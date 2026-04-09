Video... Benzema, yeni açıklamasıyla Ronaldo'nun yaralarını yeniden deşti

Benzema'nın açıklaması sıradan görünse de, Ronaldo'nun yaralarını deşmekten başka bir şey değil; zira iki taraf arasında geçen sezon da bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

Ronaldo geçen sezon tarihin en iyisi olduğunu söylemişti, ancak Benzema, Al-Ittihad ile Al-Hilal'ı 4-1 yendikleri maçın ardından bu açıklamaya yanıt verdi.

Benzema o zaman şöyle demişti: "Bence herkesin istediğini söyleme hakkı var... Eğer tarihin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorsa, bu onun görüşüdür."

Ve ekledi: "Ancak benim açımdan bakıldığında, pek çok oyuncu var... Örneğin, ben Ronaldo Nazário'yu (Brezilya milli takımının efsanesi) tercih ederim... Ancak aynı zamanda, Cristiano da Cristiano olarak kalır."

Ve şöyle bitirdi: "Oyuncuları karşılaştırmayı sevmiyorum, bence her oyuncunun kendi hikayesi var ve Cristiano'nun da kendi kariyeri var."

Benzema, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki resmi hesabından Ronaldo'nun formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bazıları bunu Cristiano'ya yönelik kışkırtıcı bir mesaj olarak değerlendirdi.



