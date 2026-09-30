24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-WOMEN-PARIS FC-ARSENALAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

VİDEO: Arsenal'ın yıldızı Leah Williamson, son dakikalarda verilen 'garip' bir penaltıya sebebiyet verdi; Paris FC, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e şok bir geri dönüş yaptı

L. Williamson
Paris FC
Arsenal Women
Paris FC - Arsenal Women
Women's Champions League

Arsenal'ın Avrupa macerası çarşamba akşamı felaket bir yöne girdi; Renee Slegers'in ekibi, Paris FC ile 2-2 berabere kalırken iki gollü üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmanın büyük bölümünde rahat bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, Leah Williamson'ın yaptığı tuhaf bireysel hata Stade Jean Bouin'de ev sahibine maça geri dönme fırsatı verdi.

  • Arsenal, Paris'te rahat üstünlüğünü elinden kaçırdı

    Arsenal, ikinci yarının başlarında iki gollü bir fark yakalayarak Avrupa'da hayati öneme sahip bir galibiyete doğru rahat ilerliyor gibi görünüyordu. Kadınlar Süper Ligi'ndeki zorlu dönemin ardından Kuzey Londra ekibi, Fransa'nın başkentinde yeniden canlanmış bir görüntü verdi. Alessia Russo, 41. dakikada Georgia Stanway ile yaptığı şık verkaçın ardından ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden yaptığı net vuruşla skoru açtı.

    Devre arasının ardından da oyun üstünlüğü net şekilde konuk ekipte kaldı. Yaz aylarında Bayern Münih'ten gelen Stanway, 50. dakikada altıpas içinde markajsız şekilde topla buluşarak farkı ikiye çıkardı. Orta saha oyuncusu, vole vuruşunu ağlara göndermek için büyük bir soğukkanlılık gösterdi ve böylece kulüpteki ilk golünü attı.

  • Klibi izle



  • Mateo, Fransa'nın beklenmedik yeniden yükselişini ateşledi

    Paris FC, daha gözde rakibinden çekinmeyi reddetti ve ikinci yarı ilerledikçe baskı kurmaya başladı. Geri dönüş 72. dakikada başladı; kaptan Clara Mateo, yıkıcı bir kontra atağa öncülük etti, savunma hattının arkasına sarktıktan sonra kaleci Misa’yı soğukkanlılıkla geçip topu boş ağlara gönderdi.

    Slegers’ın takımı kendi yarı sahasına daha fazla çekildikçe gerilim arttı ve ev sahibi ekibin baskısını davet etti. Arsenal, daha önce ligdeki ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabilmişti ve bu özgüven eksikliği karar alma süreçlerine yansımaya başladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-EUR-C1-WOMEN-PARIS FC-ARSENALAFP

    Williamson, tuhaf bir penaltı olayına karıştı

    Normal sürenin bitimine yalnızca üç dakika kala, Arsenal için felaket en beklenmedik şekilde yaşandı. Arsenal bir kale vuruşu kazandıktan sonra Misa, Williamson'a kısa bir pas verdi. İngiltere kaptanı, topun henüz oyuna girmediğini düşünüyor ya da vuruşu kendisi yeniden kullanmak istiyor gibi görünerek topu yeniden konumlandırmak için eğilip eliyle aldı. Ancak hakem Iuliana Demetrescu oyunu yeniden başlatmak için düdüğünü çoktan çalmıştı ve bu da hakemi tuhaf bir elle oynama nedeniyle penaltı noktasını göstermekten başka seçeneksiz bıraktı.

    Bu hata Arsenal oyuncularını şaşkına çevirdi; oyuncular karara itiraz etmek için hakemin etrafını sardı, ancak karar değişmedi. Oyuna sonradan giren Maeline Mendy, büyük baskı altında topun başına geçti ve soğukkanlılığını koruyarak penaltıyı köşeye gönderdi. Geç gelen bu beraberlik golü Paris FC için dikkat çekici bir geri dönüşü tamamladı ve Arsenal oyuncularını adeta donup kalmış halde bıraktı.

Premiere Ligue
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Lens crest
Lens
LEN
WSL Lig İlkbahar Serisi
M.City crest
M.City
MCI
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS