Yosua Arya

VİDEO: Brentford'un yıldızı Dango Ouattara'nın şok edici Panenka penaltısı West Ham'ı FA Cup çeyrek finallerine taşıdı, Keith Andrews ise konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi

Dango Ouattara'nın kaçırdığı Panenka penaltısı, Brentford'a Londra Stadyumu'nda West Ham ile 2-2 berabere kaldıkları maçta pahalıya mal oldu. Hammers, Bees'i dramatik bir penaltı atışları sonucu mağlup ederek FA Cup çeyrek finallerine yükseldi.

    Brentford'un 1989'dan bu yana ilk kez FA Cup çeyrek finaline yükselme umutları, Ouattara'nın cesur hamlesinin ters tepmesiyle muhteşem bir şekilde suya düştü. Jarrod Bowen ve Igor Thiago'nun kendi kulüpleri için ikişer gol attığı uzatmaların ardından 2-2'lik heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanan maç, Londra Stadyumu'nda gergin bir penaltı atışları ile sonuçlandı.

    Burkina Faso'lu forvet Ouattara cesur bir Panenka vuruşu denedi, ancak Alphonse Areola bu şutu kolayca kurtardı. Bu, penaltı atışlarının tek kaçırılan vuruşuydu ve West Ham 5-3 galip geldi. 24 yaşındaki oyuncu, baskı altında verdiği karar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

  • Andrews, Ouattara'yı suçlamayı reddediyor

    Brentford menajeri Keith Andrews, takımının FA Kupası'ndan elenmesine rağmen oyuncusunu suçlamayı reddetti ve forvet oyuncusunu ateşli bir şekilde savundu.

    ESPN'nin aktardığına göre Andrews, Ouattara'nın penaltısı hakkında "Hayır, hiç de üzülmedim" dedi. "Bence bir futbolcu için en kolay şey penaltı atmamaktır. Böyle bir sahnede penaltı atmak inanılmaz bir cesaret gerektirir. Muhtemelen penaltılar ve onları kaçıranlar hakkında ilk kez konuşuyorum. Penaltıları kaçıran oyuncuların etrafındaki kültürü nefret ediyorum - kimlerden bahsettiğimi biliyorsunuz, bunu yapan ulusal kahramanlar - alay ediliyor, hakaret ediliyor. Bence bu iğrenç. Bunu yapmak ciddi bir cesaret gerektirir. O bu tekniği çok çalıştı ve eğer yaparsa, herkes onu övecek. Dango benden ve onunla ilişkili herkesten ihtiyacı olan tam desteği alacak."

    Sırada ne var?

    Bu galibiyet, Hammers'ın FA Cup çeyrek finallerine yükselmesini garantiledi. Burada 4 Nisan'da Leeds United ile karşılaşacaklar. Ancak ondan önce, Manchester City ve Aston Villa ile zorlu Premier League maçları oynayacaklar.

    Brentford ise, Premier League'de şampiyon Wolves'u ağırlayarak bu yenilginin telafisini arayacak. Bu sezon ligde 5 gol ve 1 asist kaydeden Ouattara, maçta önemli bir etki yaratarak hatasını telafi etmeye çalışacak.

