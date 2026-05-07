VİDEO: Aston Villa, Nottingham Forest'ı ezip geçerek Avrupa Ligi finaline yükselirken, coşkulu Prens William tribünlerde çılgına döndü

Aston Villa’nın yeniden yükselişinin arkasındaki en önemli isim varsa, o da Unai Emery’dir. İspanyol teknik adam, neden Avrupa Ligi’nin modern ustası olarak görüldüğünü bir kez daha kanıtlayarak, rekorunu genişletecek beşinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ayrıca toplamda altı Avrupa finali’ne ulaşan Emery’yi bu alanda geride bırakan tek isim Giovanni Trapattoni’dir (7).

Sevilla ve Villarreal ile dört kez Avrupa Ligi şampiyonu olan Emery, şimdi bir İngiliz kulübüyle ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını yakaladı. İlk maçtaki yenilginin ardından yaptığı taktiksel değişiklikler belirleyici oldu. Villa, maçın başından itibaren tempoyu kontrol etti ve ikinci yarıda kusursuz bitiricilik ve bitmek bilmeyen baskıyla Forest'ı ezdi.











