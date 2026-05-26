Baller League UK
VİDEO: Bir öpücükle mühürlendi! Alisha Lehmann, erkek arkadaşı Montel McKenzie’nin Baller League UK şampiyonluğunu kutlamasına eşlik ediyor
Romantizmle taçlandırılan zafer dolu bir gece
McKenzie, herkesin imrendiği Baller League UK kupasını havaya kaldırırken kutlamalar tüm hızıyla devam ediyordu. The O2 Arena’da Prime FC’nin NDL FC’yi 5-2’lik net bir skorla mağlup ettiği heyecan verici finalin ardından, bu neşeli anlar Baller League UK’nin resmi Instagram hesabı tarafından paylaşıldı.
YouTube fenomeni KSI'nin liderliğindeki takımın kaptanı McKenzie, coşkulu kalabalığın arasında hemen Lehmann'ı aradı. Çift, sahada birbirlerine şefkatli bir öpücük vererek bu unutulmaz geceyi taçlandırdı. İlişkileri zamanla gelişti ve turnuvanın ilk sezonlarındaki profesyonel tanıdıklığın ötesine geçerek romantik bir ilişkiye dönüştü, bu da yüksek bahisli finale güzel ve kişisel bir dokunuş kattı.
- Getty/Instagram
Saha içinde ve dışında engelleri aşmak
Futbol dünyasında yol almak şampiyon için bazı zorluklar doğurdu; geleneksel kulüpler, reality şov yıldızlarının gerçek bir bağlılık göstermeyeceğinden endişe ediyordu. Folkestone Invicta’nın savunma oyuncusu, kamuoyundaki imajının İngiliz futbol liglerinde yükselme umutlarına nasıl zarar verdiğini anlattı. Ancak bu etkileyici şampiyonluğu kazanması, onun sarsılmaz adanmışlığını kanıtlıyor. İlişkilerini değerlendiren McKenzie, daha önce Daily Mail’e romantizmin zaman aldığını söylemişti. O şöyle belirtti: “Sezonun büyük bir bölümünde konuşmuyorduk. Sezonun tamamı boyunca o benim kız arkadaşım değildi. Daha çok sezonun ortasından sonuna doğru oldu. Ama kesinlikle konuşmaya başladığımızda, bu benim çok daha iyi oynamamı sağladı. Onun yanımda olduğunu bilmek, kötü bir pas attığımda geri dönüp gol atmam gerektiğini hissettiriyordu. Doğal olarak, bu size bir aile üyesi veya arkadaşınızın izlediği gibi bir itici güç veriyor."
Küme düşmenin acısı ve tartışmalı övgüler
McKenzie kutlama yaparken, partneri felaketle sonuçlanan bir hafta sonunun ardından zorlu bir dönemle karşı karşıya. Leicester City WFC, hayati öneme sahip play-off maçında Charlton Athletic’e penaltı atışlarında 2-1 yenilerek Kadınlar Süper Ligi’nden küme düştü. Foxes, bu yıkıcı mağlubiyette beş penaltı atışından dördünü kaçırdı. Bu ezici sonucun üzerine, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan yıldız forvet Lehmann'ın yokluğu da eklenince durum daha da kötüleşti. Ocak ayında takıma katıldığından bu yana sadece 502 dakika sahada kalmasına ve oynadığı her maçı kaybetmesine rağmen, Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan Lehmann, şaşırtıcı bir şekilde Taraftarların Seçtiği En İyi Oyuncu ve Sezonun Golü ödüllerini kazandı.
- Getty Images Sport
Gelecekte neler olacak?
Londra'daki bu tarihi zaferin ardından McKenzie, şüphesiz mevcut ivmesini sürdürerek futbol piramidinin daha üst kademelerinde kalıcı bir sözleşme imzalamayı hedefleyecektir. Öte yandan Lehmann, devasa bir yeniden yapılanma süreciyle ve ciddi bir ikilemle karşı karşıya. Bu dünya çapındaki ikon, artık Leicester'da kalıp ikinci ligden yükselme mücadelesi vermeye devam mı edeceğini, yoksa başka bir takıma transfer olmayı mı tercih edeceğini karar vermek zorunda.