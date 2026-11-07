Hull City maça belirgin bir cesaretle başladı ve sadece iki dakika sonra skoru açmaya çok yaklaştı; John Egan, Regan Slater'ın ortasına yükseldi ancak kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

Arsenal ise Noni Madueke ile karşılık verdi; oyuncu sağ taraftan gönderdiği ortayı Hull'un savunmacısına çarptıktan sonra kalenin yanından geçti.

Zaman ilerledikçe ev sahibi takım topa hâkimiyeti eline aldı ancak konukların savunma düzenini aşmakta zorlandı.

19. dakikada Hull, kontra ataklarından birini neredeyse değerlendiriyordu; Oliver McBurnie, topu ceza sahası içindeki Elliot Strood'a aktardı, o da dar bir açıdan şutunu çekti, David Raya bu girişime engel oldu ve Tim Iroegbunam'ın takibinde Declan Rice araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Rice, 28. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla Arsenal'i öne geçirmeye çalıştı ancak top direğin yanından geçti; Christos Tzolis ise kaleci Konstantinos Tzolakis'e kolayca giden kafa vuruşunun ardından bir başka fırsatı harcadı.

41. dakikada gerilim arttı; Kai Havertz, Noble Mendy'nin çekmesinin ardından ceza sahası içinde yere düşünce penaltı istedi ancak hakem bunu vermedi. Video yardımcı hakem incelemesinin ardından Arsenal penaltı noktasından bir fırsat elde etmiş gibi görünüyordu ancak karar değişmedi; zira inceleme, pozisyonun başında Havertz'in ofsayt konumunda olduğunu ortaya koydu ve penaltı verilme ihtimali ortadan kalktı.

İlk yarının sonuna doğru Rice, Madueke'nin ortasında kafa vuruşuyla takımına üstünlük sağlamaya çok yaklaştı ancak Yunan kaleci doğru yerdeydi ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

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