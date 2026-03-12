Eze, Premier League'in zirvesine yükselmesinde etkili olan etkenler ve zorluklar hakkında konuştu. Arsenal'in hücumunun odak noktası haline gelen yaratıcı orta saha oyuncusu, gençken hayran olduğu efsanelerden bugün karşılaştığı elit rakiplere kadar futbol yolculuğuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Willow Foundation ile işbirliği içinde düzenlenen London Football Awards'da GOAL'a konuşan Eze, futbolun verdiği saf mutluluğu yansıttı. Yeteneği ve teknik becerisiyle tanınan bir oyuncu için, çocukluk kahramanı seçimi, Emirates Stadyumu'nda sahada süzülürken onu izleyenler için pek de sürpriz olmadı.

Büyürken hangi oyuncu olmak istediği sorulduğunda, Eze'nin cevabı anında geldi: "Ronaldinho." Brezilyalı efsanenin etkisi, benzer bir özgürlük hissi ve yaratıcı hareketlerle seyirciyi eğlendirmek arzusu ile karakterize edilen Eze'nin oyun stilinde açıkça görülüyor. Kişisel önemli anlarını değerlendiren Eze, Nisan 2024'te Crystal Palace formasıyla West Ham United'a karşı attığı muhteşem akrobatik golü, şimdiye kadar attığı en iyi gol olarak nitelendirdi.