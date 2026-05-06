VİDEO: Atlético Madrid'in yıldızı Marc Pubill, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zafer kutlamalarını bozmaya çalışırken Gabriel Jesus'un ona tokat attığı görülüyor

Arsenal, tarihindeki ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başardı, ancak kutlamaları şiddetli bir fiziksel çatışmayla gölgelendi. Emirates Stadyumu'nda gerilimin doruk noktasına ulaştığı gecenin ardından, yedek kulübesinde kalan Gabriel Jesus, Atlético Madrid'in savunma oyuncusu Marc Pubill'e vurmuş gibi göründü.

    Arsenal, Bukayo Saka’nın attığı galibiyet golü sayesinde yirmi yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Bu gol, Arsenal’e o geceki maçı 1-0, yarı final serisini ise toplamda 2-1 kazanmasını sağladı; ancak maçın bitiş düdüğü sadece sevinçten ibaret değildi. Arsenal takımı ev sahibi taraftarlarla bu anın tadını çıkarmaya başlarken, Pubill agresif bir şekilde Viktor Gyokeres’e yaklaştı. Tribünlerden çekilen görüntülerde, Pubill'in İsveçli forveti arkadan ittiği an yakalandı ve bu hareket, her iki takımdan birkaç oyuncunun orta daire yakınında çatışmasına neden olan ani ve şiddetli bir sahneye yol açtı.

    Cristhian Mosquera, Pubill'i olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, Jesus'un oldukça sert bir şekilde müdahale ettiği görüldü. Eski Manchester City oyuncusu, Pubill'in yüzünün yan tarafına bir tokat attı ve İspanyol oyuncuyu geriye doğru savurdu. Bu misilleme, izleyenleri şok etti. Myles Lewis-Skelly ve Declan Rice, kavgayı yatıştırmak için hemen olay yerine koştu ve sonunda öfkeli Pubill'i tünele doğru yönlendirdi.

    Atletico tarafındaki hayal kırıklığı, müthiş bir performans sergileyen Gyokeres’e karşı zorlu bir gece yaşamalarından kaynaklanıyor gibi görünüyordu. Forvet, Diego Simeone’nin savunması için sürekli bir baş belası oldu ve maçın ardından teknik direktöründen, son üçte bir sahadaki yorulmak bilmeyen çalışkanlığı ve fiziksel varlığı nedeniyle büyük övgüler aldı. Arteta, maçın bitiminden kısa bir süre sonra Amazon Prime’a verdiği demeçte Gyokeres’in performansı hakkında “O muazzamdı” dedi. "Topa her dokunduğunda seyircinin tepkisini görebilirsiniz, çalışma temposu ve takıma kattıkları inanılmaz."

    Arteta 'inanılmaz' bir gecenin tadını çıkarıyor

    Jesus'un karıştığı maç sonrası arbedeye rağmen Arteta, tamamen bu başarının büyüklüğüne odaklandı. İspanyol teknik adam, kulübün Budapeşte'de Paris Saint-Germain ya da Bayern Münih ile oynayacağı final maçına hazırlanırken, stadyumdaki enerjinin teknik direktörlük görevine geldiğinden beri yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini belirtti.

    "İnanılmaz bir gece. Birlikte yine tarih yazdık. Bu futbol kulübünde yer alan herkesle daha mutlu ve gururlu olamazdım," diye ekledi Arteta. "Stadyumun dışında gördüğümüz manzara özel ve eşsizdi. Taraftarlarımızın yarattığı atmosfer, enerji, her topu bizimle birlikte yaşamaları, bunu özel ve eşsiz kıldı. Stadyumda bunu hiç hissetmemiştim. Bunun herkes için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Her şeyimizi ortaya koyduk, çocuklar inanılmaz bir iş çıkardı. 20 yıl sonra ve tarihimizde ikinci kez, Şampiyonlar Ligi finaline geri döndük."

