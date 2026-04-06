Video... Arteta'nın tuhaflıklarına yönelik alay dalgası: Bir de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı istiyorsun?

Arsenal teknik direktörü taraftarları şaşırttı

Arsenal, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından dengesini yeniden kazanmaya çalışırken, teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki tuhaf antrenman görüntülerinin ortaya çıkmasıyla alay konusu oldu.

Antrenman seansından çekilen fotoğraf ve videolarda, Arsenal oyuncularının geleneksel olmayan egzersizlere katıldıkları görüldü. Bu egzersizler arasında toplu antrenmanlar sırasında kalem kullanımı ve teknik ekibin açıklamasına göre oyuncular arasındaki koordinasyon ve konsantrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan aktiviteler yer alıyordu.

Daily Mail gazetesine göre, bu görüntüler taraftarları şaşırttı. Taraftarlar, takımın bu alışılmadık yöntemler yerine temel teknik konulara odaklanması gerektiğini düşünüyor.

  • Tuhaf antrenmanlar... Arteta ne yapıyor?

    Fotoğraflar, takım oyuncularının ilginç antrenmanlara katıldıklarını gösteriyordu. Oyuncular, küçük gruplar halinde dururken topu başlarının arasında dengeledi, ardından topu hareket ettirip potaya atmaya çalıştı; bu, dikkat çeken bir sahneydi.

    Antrenman seansında bir başka egzersiz de yer aldı. Bu egzersizde oyuncular, ayaklarının dibinde topu hareket ettirirken parmakları arasında kalemler tutuyorlardı. Bu görüntü, bu antrenmanların niteliği hakkında geniş çapta soru işaretleri uyandırdı.

  • Londralı takım, sosyal medya platformlarında alaycı yorumlara maruz kaldı; bazı taraftarlar, özellikle takımın sezonun bu aşamasında sonuçlarını iyileştirmeye çalıştığı bir dönemde, bu yöntemlere şaşırdıklarını dile getirdi.

    Daily Mail, "Antrenmanlar, tuhaf olsalar da, bir konsantrasyon testi olarak görülebilir. Oyuncular, görevi yerine getirmeye devam ederken aynı anda birçok şeye odaklanmak zorundalar" diye ekledi.

    Gazete, "Bununla birlikte, futbol taraftarları Arteta'nın son geleneksel olmayan antrenmanlarını alay konusu yaptı ve bir taraftar bunu onun en son 'hilesi' olarak nitelendirdi" dedi.

    Sosyal medyada X'te yayılan videoya yorum yapan bir kullanıcı, "Bu tür antrenmanlarla Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanmak istiyorsun?" dedi.

    Bir diğeri ise: "Bu antrenman felakete yol açar" diye ekledi.

    Arteta, geçen ay takımının her iki yerel turnuvada da başarısızlığa uğramasının ardından, 22 yıldır Arsenal'in Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyor ve bu hedefe ulaşmak için tuhaf şeyler de dahil olmak üzere her şeyi yaptığı açık.

