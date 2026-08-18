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Video: Barcelona, eski Man City yıldızı Rodri Camp Nou macerasına başlarken onu 'Uzay-zamanın efendisi' olarak tanıttı
Barça, İspanyol maestro için yarışı kazandı
Barcelona, Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Katalan ekibi, transferi salı günü resmen duyurdu ve haberi sosyal medya platformlarında paylaşılan çarpıcı bir tanıtım videosuyla destekledi.
Kulüp, onun gelişini şu sloganla duyurdu: "Uzay-zamanın ustası Barcelona'ya geliyor" ve böylece yaz transfer döneminin en çok beklenen transfer hikâyelerinden biri sona erdi.
Manchester City yıldızının peşine düşmek hiç de kolay olmadı; Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid ile yoğun bir transfer savaşını göğüslemek zorunda kaldı. Bu hamle, daha önce Premier Lig'e gitmeden önce başkentte Atletico Madrid formasıyla parlayan 2026 Dünya Kupası kazananı için bir eve dönüş anlamı taşıyor.
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Barcelona, yeni transferini "uzay-zamanın ustası" olarak tanıttığı 47 saniyelik şık bir videoyla Rodri'yi resmen tanıttı. Zarif videoda Rodri, altında Barcelona forması bulunan şık bir takım elbiseyle yer alırken, Ballon d'Or ödülü de dikkat çekici şekilde gösteriliyor. Orta saha oyuncusu, kapanış karesinde ise Barcelona arması taşıyan bir futbol topunu elinde tutarken görülüyor.
Seslendirme, videonun temasını şu sözlerle yansıtıyor: "Her pas. Her duraklama. Her hızlanma. Bir seçimle başlar. Futbol sadece hızla ilgili değildir. Ritimle ilgilidir. Ne zaman bekleyeceğini, ne zaman hareket edeceğini ve tek bir dokunuşun ne zaman... Her şeyi değiştireceğini bilmek. Bazıları tempoyu takip eder. Biri onu korur."
Ses getiren anlaşmanın mali detayları
Rodri'yi Etihad Stadyumu'ndan koparmak için gereken mali paket, onun Ballon d'Or kazananı statüsünü yansıtacak ölçüde yüksek. Haberlerde, City ile Barcelona arasında varılan toplam anlaşmanın 76,5 milyon € değerinde olduğu belirtiliyor. Anlaşmanın yapısı, İngiliz kulübünün daha önceki iki düşük teklifi geri çevirmesinin ardından kabul edilen 60 milyon € tutarında garanti sabit bonservis bedelini içeriyor.
Manchester City ile yapılan anlaşma, 60 milyon € başlangıç ücretinin yanı sıra her iki kulübün de kolayca ulaşılabilir gördüğü 11,5 milyon € bonusu da kapsıyor. Buna ek olarak 5 milyon €, Katalonya'daki dönemi boyunca bireysel performans ölçütlerine ve kazanılan takım kupalarına bağlı.
- Getty
Başarılı bir kahraman La Liga'ya geri dönüyor
Rodri, oyun tarihindeki çok az futbolcunun eşleşebileceği bir özgeçmişle Barcelona'ya geliyor. İngiltere'deki kulüp başarılarının ötesinde, İspanya Milli Takımı'nın baskın geçen döneminin merkezindeki isim oldu. Euro 2024'ü ve ardından Ballon d'Or'u kazandıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nı kaldırarak futbolun zirvesine ulaştı.
Kuzey Amerika'daki küresel sahnede ortaya koyduğu performanslar o kadar etkileyiciydi ki, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı; bunu da yeni Barcelona takım arkadaşlarından sekizinin yer aldığı takıma liderlik ederek başardı.
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