AFP
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VİDEO: ‘Asla unutmayacağım bir gün’ – Lionel Messi ve Mohamed Salah’ın Dünya Kupası’ndaki el sıkışması Emma Hayes’i sevinçten uçururken, Ian Wright ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörünü ‘tüm zamanların en iyisi’ olarak nitelendirdi
Emma Hayes, “tekrar çocuk olmak” hissinin tadını çıkarıyor
Kulüp futbolunda kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazanmış ve ABD’yi Olimpiyat zaferine taşımış bir teknik direktör için bile Dünya Kupası’nın büyüklüğü hâlâ insanı hayrete düşüren anlar yaşatabilir. Hayes, Salı günü Arjantin ile Mısır arasındaki eleme turu maçının maç öncesi törenlerini yönetmek üzere seçildiğinde kendini olayların tam ortasında buldu.
Efsanevi kaptanlar Messi ve Salah'ın arasında duran Hayes, bu etkinliğin bir parçası olmaktan açıkça büyük mutluluk duyuyordu. Bu deneyimi değerlendiren Hayes, önce Instagram hikayesinde “Az önce tanık olduğum maça hâlâ inanamıyorum ama Messi ve Salah ile tanıştığımda kendimi yeniden çocuk gibi hissettim” diye yazdı; ardından o anı yakalayan bir videoyu ayrı bir gönderide şu başlıkla paylaştı: "Heyecan dolu bir maçta, bu sporun yetiştirdiği en büyük iki oyuncuyla el sıkışma fırsatı bulmak, asla unutmayacağım bir gündü. Futbolu gerçekten çok seviyorum."
Arsenal efsanesi Wright, tam da bu gönderinin altına yorum bırakarak ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörünü "tüm zamanların en iyisi kraliçesi" olarak nitelendirdi.
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Arjantin, nefes kesen bir maçın ardından Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
Maç, maç öncesi yaratılan heyecanı fazlasıyla karşıladı; Hayes ve oğlu Harry, tribünden izledikleri bu anında bir klasik haline gelen karşılaşmayı takip ettiler. Mısır’ın büyük bir sürpriz yapabileceği görünüyordu ki, son dakikalarda son dünya şampiyonunun attığı bir dizi gol, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Geri dönüş, 79. dakikada Tottenham’ın savunma oyuncusu Cristian Romero’nun golüyle başladı.
Tahmin edilebileceği üzere, kısa süre sonra takımını skoru eşitleyen isim Messi oldu. Messi birkaç dakika sonra skoru eşitledi ve kariyerinin 21. golüyle Dünya Kupası rekorunu daha da genişletti; Arjantin ise baskısını artırdı. Dramatik geri dönüş, 92. dakikada Enzo Fernandez’in kafayla attığı golle tamamlandı; bu gol, 3-2’lik galibiyeti garantiledi ve Albiceleste’yi çeyrek finallere taşıdı.
- Getty Images Sport
Dikkatler 2027 Dünya Kupası’na yöneliyor
Hayes şu anda bir taraftar ve onur konuğu olarak erkekler turnuvasının atmosferini içselleştirirken, uzun vadeli odak noktası hâlâ kendi takımında. Mayıs 2024’te ABD Kadın Milli Takımı’nın başına geçen Hayes, takımın kaderini şimdiden değiştirmeyi başardı. 2024’te Paris’te ABD’yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyan Hayes, gelecek yıl bu en büyük ödülü yeniden kazanmak için büyük bir baskı altında olacak.
2026 turnuvası sona erdiğinde Hayes, tüm dikkatini Brezilya’da düzenlenecek olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na verecek. Yenilenmiş bir kadroya ve görev süresi boyunca kazandığı altın madalyaya sahip olan ABD, bu turnuvaya beşinci dünya şampiyonluğunu kazanmak ve küresel sahnedeki hakimiyetini yeniden tesis etmek için en büyük favori olarak girecek.
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