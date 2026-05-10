Goal.com
Canlı
FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Bir gol ve iki asist! Lionel Messi, MLS'de 100. maçına çıkarak nasıl tarih yazdı

L. Messi
ABD 1
Inter Miami CF
Toronto FC - Inter Miami CF
Toronto FC

Lionel Messi, Kuzey Amerika'da rekorlar kitabını yeniden yazmaya devam ediyor; Inter Miami'yi Toronto FC karşısında 4-2'lik zafere taşıyan muhteşem bir performans sergiledi. Arjantinli efsane, bir kez daha tüm olayların merkezinde yer aldı ve BMO Field'ı dolduran seyircilere tarihi bir bireysel ustalık gösterisi yaşattı.

  • Messi'den Toronto'da ustalık dersi

    Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişinden bu yana tekrarlanan bir tema haline gelen olayda, Messi bu hafta sonu bir Major League Soccer rekorunu daha kırdı. BMO Field'da bir gol atıp iki asist yapan Inter Miami kaptanı, lig tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Efsanevi 10 numara, bu yüzyıl barajını aşmak için sadece 64 maça ihtiyaç duydu; bu başarı, Kuzey Amerika futbolu üzerindeki mutlak hakimiyetini gözler önüne seriyor.

    38 yaşındaki oyuncunun istatistikleri hayret verici: Temmuz 2023'te Herons formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana 59 gol ve 41 asist kaydetti. 64 maçta üç haneli rakama ulaşarak, aynı kilometre taşına ulaşmak için 95 maça ihtiyaç duyan Toronto FC'nin efsanesi Sebastian Giovinco'nun elinde bulunan önceki rekoru alt üst etti. Robbie Keane (96 maç) ve Carlos Vela (98 maç) gibi diğer ligin büyük isimleri de Messi'nin durmak bilmeyen temposunun gerisinde kaldı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • MLS rekorlarını yeniden yazıyor

    Bu son dönüm noktası, Messi’nin Güney Florida’daki çığır açan kariyeri boyunca elde ettiği pek çok başarıdan sadece biri. Arjantinli yıldız, 2024 ve 2025 yıllarında arka arkaya MVP ödülünü kazanan MLS tarihindeki ilk oyuncu olarak lig efsanesi statüsünü şimdiden garantiledi. Geçen yılki performansı özellikle tarihi bir nitelikteydi; Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve normal sezon ile playofflar boyunca toplam 62 gol katkısıyla tek sezon rekorunu kırdı.

    Bireysel başarıların ötesinde, Messi'nin varlığı Inter Miami için doğrudan kupa kazanımlarına dönüştü. Kulübü MLS Kupası, Lig Kupası ve Taraftarlar Kalkanı şampiyonluklarına taşıyan Messi, kulüp ve milli takımda kazandığı toplam 47 şampiyonlukla dünya rekoru kırdı. Messi'nin etkisi, kulübün gidişatını kökten değiştirdi ve zor günler geçiren bir takımı ligin en güçlü takımlarından biri haline getirdi.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    2026'da yavaşlama belirtisi yok

    Amerika Birleşik Devletleri’nde kazanılabilecek tüm önemli kupaları çoktan kazanmış olmasına rağmen, Messi’nin başarıya olan açlığı 2026 yılında da dinmek bilmiyor. Sezonun başlarında, Concacaf Şampiyonlar Kupası’nda Nashville SC ile oynanan maçta kariyerinde 900. golüne ulaşarak astronomik bir rakama imza attı. Ardından, MLS tarihinde sadece 26 maçta 20 gol ve 20 asist kaydeden en hızlı oyuncu olarak bu başarıya imza attı.

    Bu sezonun 12. haftasında, tecrübeli forvet bir kez daha Altın Ayakkabı yarışının merkezinde yer alıyor. 11 maçta 9 gol atan Messi, yirmi yıldır kariyerini tanımlayan kusursuz bitiriciliğini sergiliyor. Ayrıca, bu yıl aldığı iki Maçın En İyi Oyuncusu ödülüyle, lig tarihinin en çok bu ödülü alan ikinci oyuncu olarak Jeff Cunningham (14) ile eşitlendi ve bu kategoride sadece Landon Donovan'ın (19) gerisinde kaldı.

ABD 1
FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
ABD 1
Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC