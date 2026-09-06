VİDEO: Ben Chilwell, Crystal Palace'a galibiyeti getiren oyuncuya "Chelsea artığı" diyen Fulham taraftarına acımasız bir "yenilgiyi kabullen" mesajı gönderdi

Ev sahibi Fulham, Joshua King'in sekerek yön değiştiren şutu ve Cesar Palacios'ın kulüp adına attığı ilk golle iki kez öne geçti. Ancak Palace pes etmedi ve Tyrick Mitchell, Craven Cottage'ta iki kritik eşitlik golü atarak müthiş bir performans sergiledi. Mitchell'ın yerine oyuna girmesinden yalnızca üç dakika sonra Chilwell, boşa düşen topu 77. dakikada müthiş bir voleyle ağlara göndererek Pierre Sage'in ekibine etkileyici bir geri dönüşle gelen 3-2'lik galibiyeti getirdi.