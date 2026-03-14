VİDEO: "Beni mahvettiler" - Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak taktiklerini ateşli bir şekilde savunurken kurşunlarla vurulmuş gibi hareketler yaptı
Bir dizi taktiksel incelemeyi tetikleyen mağlubiyet
Real Madrid'in acımasız bir 3-0 galibiyetiyle konuk takımı paramparça etmesi üzerine, City'nin Şampiyonlar Ligi hedefleri pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Maçın ardından Guardiola'nın taktikleri ve kadro seçimi gündeme oturdu. Topa hakim olmasına rağmen, İspanyol teknik adamın deneysel 4-2-2-2 dizilişi sonuç vermedi ve taktiksel eleştirilerin dalgasını tetikledi. İspanya'daki mağlubiyetin yarattığı tartışmalara değinen City teknik direktörü, risklerinin karşılığını aldığında taktiksel bir dahi olarak övüldüğünü belirtti. Ardından parmaklarıyla silah ateşleme hareketi yaparak, takımı büyük sahnede başarısız olduğunda basının sürekli eleştirilerine maruz kaldığını ima etti.
Guardiola günah keçisi olmaya alışkındır
Guardiola, bu turnuvadaki uzun geçmişi nedeniyle City’nin en büyük sahnede başarısızlığa uğradığı her seferinde sık sık eleştirilere maruz kaldığını belirterek, işler ters gittiğinde medyanın kendisine saldırdığını vurguladı. "Bu turnuvada 17 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve her kaybettiğimde, bum, aman Tanrım. Pew, pew, pew," diyerek vuruluyormuş gibi taklit yaptı. "Mahvolmuştum. Dinleyin, Chelsea'ye karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde Fernandinho ve Rodri olmadan orta saha oyuncusu olarak oynadım. Sizce bu normal mi? Hayır, dürüst olmak gerekirse. O anda [Ilkay] Gündoğan oynadı. Mahvolmuştum. Rodri'nin ve Fernandinho'nun nasıl oynadığını biliyordum, o Rodri daha sonra karşılaştığımız Rodri değildi ve diğer pozisyonlarda da birçok kez, birçok, birçok, birçok nedenden dolayı, baskıyla nasıl başa çıktığınıza ve diğerlerine bağlı olarak birçok karar veriliyor. Bunu açıklayabilirim ama bu sizi bir dahaki sefere ikna edecek mi?”
Dikkatler Premier Lig şampiyonluk yarışına çevrildi
Avrupa'daki kötü gidişata rağmen Guardiola, West Ham'a karşı oynanacak lig şampiyonluğu mücadelesinde hemen toparlanma şansı yakaladı. City'nin teknik direktörü, sondönemdeki güçlü performansının ardından Şubat ayı Premier Lig'in Ayın Teknik Direktörü seçildi; bu, 2021'in sonlarından bu yana aldığı ilk ödül oldu. City'nin ligin zirvesinde Arsenal'i kovalamaya devam ettiği bu dönemde, hataya yer olmadığını çok iyi biliyor.