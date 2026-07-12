VİDEO: ‘Bana saygısızlık etme’ - Arjantinli ‘tüm zamanların en iyisi’ Lionel Messi, Dünya Kupası hakemi ile öfkeli bir tartışmaya girdi ve FIFA maç hakemine nasıl davranması gerektiğini anlattı

Maç, adeta bir duygu seli gibiydi ve sonunda Lionel Scaloni’nin takımının uzatmalarda 3-1’lik dramatik bir galibiyetiyle sona erdi. Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleri takımı bir sonraki tura taşısa da, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, Messi’nin hakeme nutuk attığı an oldu.

Gerilim, İsviçre'nin serbest vuruş hazırlığı yaptığı bir duran top pozisyonunda doruğa ulaştı. Savunma duvarında yer alan Messi, Pinheiro'nun oyuncuları düzenlerken aşırı agresif davrandığını düşündü. Yayın sırasında dudak okuma uzmanlarına göre, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu hakeme sert bir uyarıda bulunarak şöyle dedi: “Bana düzgün konuş. Bana saygısızlık etme. Bana düzgün konuş; ben de sana düzgün konuştum.”