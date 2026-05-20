Saka-ArsenalGetty/GOAL/IG:@bukayosaka@jurrientimber
VİDEO: "Artık gülmüyorlar!" - Bukayo Saka ve Myles Lewis-Skelly, Premier Lig şampiyonluğunun ardından Arsenal'i "korkak" olarak nitelendiren eleştirmenlere sataşıyor

Arsenal'in 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonu olduğu kesinleşmesinin ardından, Bukayo Saka ve Myles Lewis-Skelly eleştirenlere meydan okuyan bir mesaj gönderdi. Gunners'ın yıldızları, Mikel Arteta'nın takımının İngiliz futbolunun zirvesine ulaşma yolundaki son girişimleri boyunca peşini bırakmayan "son anda çuvallayanlar" söylemiyle alay etmek için sosyal medyaya başvurdu.

  • Arsenal oyuncuları "korkaklık" suçlamalarına yanıt verdi

    Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu için uzun süren bekleyişi, Salı akşamı Manchester City'nin Bournemouth'u yenememesiyle nihayet sona erdi; bu sonuç, Kuzey Londra'da ve kulübün antrenman sahasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Saka ve Lewis-Skelly için bu zafer, sezonun son haftalarında Arsenal'in yine baskı altında çökeceğini iddia edenlere cevap vermek için mükemmel bir fırsat oldu.

    Saka'nın Instagram hesabında paylaşılan bir videoda, Lewis-Skelly'nin elinde bir şampanya şişesi tutarken, kendilerine yöneltilen alaycı sözlere esprili bir şekilde atıfta bulunduğu görüldü. Genç orta saha oyuncusu, "Bize 'bottlers' (şişe) derlerdi, ama şimdi şişeleri biz tutuyoruz!" diyerek bu söyleme doğrudan bir gönderme yaptı.



    Kutlamalar bununla da bitmedi; Saka, Jurrien Timber’ın sosyal medya hesabını kullanarak mesajını daha da net bir şekilde vurguladı. Üç sezon üst üste ikincilikle bitirdikten sonra, İngiltere milli takım oyuncusu, son gülenin nihayet Arsenal olduğunu açıkça ortaya koydu.

    Kulübün on yıllardır süren hayal kırıklığını değerlendiren Saka, "Size bir şey söyleyeyim, 22 yıl boyunca gülüp şakalaşıyorlardı, artık gülmüyorlar, bakın, her şey parlayacak" dedi. Bu keskin mesaj, Etihad Stadyumu dışındaki satıcıların, Arsenal'in şampiyonluk yarışını alay etmek amacıyla gerçek Arsenal markalı su şişeleri sattığı görülen aylar süren yoğun rekabetin ardından geldi.



  • London Colney'de coşku patlak verdi

    London Colney antrenman sahasındaki manzaralar, 2003-04 sezonundaki "Yenilmezler" döneminden bu yana süren kıtlığı sona erdirdikten sonra takım içindeki büyük rahatlama ve sevinci yansıtıyordu. Oyuncular kapalı kapılar ardında kutlama yaparken, efsanevi isim Ian Wright, bu tarihi başarıyı kutlamak için stadyuma akın eden binlerce taraftarın arasında Emirates Stadyumu'nun dışında tezahüratlara öncülük ederken görüldü.

    Arsenal, son yıllarda iç saha kupalarından elenmesi ve sezon sonlarında yaşadığı düşüşler de dahil olmak üzere, hedefine ulaşamadığı için sürekli eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Arteta'nın adamları bu sezon dirençli kalmayı başardı, amansız bir City takımına karşı liderliğini korudu ve sonunda yirmi yılı aşkın süredir elde edemedikleri kupayı kazandı.

  Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    Çifte zafer ufukta

    Saka, Lewis-Skelly ve takımın geri kalanı, bu Pazar günü şampiyonluk madalyalarını resmen alacak. Arsenal, son derece başarılı geçen lig sezonunu, Londra derbi rakibi Crystal Palace ile Selhurst Park'ta oynayacağı maçla tamamlayacak ve burada deplasman taraftarlarının önünde efsanevi Premier Lig kupasını havaya kaldıracak.

    Yurtiçi kutlamalar sona erdiğinde, Arsenal hemen dikkatini Avrupa'daki zafere çevirecek. Arteta'nın takımı, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşarak tarihi bir çifte zafer elde etme fırsatına sahip.

