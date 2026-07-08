VİDEO: ‘Asla unutmayacağım bir gün’ – Lionel Messi ve Mohamed Salah’ın Dünya Kupası’ndaki el sıkışması Emma Hayes’i sevinçten uçururken, Ian Wright ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörünü ‘tüm zamanların en iyisi’ olarak nitelendirdi

Kulüp futbolunda kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazanmış ve ABD’yi Olimpiyat zaferine taşımış bir teknik direktör için bile Dünya Kupası’nın büyüklüğü hâlâ insanı hayrete düşüren anlar yaşatabilir. Hayes, Salı günü Arjantin ile Mısır arasındaki eleme turu maçının maç öncesi törenlerini yönetmek üzere seçildiğinde kendini olayların tam ortasında buldu.

Efsanevi kaptanlar Messi ve Salah'ın arasında duran Hayes, bu etkinliğin bir parçası olmaktan açıkça büyük mutluluk duyuyordu. Bu deneyimi değerlendiren Hayes, önce Instagram hikayesinde “Az önce tanık olduğum maça hâlâ inanamıyorum ama Messi ve Salah ile tanıştığımda kendimi yeniden çocuk gibi hissettim” diye yazdı; ardından o anı yakalayan bir videoyu ayrı bir gönderide şu başlıkla paylaştı: "Heyecan dolu bir maçta, bu sporun yetiştirdiği en büyük iki oyuncuyla el sıkışma fırsatı bulmak, asla unutmayacağım bir gündü. Futbolu gerçekten çok seviyorum."

Arsenal efsanesi Wright, tam da bu gönderinin altına yorum bırakarak ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörünü "tüm zamanların en iyisi kraliçesi" olarak nitelendirdi.