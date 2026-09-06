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VİDEO: Ben Chilwell, Crystal Palace'a galibiyeti getiren oyuncuya "Chelsea artığı" diyen Fulham taraftarına acımasız bir "yenilgiyi kabullen" mesajı gönderdi
Savunmacı, ev sahibi taraftan bir laf atana ağzının payını verdi
Son düdüğün ardından sahadan çıkarken, bir Fulham taraftarı sadece birkaç metre öteden Chilwell'e "Chelsea artığı" diye bağırdı. 29 yaşındaki sol bek, son gün Palace'a dönüşünü tamamlayan oyuncu olarak, parmaklarıyla bir "L" işareti yapıp laf atan taraftara "L'yi al (yenilgiyi kabul et)" diyerek anında karşılık verdi. Savunmacının bu küstah cevabı, Palace'ın Londra'daki rakibinin sahasında üç puanı almasının ardından unutulmaz bir öğleden sonrayı taçlandırdı.
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Crystal Palace müthiş bir geri dönüşe imza attı
Ev sahibi Fulham, Joshua King'in sekerek yön değiştiren şutu ve Cesar Palacios'ın kulüp adına attığı ilk golle iki kez öne geçti. Ancak Palace pes etmedi ve Tyrick Mitchell, Craven Cottage'ta iki kritik eşitlik golü atarak müthiş bir performans sergiledi. Mitchell'ın yerine oyuna girmesinden yalnızca üç dakika sonra Chilwell, boşa düşen topu 77. dakikada müthiş bir voleyle ağlara göndererek Pierre Sage'in ekibine etkileyici bir geri dönüşle gelen 3-2'lik galibiyeti getirdi.
- Every Second Media
Yoğun iç saha fikstürü kapıda
Sage'in ekibini şimdi Selhurst Park'ta zorlu üç ayaklı bir sınav bekliyor; bu süreç hafta ortasında Middlesbrough'ya karşı oynanacak Carabao Cup maçıyla başlayacak. Crystal Palace, ardından hızlıca Premier League'de Ipswich Town karşısına çıkacak ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Polonya devi Lech Poznan'a karşı sahaya inecek. Kısa süre içinde kupa eleme baskısını, ligdeki ivmeyi ve Avrupa hedeflerini aynı anda yönetmek, Palace'ın kadro derinliğini ve yeni takviyelerini hemen sınayacak.
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