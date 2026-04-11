AFP
Çeviri:
VİDEO: Arsenal taraftarları, Bournemouth'a karşı alınan kötü yenilginin ardından, Premier Lig şampiyonluk yarışında 9 puanlık üstünlüğe rağmen kendi oyuncularını yuhaladı
Emirates'teki ortam zehirli bir hal alıyor
Emirates Stadyumu'nda maçın bitiş düdüğü, Arsenal taraftarlarının Bournemouth'a karşı 2-1'lik cansız bir mağlubiyetin ardından kendi oyuncularını yuhalamasıyla hayal kırıklığına uğramış bir atmosferde çaldı. Bu sonuç, Mikel Arteta'nın takımında endişe verici bir eğilime işaret ediyor; takım, tüm turnuvalarda son dört maçında üç mağlubiyet aldı. Bu sezon önceki 49 maçında sadece üç kez yenilmiş olmaları göz önüne alındığında, bu istatistik şok edici bir durum.
Junior Kroupi, maçın başlarında ev sahibi taraftarları susturdu ve sadece 17. dakikada konuk takımı hak ettiği bir üstünlüğe taşıdı. Viktor Gyokeres penaltıdan skoru eşitlemeyi başarsa da, bu gol Arsenal'in çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ateşleyemedi. 74. dakikada Alex Scott, Cherries'in yeniden öne geçmesini sağladığında stadyumdaki gerginlik hissedilir hale geldi ve maçın bitiminde sesli protestolara dönüştü.
Videoyu izleyin
Şampiyonluk yarışı City için hala açık
Arsenal, ligin zirvesinde hâlâ 9 puanlık bir farkla liderliğini sürdürse de, bu mağlubiyet Manchester City’ye büyük bir moral verdi. Pep Guardiola’nın takımı, Pazar günü Stamford Bridge’de Chelsea’yi yenmeyi başarırsa, bu farkı sadece 6 puana indirebilir. Bir zamanlar kupa yolunda bir yürüyüş gibi görünen bu yarış, aniden yeniden gerçek bir mücadeleye dönüştü; Gunners ise spot ışıkları altında giderek daha kırılgan bir görünüm sergiliyor.
Eski Arsenal savunmacısı Martin Keown, TNT Sports'ta yaptığı açıklamada, tribünlerden gelen düşmanca tepkilere rağmen takımın sakinliğini koruması gerektiğini vurguladı. Keown, takımın birbirine kenetlenmesi gerektiğine ilişkin olarak, "Bunu yapmak zorundasınız," dedi. "Baskı çok fazlaydı. Artık insanlar ayağa kalkmalı, liderler ortaya çıkmalı. Hala her şey sizin elinizde. İşlerin rayından çıkmamasına dikkat edin."
- Getty Images Sport
Arsenal için kritik bir hafta
Arsenal, tüm sezonun kaderini belirleyebilecek kritik bir haftaya hazırlanırken yaralarını sarmak için vakti yok. Takım, 15 Nisan’da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Sporting CP’yi ağırlayacak; bu maçta turu geçememeleri halinde kriz havası daha da yoğunlaşacak. Bu Avrupa maçı, lig takvimindeki en önemli karşılaşmanın habercisi niteliğinde.
19 Nisan'da Londralılar, Etihad Stadyumu'na giderek ikinci sıradaki Manchester City ile karşılaşacak ve bu karşılaşma şampiyonluk yarışının gidişatını kesin olarak değiştirebilir. Bournemouth karşısında yenilmezlik efsanesinin yıkıldığını gören Gunners, sezonun sonlarında çöküşü önlemek ve 20 yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu garantilemek için yeniden güçlerini toplamak zorunda.