VİDEO: "Aşağılanmalarla dolu sezon"un ortasında öfkeli Marsilya taraftarları "45 dakikalık sessizlik" eylemi düzenledi; ancak bu tuhaf protesto, devre arasında oyuncuları yuhalamak için kesintiye uğradı

Stade Vélodrome, kulakları sağır eden atmosferiyle dünyaca ünlüdür, ancak Cuma gecesi adeta bir kütüphaneye dönüştü. Marsilya taraftarları ilk yarı boyunca şarkı söylemeyi ve tezahürat yapmayı reddettiler, oyuncular ritimlerini bulmaya çalışırken stadyum rahatsız edici, hayalet gibi bir havaya büründü. Protesto, kulübün ultrasları tarafından artan hayal kırıklıklarını vurgulamak için titizlikle planlandı. Tribünlerde sergilenen devasa bir pankart, gecenin manifestosu görevi gördü ve üzerinde "Aşağılanmalarla dolu bir sezon için 45 dakikalık sessizlik" yazıyordu.
Çeviri:
Velodrom'da ürkütücü bir atmosfer
Videoları izleyin
Taraftarlar sadece yuhalamak için sessizliği bozuyor
Geleneksel şarkılar ve davul sesleri duyulmasa da stadyum tamamen sessiz değildi. Ev sahibi taraftarlar, devre arasında kendi oyuncularını hedef alarak ıslık ve yuhalamalarla hoşnutsuzluklarını dile getirmek için sessizlik yeminlerini ara sıra bozdu. Bu zehirli ortam, ilk 45 dakika boyunca dağınık bir görüntü sergileyen Habib Beye’nin oyuncuları üzerinde fiziksel bir baskı yaratmış görünüyordu.
İkinci yarıda taraftarlar seslerini yeniden yükseltince gerginlik nihayet azaldı ve Marsilya, inatçı Auxerre savunmasını sonunda aşmayı başardı. Maçın bitimine 11 dakika kala Amine Gouiri, ceza sahası içinde boşta kalan topa atlayarak yakın mesafeden golü attı.
Marsilya, 85. dakikada Auxerre'den Okoh'un attığı golün, pozisyon öncesinde el ile oynama nedeniyle iptal edilmesiyle son dakikada bir korku atlattı. Bu dar galibiyet, kulüp için üst üste üçüncü galibiyet anlamına geliyor ve yönetim ile taraftarlar arasındaki sürtüşmeye rağmen sonuçların nihayet beklentilere uygun olmaya başladığını gösteriyor.
- AFP
Ligue 1'de ilk üçte yer alma yarışı son ana kadar sürecek
Bu galibiyetle Marsilya, 26 maçta topladığı 49 puanla sıralamada üçüncü sıraya yükseldi; ikinci sıradaki Lens'in ise yedi puan gerisinde. Henüz 25 maç oynamış olan Lyon'un 46 puanla dördüncü sırada yer aldığı göz önüne alındığında, Marsilya'nın ilk üçteki yeri henüz kesinleşmiş değil. PSG ise liderliğini sürdürüyor, ancak Lens'e karşı sadece bir puanlık bir üstünlüğü var.