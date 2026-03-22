VİDEO: Barcelona oyuncuları, kulüp efsanesinin 46. doğum gününü kutlamak için Ronaldinho'ya özel bir saygı duruşunda bulundu

Beş yıllık kariyeri boyunca bu forvet, taraftarların en sevdiği isimlerden biri ve tarihin en büyük oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı ve FIFA tarafından iki kez en iyi erkek futbolcu seçildi. Ayrıca, takımı iki kez İspanya şampiyonluğuna taşıdı ve 2005-06 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Kupaların ötesinde, bulaşıcı gülümsemesi ve "Joga Bonito" stili modern futbolu yeniden tanımladı. Performansları, eşi görülmemiş bir hakimiyet döneminin temellerini attı ve zor günler geçiren bir takımı Avrupa'nın devleri arasına taşıdı.