Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Arsenal'in gol yağmuruna mı hazırlanıyorlar?! PSG kalecileri, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ragbi antrenman kalkanlarıyla antrenman yaparken görüntülendi
Enrique alışılmadık taktikler uyguluyor
Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başlarken, PSG arka arkaya iki Avrupa şampiyonluğu kazanma hedefinde hiçbir detayı atlamıyor. Geçen yılki finalde Inter'i 5-0 mağlup eden son şampiyon, Mikel Arteta yönetiminde duran toplarda yaratıcılıkla adını duyuran Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Buna karşı koymak için Luis Enrique, ragbi tackle kalkanlarının kullanıldığı "tuhaf" bir antrenman çalışması başlattı.
PSG antrenman sahasından çekilen görüntülerde, teknik ekibin yastıklı kalkanları kullanarak kalecilerin yüksek toplara çıkmaya çalışırken onlara darbe vurup engel olduğu görülüyor. Bu, Gunners'ın çok etkili bir şekilde kullandığı altı metre karelik alanın kalabalık ve fiziksel ortamını simüle etmeye yönelik açık bir girişim.
Videoyu izleyin
Arsenal’in duran toplardaki ustalığı
Arsenal, duran toplarda dünya futbolunun en tehlikeli takımı olarak ün saldı. Arteta’nın takımı, bu yüksek baskı taktiklerini kullanarak Premier Lig’in zirvesine tırmandı ve 30 Mayıs’taki finale uzanan zorlu yolu aştı. Rakip kaleciyi fiziksel engellerle “bombardıman” etme yetenekleri, birçok üst düzey savunma oyuncusu ve kalecinin kendinden şüphe etmesine neden oldu.
PSG bu tehdidin farkında ve korkmamaya kararlı. Allianz Arena'da Ousmane Dembele'nin kusursuz golüyle Vincent Kompany'nin Bayern Münih'ini eleyen Fransız devi, şimdi tüm dikkatini Arsenal'in Puskas Arena'ya getireceği hava topları silahlarını etkisiz hale getirmeye veriyor.
- AFP
Şampiyonların Budapeşte'ye giden yolu
İki Avrupa devi, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de tüm dünyanın gözü üzerindeyken karşı karşıya gelecek. PSG için hedef net: Real Madrid'den sonra modern Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste kazanan ilk takım olmak.
Arsenal için ise bu, ceza sahasındaki kendine özgü, hesaplı "kaos" oyununu kullanarak nihayet kulüp futbolunun en büyük ödülünü kazanma şansı.