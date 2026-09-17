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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Bono, Dünya Kupası'ndaki tarzıyla Suudi Arabistan'da dikkatleri üzerine çekti

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas

Faslı kaleci olay yaratıyor

Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, Teavun karşılaşmasında sergilediği olağanüstü kurtarışın ardından Suudi Arabistan sahalarında yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti ve en zorlu toplarla başa çıkma konusundaki özel yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

Bounou'nun bu parlak performansı, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta karşılaşmalarında iki takımı bir araya getiren maçta Hilal'in Teavun karşısında 6-0'lık büyük galibiyeti sırasında geldi; kaleci güçlü bir şutu takipçilerin hayranlığını uyandıran bir şekilde önledi.

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  • Bono'dan olağanüstü bir kurtarış

    Bono, Et-Teavün oyuncularından birinin ceza sahası dışından yaptığı sert şutu, topun yüksek hızına ve kaleye doğru gitmesine rağmen ayakta durduğu pozisyonda müdahale ederek uzaklaştırmayı başardı ve ev sahibi ekibin Hilal'in ağlarını sarsmasına engel oldu.

    Bu pozisyon göz ardı edilmedi; Bono, gösterdiği dikkat çekici tepki ve şuta müdahale şekli takdir edilerek Roshn Ligi Profesyonel Kulüpler Birliği tarafından haftanın en iyi kurtarışı ödülüne layık görüldü.

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  • Dünya Kupası anılarını canlandıran bir kare

    Bono'nun topa müdahale şekli tesadüfen ortaya çıkmış değildi; zira Faslı kaleci, son Dünya Kupası'nda da benzer bir anı sergilemiş, son 32 turundaki Hollanda karşılaşmasında bir penaltı vuruşunu ayakta durarak büyük bir maharetle kurtarmıştı.

    Bu müdahale şekli, Bono'nun kariyerinin öne çıkan anlarından birine dönüşmüştü; zira yaptığı kurtarışlar Fas Millî Takımı'nın turnuvadaki yoluna devam etmesine katkı sağlamıştı. Faslı kaleci bu kez de aynı hareketi Hilal forması altında bir kez daha sahneye koydu.

    Bono, gerek kritik kurtarışlarıyla gerekse maçlarda takıma daha fazla güven veren olağanüstü müdahaleleriyle Hilal'deki güçlü varlığını böylece pekiştirmeye devam ediyor ve Suudi sahalarının en dikkat çekici kalecilerinden biri olmayı sürdürüyor.

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