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Donny Afroni

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VİDEO: ‘Bana saygısızlık etme’ - Arjantinli ‘tüm zamanların en iyisi’ Lionel Messi, Dünya Kupası hakemi ile öfkeli bir tartışmaya girdi ve FIFA maç hakemine nasıl davranması gerektiğini anlattı

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
İsviçre

Lionel Messi, Arjantin’in İsviçre’yi mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında hakem Joao Pedro Pinheiro ile hararetli bir tartışmaya girdi. Inter Miami’nin süperstarı, savunma duvarıyla ilgili bir anlaşmazlığın ardından Portekizli hakemden saygı talep ederken kameralara yakalandı.

  • Messi, hakeme karşı sinirlerini kaybetti

    Maç, adeta bir duygu seli gibiydi ve sonunda Lionel Scaloni’nin takımının uzatmalarda 3-1’lik dramatik bir galibiyetiyle sona erdi. Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleri takımı bir sonraki tura taşısa da, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, Messi’nin hakeme nutuk attığı an oldu.

    Gerilim, İsviçre'nin serbest vuruş hazırlığı yaptığı bir duran top pozisyonunda doruğa ulaştı. Savunma duvarında yer alan Messi, Pinheiro'nun oyuncuları düzenlerken aşırı agresif davrandığını düşündü. Yayın sırasında dudak okuma uzmanlarına göre, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu hakeme sert bir uyarıda bulunarak şöyle dedi: “Bana düzgün konuş. Bana saygısızlık etme. Bana düzgün konuş; ben de sana düzgün konuştum.”

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  • Pinheiro’nun dünya futbolundaki artan popülaritesi

    Pinheiro, büyük sahnelere yabancı değil. 38 yaşındaki Portekizli hakem, Avrupa futbolunda en seçkin hakemlerden biri olarak kabul ediliyor. Yurtiçi futbol ve kıtasal turnuvalardaki performansıyla sağlam bir itibar kazanan Pinheiro, bu sayede Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvanın hakem kadrosuna dahil edildi.

    2016 yılında FIFA uluslararası hakemlik rozetini alan Pinheiro, Şampiyonlar Ligi ve 2025 UEFA Süper Kupası da dahil olmak üzere yıllardır yüksek baskı altındaki ortamlarda görev yapmıştır. Ancak, Dünya Kupası eleme maçında Messi gibi büyük bir yıldızı yönetmek, Vila Nova de Famalicao doğumlu hakem için benzersiz bir zorluk olarak ortaya çıktı.

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    Son şampiyonlar yarı finale yükseldi

    Dirençli İsviçre takımına karşı kıl payı kazanılan bu zafer, Arjantin’in Katar’da kazandığı şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Messi’nin hem oyunuyla hem de otoriteye karşı çıkma kararlılığıyla sergilediği liderlik, 1962’deki efsanevi Brezilya takımından bu yana arka arkaya iki Dünya Kupası şampiyonluğu kazanan ilk takım olmayı hedefleyen bu takımın kalbi olmaya devam ediyor. Arjantin, Çarşamba günü İngiltere ile oynayacağı nefes kesici yarı final maçına hazırlanırken beklentiler artık tavan yapmış durumda.

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