'nın şok edici Panenka penaltısı West Ham'ı FA Cup çeyrek finallerine taşıdı, Keith Andrews ise konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi

Brentford'un 1989'dan bu yana ilk kez FA Cup çeyrek finaline yükselme umutları, Ouattara'nın cesur hamlesinin ters tepmesiyle muhteşem bir şekilde suya düştü. Jarrod Bowen ve Igor Thiago'nun kendi kulüpleri için ikişer gol attığı uzatmaların ardından 2-2'lik heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanan maç, Londra Stadyumu'nda gergin bir penaltı atışları ile sonuçlandı.

Burkina Faso'lu forvet Ouattara cesur bir Panenka vuruşu denedi, ancak Alphonse Areola bu şutu kolayca kurtardı. Bu, penaltı atışlarının tek kaçırılan vuruşuydu ve West Ham 5-3 galip geldi. 24 yaşındaki oyuncu, baskı altında verdiği karar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.