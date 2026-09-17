Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, Teavun karşılaşmasında sergilediği olağanüstü kurtarışın ardından Suudi Arabistan sahalarında yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti ve en zorlu toplarla başa çıkma konusundaki özel yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

Bounou'nun bu parlak performansı, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta karşılaşmalarında iki takımı bir araya getiren maçta Hilal'in Teavun karşısında 6-0'lık büyük galibiyeti sırasında geldi; kaleci güçlü bir şutu takipçilerin hayranlığını uyandıran bir şekilde önledi.