Arsenal, ikinci yarının başlarında iki gollü bir fark yakalayarak Avrupa'da hayati öneme sahip bir galibiyete doğru rahat ilerliyor gibi görünüyordu. Kadınlar Süper Ligi'ndeki zorlu dönemin ardından Kuzey Londra ekibi, Fransa'nın başkentinde yeniden canlanmış bir görüntü verdi. Alessia Russo, 41. dakikada Georgia Stanway ile yaptığı şık verkaçın ardından ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden yaptığı net vuruşla skoru açtı.

Devre arasının ardından da oyun üstünlüğü net şekilde konuk ekipte kaldı. Yaz aylarında Bayern Münih'ten gelen Stanway, 50. dakikada altıpas içinde markajsız şekilde topla buluşarak farkı ikiye çıkardı. Orta saha oyuncusu, vole vuruşunu ağlara göndermek için büyük bir soğukkanlılık gösterdi ve böylece kulüpteki ilk golünü attı.