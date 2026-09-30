AFP
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VİDEO: Arsenal'ın yıldızı Leah Williamson, son dakikalarda verilen 'garip' bir penaltıya sebebiyet verdi; Paris FC, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e şok bir geri dönüş yaptı
Arsenal, Paris'te rahat üstünlüğünü elinden kaçırdı
Arsenal, ikinci yarının başlarında iki gollü bir fark yakalayarak Avrupa'da hayati öneme sahip bir galibiyete doğru rahat ilerliyor gibi görünüyordu. Kadınlar Süper Ligi'ndeki zorlu dönemin ardından Kuzey Londra ekibi, Fransa'nın başkentinde yeniden canlanmış bir görüntü verdi. Alessia Russo, 41. dakikada Georgia Stanway ile yaptığı şık verkaçın ardından ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden yaptığı net vuruşla skoru açtı.
Devre arasının ardından da oyun üstünlüğü net şekilde konuk ekipte kaldı. Yaz aylarında Bayern Münih'ten gelen Stanway, 50. dakikada altıpas içinde markajsız şekilde topla buluşarak farkı ikiye çıkardı. Orta saha oyuncusu, vole vuruşunu ağlara göndermek için büyük bir soğukkanlılık gösterdi ve böylece kulüpteki ilk golünü attı.
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Mateo, Fransa'nın beklenmedik yeniden yükselişini ateşledi
Paris FC, daha gözde rakibinden çekinmeyi reddetti ve ikinci yarı ilerledikçe baskı kurmaya başladı. Geri dönüş 72. dakikada başladı; kaptan Clara Mateo, yıkıcı bir kontra atağa öncülük etti, savunma hattının arkasına sarktıktan sonra kaleci Misa’yı soğukkanlılıkla geçip topu boş ağlara gönderdi.
Slegers’ın takımı kendi yarı sahasına daha fazla çekildikçe gerilim arttı ve ev sahibi ekibin baskısını davet etti. Arsenal, daha önce ligdeki ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabilmişti ve bu özgüven eksikliği karar alma süreçlerine yansımaya başladı.
- AFP
Williamson, tuhaf bir penaltı olayına karıştı
Normal sürenin bitimine yalnızca üç dakika kala, Arsenal için felaket en beklenmedik şekilde yaşandı. Arsenal bir kale vuruşu kazandıktan sonra Misa, Williamson'a kısa bir pas verdi. İngiltere kaptanı, topun henüz oyuna girmediğini düşünüyor ya da vuruşu kendisi yeniden kullanmak istiyor gibi görünerek topu yeniden konumlandırmak için eğilip eliyle aldı. Ancak hakem Iuliana Demetrescu oyunu yeniden başlatmak için düdüğünü çoktan çalmıştı ve bu da hakemi tuhaf bir elle oynama nedeniyle penaltı noktasını göstermekten başka seçeneksiz bıraktı.
Bu hata Arsenal oyuncularını şaşkına çevirdi; oyuncular karara itiraz etmek için hakemin etrafını sardı, ancak karar değişmedi. Oyuna sonradan giren Maeline Mendy, büyük baskı altında topun başına geçti ve soğukkanlılığını koruyarak penaltıyı köşeye gönderdi. Geç gelen bu beraberlik golü Paris FC için dikkat çekici bir geri dönüşü tamamladı ve Arsenal oyuncularını adeta donup kalmış halde bıraktı.
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