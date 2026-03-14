VİDEO: "Aşağılanmalarla dolu sezon"un ortasında öfkeli Marsilya taraftarları "45 dakikalık sessizlik" eylemi düzenledi; ancak bu tuhaf protesto, devre arasında oyuncuları yuhalamak için kesintiye uğradı

Geleneksel şarkılar ve davul sesleri duyulmasa da stadyum tamamen sessiz değildi. Ev sahibi taraftarlar, devre arasında kendi oyuncularını hedef alarak ıslık ve yuhalamalarla hoşnutsuzluklarını dile getirmek için sessizlik yeminlerini ara sıra bozdu. Bu zehirli ortam, ilk 45 dakika boyunca dağınık bir görüntü sergileyen Habib Beye’nin oyuncuları üzerinde fiziksel bir baskı yaratmış görünüyordu.

İkinci yarıda taraftarlar seslerini yeniden yükseltince gerginlik nihayet azaldı ve Marsilya, inatçı Auxerre savunmasını sonunda aşmayı başardı. Maçın bitimine 11 dakika kala Amine Gouiri, ceza sahası içinde boşta kalan topa atlayarak yakın mesafeden golü attı.

Marsilya, 85. dakikada Auxerre'den Okoh'un attığı golün, pozisyon öncesinde el ile oynama nedeniyle iptal edilmesiyle son dakikada bir korku atlattı. Bu dar galibiyet, kulüp için üst üste üçüncü galibiyet anlamına geliyor ve yönetim ile taraftarlar arasındaki sürtüşmeye rağmen sonuçların nihayet beklentilere uygun olmaya başladığını gösteriyor.