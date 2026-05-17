VİDEO: Bira ile sırılsıklam olan Harry Kane, kızına Bundesliga madalyasını hediye ederken, Bayern Münih yıldızının eşi ve çocukları sırılsıklam forvetle kutlama kucaklaşmasından uzak durdu

Saha içinde Kane bir kez daha gecenin yıldızı oldu. FC Köln karşısında attığı üç golle sezonun lig gol sayısını 36’ya çıkaran Kane, Robert Lewandowski’nin tek sezonluk tüm zamanların rekoruna sadece beş gol uzaklıkta kaldı. Bu, sezonun dördüncü hat-trick’iydi; Kane, 10. ve 13. dakikalarda soğukkanlı vuruşlarla skoru belirledikten sonra ikinci yarıda da golünü tamamladı. Bu galibiyetle Bayern, sezon toplamında rekor kıran 122 gole ulaştı.

Takipçilerine bir videoda seslenen İngiliz yıldız, takımın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. O şöyle dedi: "Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir madalya ve bir kupa daha. Allianz'da taraftarlarla kutlama yaparak sezonu bitirmek ne güzel. Bir zafer daha, üç gol de. Bundan gerçekten gurur duyuyorum. Ve şimdi evet, bir tane daha kaldı. Haftaya bir kupa finali daha var. Bu havayı sürdüreceğiz."



