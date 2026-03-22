VİDEO: Barcelona oyuncuları, kulüp efsanesinin 46. doğum gününü kutlamak için Ronaldinho'ya özel bir saygı duruşunda bulundu
Spotify Camp Nou'da nostaljik bir anma etkinliği
Barcelona’nın X’teki resmi hesabı, maç öncesinde oyuncuların üzerinde Ronaldinho’nun adı ve 10 numarası yazılı bir formayı tuttuklarını gösteren bir video paylaştı. Bu çevrimiçi anma etkinliğinin ardından, stadyumdaki taraftarlar ısınma sırasında yoğun bir nostalji yaşadı. Hansi Flick’in takımı, forvetin kulüpteki büyülü dönemlerinde giydiği formaya benzeyen vintage bir forma ile sahaya çıktı. Gavi, Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi birçok mevcut yıldız, Ronaldinho'nun 2003'te kulübe geldiğinde henüz doğmamıştı bile. Bu nesil farkı, Katalan devinin tüm turnuvalarda 207 maçta 94 gol atan bir adamın kalıcı mirasını vurguluyor.
Katalonya'da parlak bir kariyer
Beş yıllık kariyeri boyunca bu forvet, taraftarların en sevdiği isimlerden biri ve tarihin en büyük oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı ve FIFA tarafından iki kez en iyi erkek futbolcu seçildi. Ayrıca, takımı iki kez İspanya şampiyonluğuna taşıdı ve 2005-06 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Kupaların ötesinde, bulaşıcı gülümsemesi ve "Joga Bonito" stili modern futbolu yeniden tanımladı. Performansları, eşi görülmemiş bir hakimiyet döneminin temellerini attı ve zor günler geçiren bir takımı Avrupa'nın devleri arasına taşıdı.
Dünya çapında bir simge ve uluslararası başarı
Onun parlak performansı İspanya ile sınırlı kalmadı. Uluslararası sahnede Brezilya milli takımında 97 kez forma giydi ve 33 gol attı. Haziran 1999’da milli takımdaki ilk maçına çıktı ve aynı yıl Copa América’yı kazandı. 2002’de ise Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynadı. Kulüp düzeyinde de İtalya'da AC Milan ile lig şampiyonluğu yaşadı ve 2013'te Atletico Mineiro ile Copa Libertadores'u kazandı. Paris Saint-Germain ve Flamengo'da geçirdiği dönemleri de içeren parlak kariyeri boyunca, sürekli olarak muhteşem anlar yaşattı.
Barselona için bundan sonra ne olacak?
Samimi kutlamaların ardından Flick'in takımı, Rayo Vallecano'yu 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup etti. Bu hayati galibiyet, 29 maçta topladıkları 73 puanla takımın ligin zirvesinde kalmasını sağladı; bir maç eksiği olan ve 66 puanda bulunan ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı rahat bir fark attılar. Önümüzdeki dönemde lig liderini zorlu bir fikstür bekliyor. Takım, 4 Nisan'da La Liga'da Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak, dört gün sonra ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında bu takımı kendi sahasında ağırlayacak. 11 Nisan'da Espanyol ile oynanacak lig maçı, 14 Nisan'da Atletico ile oynanacak kritik Avrupa rövanş maçının öncesinde yer alıyor.
