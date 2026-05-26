VİDEO: Bir öpücükle mühürlendi! Alisha Lehmann, erkek arkadaşı Montel McKenzie’nin Baller League UK şampiyonluğunu kutlamasına eşlik ediyor

McKenzie, herkesin imrendiği Baller League UK kupasını havaya kaldırırken kutlamalar tüm hızıyla devam ediyordu. The O2 Arena’da Prime FC’nin NDL FC’yi 5-2’lik net bir skorla mağlup ettiği heyecan verici finalin ardından, bu neşeli anlar Baller League UK’nin resmi Instagram hesabı tarafından paylaşıldı.

YouTube fenomeni KSI'nin liderliğindeki takımın kaptanı McKenzie, coşkulu kalabalığın arasında hemen Lehmann'ı aradı. Çift, sahada birbirlerine şefkatli bir öpücük vererek bu unutulmaz geceyi taçlandırdı. İlişkileri zamanla gelişti ve turnuvanın ilk sezonlarındaki profesyonel tanıdıklığın ötesine geçerek romantik bir ilişkiye dönüştü, bu da yüksek bahisli finale güzel ve kişisel bir dokunuş kattı.



