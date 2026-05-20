VİDEO: "Artık gülmüyorlar!" - Bukayo Saka ve Myles Lewis-Skelly, Premier Lig şampiyonluğunun ardından Arsenal'i "korkak" olarak nitelendiren eleştirmenlere sataşıyor

Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu için uzun süren bekleyişi, Salı akşamı Manchester City'nin Bournemouth'u yenememesiyle nihayet sona erdi; bu sonuç, Kuzey Londra'da ve kulübün antrenman sahasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Saka ve Lewis-Skelly için bu zafer, sezonun son haftalarında Arsenal'in yine baskı altında çökeceğini iddia edenlere cevap vermek için mükemmel bir fırsat oldu.

Saka'nın Instagram hesabında paylaşılan bir videoda, Lewis-Skelly'nin elinde bir şampanya şişesi tutarken, kendilerine yöneltilen alaycı sözlere esprili bir şekilde atıfta bulunduğu görüldü. Genç orta saha oyuncusu, "Bize 'bottlers' (şişe) derlerdi, ama şimdi şişeleri biz tutuyoruz!" diyerek bu söyleme doğrudan bir gönderme yaptı.







