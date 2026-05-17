FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga
VİDEO: Bira ile sırılsıklam olan Harry Kane, kızına Bundesliga madalyasını hediye ederken, Bayern Münih yıldızının eşi ve çocukları sırılsıklam forvetle kutlama kucaklaşmasından uzak durdu

Harry Kane, Allianz Arena'da Bayern Münih'in Köln'ü 5-1 mağlup ettiği maçta kusursuz bir hat-trick yaparak tarihi bir Bundesliga sezonunu muhteşem bir şekilde noktaladı. İngiltere milli takım kaptanı maç sonrası kutlamaların merkezindeydi; ancak forvet oyuncusu geleneksel Alman birasıyla baştan aşağı ıslatıldıktan sonra ailesi kutlamalara katılmakta biraz tereddüt etti.

  • Bira yağmurları altında aile eğlencesi

    Kupa töreninin ardından Allianz Arena'nın sahası, bira yağmurları ve kutlamaların yaşandığı kaotik bir ortama dönüştü. Takım arkadaşlarının başlıca hedefi olan Kane, sahada ailesini bulmadan önce bira ile sırılsıklam oldu. Kamera tarafından yakalanan bu dokunaklı anlarda, forvet oyuncusu kızı için şampiyonluk madalyasını uzattı; ancak eşi ve çocukları, bira ile ıslanmış bir kucaklaşmadan kaçmak için komik bir şekilde geri çekildiler. Bu sahneler, dört maç kala şampiyonluğu garantileyen Vincent Kompany'nin takımının iç saha sezonunu zaferle tamamladığını gösterdi.

  • Kane ve Bayern rekorları kırmaya devam ediyor

    Saha içinde Kane bir kez daha gecenin yıldızı oldu. FC Köln karşısında attığı üç golle sezonun lig gol sayısını 36’ya çıkaran Kane, Robert Lewandowski’nin tek sezonluk tüm zamanların rekoruna sadece beş gol uzaklıkta kaldı. Bu, sezonun dördüncü hat-trick’iydi; Kane, 10. ve 13. dakikalarda soğukkanlı vuruşlarla skoru belirledikten sonra ikinci yarıda da golünü tamamladı. Bu galibiyetle Bayern, sezon toplamında rekor kıran 122 gole ulaştı.

    Takipçilerine bir videoda seslenen İngiliz yıldız, takımın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. O şöyle dedi: "Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir madalya ve bir kupa daha. Allianz'da taraftarlarla kutlama yaparak sezonu bitirmek ne güzel. Bir zafer daha, üç gol de. Bundan gerçekten gurur duyuyorum. Ve şimdi evet, bir tane daha kaldı. Haftaya bir kupa finali daha var. Bu havayı sürdüreceğiz."


    Ufukta çifte hayaller

    Münih’teki şenlik havasına rağmen, Kompany’nin oyuncuları için iş henüz tam olarak bitmiş değil. Bira duşuna maruz kalanlardan biri olan Joshua Kimmich, takımın kısa sürede yeniden konsantre olacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Bugün biraz kutlama yapmanın sakıncası yok. Önümüzde bir hafta var ve ondan sonra tüm dikkatimizi kupa finaline vereceğiz.” Bavyeralılar, önümüzdeki Cumartesi Stuttgart ile karşılaşacakları maçta lig ve kupa ikilisini tamamlamayı hedefliyor.

    Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali, kulüp için hakimiyet kurduğu bu yılın son engelini temsil ediyor. Yurtiçi şampiyonluğunu koruyan takımın soyunma odasındaki odak noktası, şimdiden yeni kupalara kaymış durumda. Kane'in formda olması ve takımın tüm güçleriyle çalışmasıyla, Münih devi, kupa vitrinine yeni kupalar eklemek için başkentte en büyük favori olarak sahaya çıkacak.

