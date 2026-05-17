Kupa töreninin ardından Allianz Arena'nın sahası, bira yağmurları ve kutlamaların yaşandığı kaotik bir ortama dönüştü. Takım arkadaşlarının başlıca hedefi olan Kane, sahada ailesini bulmadan önce bira ile sırılsıklam oldu. Kamera tarafından yakalanan bu dokunaklı anlarda, forvet oyuncusu kızı için şampiyonluk madalyasını uzattı; ancak eşi ve çocukları, bira ile ıslanmış bir kucaklaşmadan kaçmak için komik bir şekilde geri çekildiler. Bu sahneler, dört maç kala şampiyonluğu garantileyen Vincent Kompany'nin takımının iç saha sezonunu zaferle tamamladığını gösterdi.
Çeviri:
VİDEO: Bira ile sırılsıklam olan Harry Kane, kızına Bundesliga madalyasını hediye ederken, Bayern Münih yıldızının eşi ve çocukları sırılsıklam forvetle kutlama kucaklaşmasından uzak durdu
Bira yağmurları altında aile eğlencesi
Videoyu izleyin
Kane ve Bayern rekorları kırmaya devam ediyor
Saha içinde Kane bir kez daha gecenin yıldızı oldu. FC Köln karşısında attığı üç golle sezonun lig gol sayısını 36’ya çıkaran Kane, Robert Lewandowski’nin tek sezonluk tüm zamanların rekoruna sadece beş gol uzaklıkta kaldı. Bu, sezonun dördüncü hat-trick’iydi; Kane, 10. ve 13. dakikalarda soğukkanlı vuruşlarla skoru belirledikten sonra ikinci yarıda da golünü tamamladı. Bu galibiyetle Bayern, sezon toplamında rekor kıran 122 gole ulaştı.
Takipçilerine bir videoda seslenen İngiliz yıldız, takımın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. O şöyle dedi: "Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir madalya ve bir kupa daha. Allianz'da taraftarlarla kutlama yaparak sezonu bitirmek ne güzel. Bir zafer daha, üç gol de. Bundan gerçekten gurur duyuyorum. Ve şimdi evet, bir tane daha kaldı. Haftaya bir kupa finali daha var. Bu havayı sürdüreceğiz."
- Getty Images Sport
Ufukta çifte hayaller
Münih’teki şenlik havasına rağmen, Kompany’nin oyuncuları için iş henüz tam olarak bitmiş değil. Bira duşuna maruz kalanlardan biri olan Joshua Kimmich, takımın kısa sürede yeniden konsantre olacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Bugün biraz kutlama yapmanın sakıncası yok. Önümüzde bir hafta var ve ondan sonra tüm dikkatimizi kupa finaline vereceğiz.” Bavyeralılar, önümüzdeki Cumartesi Stuttgart ile karşılaşacakları maçta lig ve kupa ikilisini tamamlamayı hedefliyor.
Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali, kulüp için hakimiyet kurduğu bu yılın son engelini temsil ediyor. Yurtiçi şampiyonluğunu koruyan takımın soyunma odasındaki odak noktası, şimdiden yeni kupalara kaymış durumda. Kane'in formda olması ve takımın tüm güçleriyle çalışmasıyla, Münih devi, kupa vitrinine yeni kupalar eklemek için başkentte en büyük favori olarak sahaya çıkacak.