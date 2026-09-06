24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Ben Chilwell, Crystal Palace'a galibiyeti getiren oyuncuya "Chelsea artığı" diyen Fulham taraftarına acımasız bir "yenilgiyi kabullen" mesajı gönderdi

B. Chilwell
Fulham - Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier Lig

Ben Chilwell, Crystal Palace'a dönüşünde anında etkisini gösterdi ve Fulham'ı 3-2 yendikleri maçta geç gelen muhteşem galibiyet golünü attı. Eski Chelsea savunmacısı, maçın bitiş düdüğünün ardından kendisiyle alay eden bir ev sahibi takım taraftarının hedefi oldu, ancak derbi zaferini kutlamak için yaptığı küstah bir hareketle bu sataşmayı hızla susturdu.

  • Savunmacı, ev sahibi taraftan bir laf atana ağzının payını verdi

    Son düdüğün ardından sahadan çıkarken, bir Fulham taraftarı sadece birkaç metre öteden Chilwell'e "Chelsea artığı" diye bağırdı. 29 yaşındaki sol bek, son gün Palace'a dönüşünü tamamlayan oyuncu olarak, parmaklarıyla bir "L" işareti yapıp laf atan taraftara "L'yi al (yenilgiyi kabul et)" diyerek anında karşılık verdi. Savunmacının bu küstah cevabı, Palace'ın Londra'daki rakibinin sahasında üç puanı almasının ardından unutulmaz bir öğleden sonrayı taçlandırdı.

    • Reklam

  • Klibi izle


  • Crystal Palace müthiş bir geri dönüşe imza attı

    Ev sahibi Fulham, Joshua King'in sekerek yön değiştiren şutu ve Cesar Palacios'ın kulüp adına attığı ilk golle iki kez öne geçti. Ancak Palace pes etmedi ve Tyrick Mitchell, Craven Cottage'ta iki kritik eşitlik golü atarak müthiş bir performans sergiledi. Mitchell'ın yerine oyuna girmesinden yalnızca üç dakika sonra Chilwell, boşa düşen topu 77. dakikada müthiş bir voleyle ağlara göndererek Pierre Sage'in ekibine etkileyici bir geri dönüşle gelen 3-2'lik galibiyeti getirdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082405974.jpgEvery Second Media

    Yoğun iç saha fikstürü kapıda

    Sage'in ekibini şimdi Selhurst Park'ta zorlu üç ayaklı bir sınav bekliyor; bu süreç hafta ortasında Middlesbrough'ya karşı oynanacak Carabao Cup maçıyla başlayacak. Crystal Palace, ardından hızlıca Premier League'de Ipswich Town karşısına çıkacak ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Polonya devi Lech Poznan'a karşı sahaya inecek. Kısa süre içinde kupa eleme baskısını, ligdeki ivmeyi ve Avrupa hedeflerini aynı anda yönetmek, Palace'ın kadro derinliğini ve yeni takviyelerini hemen sınayacak.

Lig Kupası
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL