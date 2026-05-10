VİDEO: Bir gol ve iki asist! Lionel Messi, MLS'de 100. maçına çıkarak nasıl tarih yazdı

Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişinden bu yana tekrarlanan bir tema haline gelen olayda, Messi bu hafta sonu bir Major League Soccer rekorunu daha kırdı. BMO Field'da bir gol atıp iki asist yapan Inter Miami kaptanı, lig tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Efsanevi 10 numara, bu yüzyıl barajını aşmak için sadece 64 maça ihtiyaç duydu; bu başarı, Kuzey Amerika futbolu üzerindeki mutlak hakimiyetini gözler önüne seriyor.

38 yaşındaki oyuncunun istatistikleri hayret verici: Temmuz 2023'te Herons formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana 59 gol ve 41 asist kaydetti. 64 maçta üç haneli rakama ulaşarak, aynı kilometre taşına ulaşmak için 95 maça ihtiyaç duyan Toronto FC'nin efsanesi Sebastian Giovinco'nun elinde bulunan önceki rekoru alt üst etti. Robbie Keane (96 maç) ve Carlos Vela (98 maç) gibi diğer ligin büyük isimleri de Messi'nin durmak bilmeyen temposunun gerisinde kaldı.