Barcelona, Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Katalan ekibi, transferi salı günü resmen duyurdu ve haberi sosyal medya platformlarında paylaşılan çarpıcı bir tanıtım videosuyla destekledi.

Kulüp, onun gelişini şu sloganla duyurdu: "Uzay-zamanın ustası Barcelona'ya geliyor" ve böylece yaz transfer döneminin en çok beklenen transfer hikâyelerinden biri sona erdi.

Manchester City yıldızının peşine düşmek hiç de kolay olmadı; Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid ile yoğun bir transfer savaşını göğüslemek zorunda kaldı. Bu hamle, daha önce Premier Lig'e gitmeden önce başkentte Atletico Madrid formasıyla parlayan 2026 Dünya Kupası kazananı için bir eve dönüş anlamı taşıyor.