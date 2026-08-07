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Lamine Yamal SpainGetty Images
Yosua Arya

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VİDEO: Barcelona yıldızı Lamine Yamal, Ryan Castro adlı reggaeton yıldızıyla dans ederken Kolombiya formasıyla görüntülendi

L. Yamal
Barcelona
İspanya
La Liga
Dünya Kupası

Lamine Yamal, İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından yaz tatilini Kolombiya'da en iyi şekilde değerlendiriyor. Barcelona'nın yıldızı, Medellin'de ünlü müzik sanatçıları ve içerik üreticileriyle birlikte sahnede şarkı söylerken Kolombiya milli takım forması giyerken görüldü.

  • Yamal, Medellin'de sahnenin merkezine çıkıyor

    Yazını İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu olarak taçlandıran Yamal, tatilinde de vakit kaybetmiyor. Barcelona'nın hücum oyuncusu, Kolombiya'yı gezerken; önde gelen Güney Amerikalı sanatçılar ve dijital içerik üreticileriyle birlikte tatil yaparken görüntülendi.

    Perşembe günü Barcelona'nın genç yıldızı, Medellin sokaklarına çıkarak ünlü Comuna 13 mahallesini keşfetti. Bölgede, popüler içerik üreticisi WestCOL ile birlikte gezen Yamal'ın üzerinde Kolombiya milli takımının resmi sarı, mavi ve kırmızı renklerini taşıyan forma vardı.

    İkili daha sonra ünlü şarkıcı Ryan Castro'nun verdiği ücretsiz açık hava konserine katıldı. Yamal, müzik sanatçısına sahnede eşlik etti ve enerjik performans sırasında Castro'nun popüler parçası 'El Ritmo que nos une'ye söyleyip dans etti.

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  • Gezi ve üst düzey sivil toplantılar

    Yamal'ın Güney Amerika gezisi, birçok önemli idari noktaya ve bölgesel kültürel etkinliğe yapılan ziyaretleri de içeriyordu. İspanya milli takım oyuncusu, Antioquia'daki konaklaması sırasında bölgenin zengin mirasını keşfetmeye de zaman ayırdı.

    Forvet oyuncusu, Antioquia Departmanı'nın yönetim merkezi olan 'La Alpujarra' İdari Merkezi'ni ziyaret etti. Tesise yaptığı ziyaret sırasında Belediye Başkanı Federico Gutierrez ile resmi fotoğraflar çektirdi, daha sonra ise diğer cazibe merkezlerinin yanı sıra ünlü Feria de las Flores festivalinin de keyfini çıkardı.

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    Sezon öncesi hazırlıklar Barcelona'da bekliyor

    Kolombiya’daki unutulmaz yaz tatili sona yaklaşırken Yamal, Avrupa futboluna dönüşü için hazırlık yapıyor. Yetenekli kanat oyuncusu, kulübüyle yoğun bir takvime başlamadan önce seyahatini tamamlayacak.

    Yamal’ın 12 Ağustos’ta İspanya’ya geri dönerek sezon öncesi antrenmanlarına resmen başlamak için Barcelona’da göreve başlaması planlanıyor. Katalan devi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında genç Dünya Kupası kazananını geri karşılayacak.

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