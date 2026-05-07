Çeviri:
VİDEO: Aston Villa, Nottingham Forest'ı ezip geçerek Avrupa Ligi finaline yükselirken, coşkulu Prens William tribünlerde çılgına döndü
Villa Park'ta kraliyet kutlaması
Aston Villa, Villa Park'ta Nottingham Forest'ı 4-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek ilk maçtaki mağlubiyetini telafi etti ve toplamda 4-1'lik bir galibiyetle Avrupa Ligi finaline yükseldi.
Villa Park'taki atmosfer, bu anın önemini yansıtıyordu. 43.000'den fazla taraftar, kulüp için bir dönüm noktası olabilecek bu geceye tanık oldu. Bunların arasında Prens William da vardı. Onun coşkulu kutlamaları, kıtasal sahneye geri dönmeyi on yıllardır bekleyen taraftarların duygularını yansıtıyordu. Son dönemdeki eleme turlarında başarısız olan Villa, en önemli anda bekleneni yaptı ve Avrupa rüyasını canlı tutmak için soğukkanlı ve acımasız bir performans sergiledi.
Emery, Avrupa Ligi tarihinde bir ilke imza atmaya bir adım daha yaklaştı
Aston Villa’nın yeniden yükselişinin arkasındaki en önemli isim varsa, o da Unai Emery’dir. İspanyol teknik adam, neden Avrupa Ligi’nin modern ustası olarak görüldüğünü bir kez daha kanıtlayarak, rekorunu genişletecek beşinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ayrıca toplamda altı Avrupa finali’ne ulaşan Emery’yi bu alanda geride bırakan tek isim Giovanni Trapattoni’dir (7).
Sevilla ve Villarreal ile dört kez Avrupa Ligi şampiyonu olan Emery, şimdi bir İngiliz kulübüyle ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını yakaladı. İlk maçtaki yenilginin ardından yaptığı taktiksel değişiklikler belirleyici oldu. Villa, maçın başından itibaren tempoyu kontrol etti ve ikinci yarıda kusursuz bitiricilik ve bitmek bilmeyen baskıyla Forest'ı ezdi.
McGinn, Villa'nın ezici geri dönüşüne ilham verdi
Kaptan John McGinn, Aston Villa'nın Forest'ı ezici bir üstünlükle mağlup ettiği maçta, karşılaşmanın kaderini belirleyen iki golle büyük bir performans sergiledi. Ollie Watkins'in skoru açarak toplam skoru eşitlemesinin ardından, Emiliano Buendía penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü buldu ve Villa'yı öne geçirdi; ardından McGinn, arka arkaya attığı iki golle kalan tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.
Villa'nın akıcı hücum oyunu, Forest'ı uzun süre gölge gibi peşinden koştururken, ev sahibi takım sabır ve isabetli oyunuyla Midlands'daki rakibini parçaladı. Gergin bir geri dönüş mücadelesi olarak başlayan maç, etkileyici bir galibiyetle sona erdi.
İstanbul'daki hesaplaşma, Villa'ya tarihe geçme şansı sunuyor
Aston Villa, 20 Mayıs’ta İstanbul’da Freiburg ile karşı karşıya gelecek; bu maçta hem Avrupa’da zafer hem de kulüp tarihine geçecek bir başarı söz konusu.
Bu, Villa'nın 44 yıl önce, 1982 Avrupa Kupası finalinden bu yana ilk büyük Avrupa finali olacak ve bu sahneye uzun zamandır beklenen dönüşünün önemini vurguluyor. İngiliz kulüpleri arasında büyük Avrupa finallerine katılım aralıkları açısından sadece Manchester City (1970 ile 2021 arasında 51 yıl) ve West Ham United (1976 ile 2023 arasında 47 yıl) daha uzun aralıklar yaşamıştır.