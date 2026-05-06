VİDEO: Atlético Madrid'in yıldızı Marc Pubill, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zafer kutlamalarını bozmaya çalışırken Gabriel Jesus'un ona tokat attığı görülüyor

Arsenal, Bukayo Saka’nın attığı galibiyet golü sayesinde yirmi yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Bu gol, Arsenal’e o geceki maçı 1-0, yarı final serisini ise toplamda 2-1 kazanmasını sağladı; ancak maçın bitiş düdüğü sadece sevinçten ibaret değildi. Arsenal takımı ev sahibi taraftarlarla bu anın tadını çıkarmaya başlarken, Pubill agresif bir şekilde Viktor Gyokeres’e yaklaştı. Tribünlerden çekilen görüntülerde, Pubill'in İsveçli forveti arkadan ittiği an yakalandı ve bu hareket, her iki takımdan birkaç oyuncunun orta daire yakınında çatışmasına neden olan ani ve şiddetli bir sahneye yol açtı.

Cristhian Mosquera, Pubill'i olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, Jesus'un oldukça sert bir şekilde müdahale ettiği görüldü. Eski Manchester City oyuncusu, Pubill'in yüzünün yan tarafına bir tokat attı ve İspanyol oyuncuyu geriye doğru savurdu. Bu misilleme, izleyenleri şok etti. Myles Lewis-Skelly ve Declan Rice, kavgayı yatıştırmak için hemen olay yerine koştu ve sonunda öfkeli Pubill'i tünele doğru yönlendirdi.