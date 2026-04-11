VİDEO: Arsenal taraftarları, Bournemouth'a karşı alınan kötü yenilginin ardından, Premier Lig şampiyonluk yarışında 9 puanlık üstünlüğe rağmen kendi oyuncularını yuhaladı

Emirates Stadyumu'nda maçın bitiş düdüğü, Arsenal taraftarlarının Bournemouth'a karşı 2-1'lik cansız bir mağlubiyetin ardından kendi oyuncularını yuhalamasıyla hayal kırıklığına uğramış bir atmosferde çaldı. Bu sonuç, Mikel Arteta'nın takımında endişe verici bir eğilime işaret ediyor; takım, tüm turnuvalarda son dört maçında üç mağlubiyet aldı. Bu sezon önceki 49 maçında sadece üç kez yenilmiş olmaları göz önüne alındığında, bu istatistik şok edici bir durum.

Junior Kroupi, maçın başlarında ev sahibi taraftarları susturdu ve sadece 17. dakikada konuk takımı hak ettiği bir üstünlüğe taşıdı. Viktor Gyokeres penaltıdan skoru eşitlemeyi başarsa da, bu gol Arsenal'in çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ateşleyemedi. 74. dakikada Alex Scott, Cherries'in yeniden öne geçmesini sağladığında stadyumdaki gerginlik hissedilir hale geldi ve maçın bitiminde sesli protestolara dönüştü.