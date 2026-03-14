VİDEO: Ashley Cole, Kyle Walker'ı Premier Lig tarihinin en iyi beklerinden biri olarak nitelendirirken, Chelsea efsanesi alçakgönüllülükle Andy Robertson'ın kendisinden daha iyi olduğunu söylüyor
Cole, Robertson'ı kendisinden daha üstün görüyor
Willow Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL'a verdiği röportajda, Cole'a eleme usulü bir turnuva formatında ilerlemesi veya elenmesi gereken bir dizi defans oyuncusu sunuldu. Kendi adı Andy Robertson ile eşleştiğinde Cole, Liverpool'lu oyuncuyu seçerken, Walker ise eski Manchester United defans oyuncusu Gary Neville'in yerine tercih edildi. Patrice Evra, John Arne Riise ve Branislav Ivanovic gibi isimler de listede yer alırken, turnuvanın galibi sonunda Walker oldu.
Burnley için tersine bir şans
Walker, Three Lions’daki kariyerine son verme kararı aldı ve 96 kez milli forma giyerek kariyerini noktaladı. Futbol dünyası onun mirasını kutlarken, Burnley teknik direktörü Scott Parker ise yıldız savunmacısının milli takımdan ayrıldığı haberini sindirmek zorunda kaldı. Parker, Walker’ın uluslararası sahnede yarattığı etkiyi hemen vurguladı ve onun yokluğunun ülke için önemli bir değişiklik olacağını belirtti. Burnley Express'in aktardığına göre Parker, "Premier League'e yaptığı katkı hala devam ediyor," dedi. "Ancak İngiltere'ye yaptığı katkı da olağanüstüydü. Oynadığı milli maç sayısı, sergilediği kalite, katıldığı turnuvalar... O, gerçekten de bir ulus olarak bizim için çok önemli bir figürdü."
Clarets menajeri, bu kararın, Walker'ın zorlu milli maç dönemlerinde enerjisini korumasına olanak tanıdığı için, Burnley'nin ligde kalma umutları açısından umulmadık bir nimet olacağını düşünüyor. Oyuncunun geri çekilme kararını değerlendiren Parker, şunları ekledi: “Sahip olduğu kaliteyi yıllardır görüyoruz, ancak o bu kararı verdi ve biz de bunu tamamen destekliyoruz. Bu kararı vermek istediğini hissetti ve bu karar, milli takım aralarında ona biraz zaman kazandıracak ve umarım bu konuda bize de yardımcı olur.”
Walker'ın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor
Walker'ın Turf Moor'daki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor; bu da, kulübü mevcut zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için hâlâ bolca enerjisi olduğu anlamına geliyor. Burnley'nin küme düşmeyi engelleyememesi durumunda ne olacağına dair spekülasyonlar artarken, Parker, eski Tottenham bekçisinin küme düşme ihtimalinde bile kulüpte kalacağını "düşünürdüm" diye ısrar ediyor.