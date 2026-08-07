Yamal'ın Güney Amerika gezisi, birçok önemli idari noktaya ve bölgesel kültürel etkinliğe yapılan ziyaretleri de içeriyordu. İspanya milli takım oyuncusu, Antioquia'daki konaklaması sırasında bölgenin zengin mirasını keşfetmeye de zaman ayırdı.

Forvet oyuncusu, Antioquia Departmanı'nın yönetim merkezi olan 'La Alpujarra' İdari Merkezi'ni ziyaret etti. Tesise yaptığı ziyaret sırasında Belediye Başkanı Federico Gutierrez ile resmi fotoğraflar çektirdi, daha sonra ise diğer cazibe merkezlerinin yanı sıra ünlü Feria de las Flores festivalinin de keyfini çıkardı.