Yazını İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu olarak taçlandıran Yamal, tatilinde de vakit kaybetmiyor. Barcelona'nın hücum oyuncusu, Kolombiya'yı gezerken; önde gelen Güney Amerikalı sanatçılar ve dijital içerik üreticileriyle birlikte tatil yaparken görüntülendi.
Perşembe günü Barcelona'nın genç yıldızı, Medellin sokaklarına çıkarak ünlü Comuna 13 mahallesini keşfetti. Bölgede, popüler içerik üreticisi WestCOL ile birlikte gezen Yamal'ın üzerinde Kolombiya milli takımının resmi sarı, mavi ve kırmızı renklerini taşıyan forma vardı.
İkili daha sonra ünlü şarkıcı Ryan Castro'nun verdiği ücretsiz açık hava konserine katıldı. Yamal, müzik sanatçısına sahnede eşlik etti ve enerjik performans sırasında Castro'nun popüler parçası 'El Ritmo que nos une'ye söyleyip dans etti.