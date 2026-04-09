Video... Benzema, yeni açıklamasıyla Ronaldo'nun yaralarını yeniden deşti

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
Benzema, yeni açıklamasıyla Ronaldo'nun yaralarını yeniden deşti

Fransız golcü en iyi oyuncuyu seçiyor

Al-Hilal'ın Fransız forveti Karim Benzema, takımın kaptanı olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun yaralarını, tarihin en iyi forveti hakkındaki yeni açıklamasıyla yeniden deşti.

Cristiano Ronaldo, birçok röportajda yaptığı resmi açıklamalarla, hem bireysel hem de takım düzeyinde tarihin en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor.

Ronaldo'nun açıklamaları, futbol uzmanlarının çoğunun oylarını ebedi rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye verdiği için daha önce birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Ancak aynı zamanda, diğerleri Ronaldo'nun futbol tarihinin en golcü oyuncusu olması ve en ufak fırsatları bile gole çevirmesi nedeniyle en belirleyici oyuncu olduğunu düşünüyor.

    Tarihin en iyisi

    Benzema, dün Cumartesi günü Roshen Ligi'nde Al-Khulud ve Al-Hilal arasındaki maçın ardından Brezilya'nın "Canal Goat" kanalına röportaj verdi. Muhabir, Fransız yıldızın efsane Ronaldo Nazário'nun formasını giydiği eski bir fotoğrafını ekrana getirdi.

    Muhabir, "Yorumun nedir?" diye sordu. Benzema ise şöyle yanıt verdi: "Ronaldo, futbolda benim için büyük bir ilham kaynağıydı. O her zaman en iyisiydi. Bence benim için onun gibi başka bir forvet yok."

    Ve şöyle devam etti: "Ben de bir forvetim ve sana da söylediğim gibi, onun gibi biri yok. İnsanların onun benim en sevdiğim oyuncu olduğunu zaten bildiğini düşünüyorum ve benim için o hala en iyisi."


  • Ronaldo'nun yarası açıldı

    Benzema'nın açıklaması sıradan görünse de, Ronaldo'nun yaralarını deşmekten başka bir şey değil; zira iki taraf arasında geçen sezon da bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

    Ronaldo geçen sezon tarihin en iyisi olduğunu söylemişti, ancak Benzema, Al-Ittihad ile Al-Hilal'ı 4-1 yendikleri maçın ardından bu açıklamaya yanıt verdi.

    Benzema o zaman şöyle demişti: "Bence herkesin istediğini söyleme hakkı var... Eğer tarihin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorsa, bu onun görüşüdür."

    Ve ekledi: "Ancak benim açımdan bakıldığında, pek çok oyuncu var... Örneğin, ben Ronaldo Nazário'yu (Brezilya milli takımının efsanesi) tercih ederim... Ancak aynı zamanda, Cristiano da Cristiano olarak kalır."

    Ve şöyle bitirdi: "Oyuncuları karşılaştırmayı sevmiyorum, bence her oyuncunun kendi hikayesi var ve Cristiano'nun da kendi kariyeri var."

    Benzema, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki resmi hesabından Ronaldo'nun formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bazıları bunu Cristiano'ya yönelik kışkırtıcı bir mesaj olarak değerlendirdi.


    Harika bir hat-trick

    Bunun dışında Benzema, dün Perşembe günü ligin 29. haftasında Al-Hilal'ı Al-Khalood'a karşı 6-0'lık ezici bir galibiyete taşıdı.

    Benzema, Al Hilal formasıyla ikinci muhteşem hat-trickini gerçekleştirerek, "Asya'nın Lideri" formasıyla 7 maçta attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

    Bu, kariyerindeki 20. hat-trick ve Suudi sahalarında kaydettiği yedinci hat-trick oldu; bunlardan 5'i Al-Ittihad formasıyla, 2'si ise Al-Hilal formasıyla gerçekleşti.