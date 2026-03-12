Getty/GOAL
VİDEO: Arsenal yıldızı Eberechi Eze, Trent Alexander-Arnold'u şimdiye kadar gördüğü en iyi pasör olarak övüyor ve Nottingham Forest savunmacısını en zorlu rakibi olarak gösteriyor
Brezilya ikonunun etkisi
Eze, Premier League'in zirvesine yükselmesinde etkili olan etkenler ve zorluklar hakkında konuştu. Arsenal'in hücumunun odak noktası haline gelen yaratıcı orta saha oyuncusu, gençken hayran olduğu efsanelerden bugün karşılaştığı elit rakiplere kadar futbol yolculuğuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Willow Foundation ile işbirliği içinde düzenlenen London Football Awards'da GOAL'a konuşan Eze, futbolun verdiği saf mutluluğu yansıttı. Yeteneği ve teknik becerisiyle tanınan bir oyuncu için, çocukluk kahramanı seçimi, Emirates Stadyumu'nda sahada süzülürken onu izleyenler için pek de sürpriz olmadı.
Büyürken hangi oyuncu olmak istediği sorulduğunda, Eze'nin cevabı anında geldi: "Ronaldinho." Brezilyalı efsanenin etkisi, benzer bir özgürlük hissi ve yaratıcı hareketlerle seyirciyi eğlendirmek arzusu ile karakterize edilen Eze'nin oyun stilinde açıkça görülüyor. Kişisel önemli anlarını değerlendiren Eze, Nisan 2024'te Crystal Palace formasıyla West Ham United'a karşı attığı muhteşem akrobatik golü, şimdiye kadar attığı en iyi gol olarak nitelendirdi.
Eze, 'özel' De Bruyne ve pas kralı Trent'i övüyor
Röportajda Eze'nin muazzam yeteneği ve ulusal turnuvalardaki karşılaşmaları da ele alındı. Pas verme sanatı hakkında konuşan Eze, Real Madrid'in yıldızı ve İngiltere milli takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'u överek, onu şimdiye kadar gördüğü en iyi pasör olarak nitelendirdi ve onun eşsiz vizyonunu ve geniş alanları kapsama yeteneğini vurguladı.
Sohbet daha sonra sahada karşılaştığı en zorlu rakiplere yöneldi. Eze, eski Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne'ye "özel bir kişi" ve şimdiye kadar karşılaştığı en iyi oyuncu olarak büyük saygı duyduğunu ifade etti ve Belçikalı oyuncunun maçların akışını kontrol etme yeteneğine dikkat çekti.
Şaşırtıcı bir savunma düşmanı
İlginç bir şekilde, en zorlu savunma oyuncusu sorulduğunda Eze, geleneksel bir isim yerine Ola Aina'yı seçti. Bu seçim, manşetlerden uzak, bireysel fiziksel özelliklerin ve pozisyonlamanın forvetler için en büyük engel oluşturduğu taktiksel mücadeleleri vurgulamaktadır.
Nottingham Forest'ın çok yönlü ve atletik bek oyuncusu Aina'nın seçilmesi, Premier League'de şu anda mevcut olan yeteneklerin derinliğini vurgulamaktadır. Birçok hücum oyuncusu Virgil van Dijk gibi isimleri işaret edebilirken, Eze'nin seçimi, bireysel düelloların genellikle belirli fiziksel özellikler ve zamanlama ile belirlendiğini kanıtlamaktadır. Forest oyuncusu, bire bir durumlarda bu özelliklere bolca sahiptir.
Kuzey Londra'da daha fazla kupa peşinde
Son olarak, Eze futbol formasıyla yaşadığı en gurur verici anı hatırladı. Palace'ın 2025 FA Cup finalinde Manchester City'yi mağlup ettiği maçı, şimdiye kadar oynadığı en iyi maç olarak gösterdi. Arsenal'in birçok cephede mücadele verdiği bu dönemde, orta saha oyuncusu yakın gelecekte daha da büyük sahnelere çıkmayı hedefliyor. Gunners şu anda eşi görülmemiş bir dörtlü kupa peşinde ve Cumartesi günü Everton ile Premier League maçına çıkacak.
