VİDEO: Ashley Cole, Kyle Walker'ı Premier Lig tarihinin en iyi beklerinden biri olarak nitelendirirken, Chelsea efsanesi alçakgönüllülükle Andy Robertson'ın kendisinden daha iyi olduğunu söylüyor

Walker, Three Lions’daki kariyerine son verme kararı aldı ve 96 kez milli forma giyerek kariyerini noktaladı. Futbol dünyası onun mirasını kutlarken, Burnley teknik direktörü Scott Parker ise yıldız savunmacısının milli takımdan ayrıldığı haberini sindirmek zorunda kaldı. Parker, Walker’ın uluslararası sahnede yarattığı etkiyi hemen vurguladı ve onun yokluğunun ülke için önemli bir değişiklik olacağını belirtti. Burnley Express'in aktardığına göre Parker, "Premier League'e yaptığı katkı hala devam ediyor," dedi. "Ancak İngiltere'ye yaptığı katkı da olağanüstüydü. Oynadığı milli maç sayısı, sergilediği kalite, katıldığı turnuvalar... O, gerçekten de bir ulus olarak bizim için çok önemli bir figürdü."

Clarets menajeri, bu kararın, Walker'ın zorlu milli maç dönemlerinde enerjisini korumasına olanak tanıdığı için, Burnley'nin ligde kalma umutları açısından umulmadık bir nimet olacağını düşünüyor. Oyuncunun geri çekilme kararını değerlendiren Parker, şunları ekledi: “Sahip olduğu kaliteyi yıllardır görüyoruz, ancak o bu kararı verdi ve biz de bunu tamamen destekliyoruz. Bu kararı vermek istediğini hissetti ve bu karar, milli takım aralarında ona biraz zaman kazandıracak ve umarım bu konuda bize de yardımcı olur.”