VİDEO: "Beni mahvettiler" - Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak taktiklerini ateşli bir şekilde savunurken kurşunlarla vurulmuş gibi hareketler yaptı

Guardiola, bu turnuvadaki uzun geçmişi nedeniyle City’nin en büyük sahnede başarısızlığa uğradığı her seferinde sık sık eleştirilere maruz kaldığını belirterek, işler ters gittiğinde medyanın kendisine saldırdığını vurguladı. "Bu turnuvada 17 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve her kaybettiğimde, bum, aman Tanrım. Pew, pew, pew," diyerek vuruluyormuş gibi taklit yaptı. "Mahvolmuştum. Dinleyin, Chelsea'ye karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde Fernandinho ve Rodri olmadan orta saha oyuncusu olarak oynadım. Sizce bu normal mi? Hayır, dürüst olmak gerekirse. O anda [Ilkay] Gündoğan oynadı. Mahvolmuştum. Rodri'nin ve Fernandinho'nun nasıl oynadığını biliyordum, o Rodri daha sonra karşılaştığımız Rodri değildi ve diğer pozisyonlarda da birçok kez, birçok, birçok, birçok nedenden dolayı, baskıyla nasıl başa çıktığınıza ve diğerlerine bağlı olarak birçok karar veriliyor. Bunu açıklayabilirim ama bu sizi bir dahaki sefere ikna edecek mi?”