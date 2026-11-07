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Video: Arsenal, Hull City engelini zorlanarak geçti ve liderliğini pekiştirdi

Arsenal - Hull City
Arsenal
Hull City
Premier Lig
M. Oedegaard
İngiltere
Norveç

Ödegaard şifreyi çözüyor

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Arsenal, sıkı bir savunma organizasyonu ve ev sahibi takımın ataklarını püskürtmede parlayan bir kaleciyle karşılaşmasının ardından Hull City karşısında zorlu bir görevi tamamladı; sonunda kaptanı Martin Ödegaard devreye girerek Arsenal'e değerli galibiyet golünü armağan etti.

Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanan ve İngiltere Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında yer alan karşılaşmada Hull City'yi 1-0 mağlup etti; böylece daha sonra oynanacak Manchester City maçı beklenirken, puan tablosunun zirvesinde geçici olarak 6 puanlık fark yarattı.

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  • Cesur bir başlangıç, kaybolan bir etkinlik

    Hull City maça belirgin bir cesaretle başladı ve sadece iki dakika sonra skoru açmaya çok yaklaştı; John Egan, Regan Slater'ın ortasına yükseldi ancak kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

    Arsenal ise Noni Madueke ile karşılık verdi; oyuncu sağ taraftan gönderdiği ortayı Hull'un savunmacısına çarptıktan sonra kalenin yanından geçti.

    Zaman ilerledikçe ev sahibi takım topa hâkimiyeti eline aldı ancak konukların savunma düzenini aşmakta zorlandı.

    19. dakikada Hull, kontra ataklarından birini neredeyse değerlendiriyordu; Oliver McBurnie, topu ceza sahası içindeki Elliot Strood'a aktardı, o da dar bir açıdan şutunu çekti, David Raya bu girişime engel oldu ve Tim Iroegbunam'ın takibinde Declan Rice araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

    Rice, 28. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla Arsenal'i öne geçirmeye çalıştı ancak top direğin yanından geçti; Christos Tzolis ise kaleci Konstantinos Tzolakis'e kolayca giden kafa vuruşunun ardından bir başka fırsatı harcadı.

    41. dakikada gerilim arttı; Kai Havertz, Noble Mendy'nin çekmesinin ardından ceza sahası içinde yere düşünce penaltı istedi ancak hakem bunu vermedi. Video yardımcı hakem incelemesinin ardından Arsenal penaltı noktasından bir fırsat elde etmiş gibi görünüyordu ancak karar değişmedi; zira inceleme, pozisyonun başında Havertz'in ofsayt konumunda olduğunu ortaya koydu ve penaltı verilme ihtimali ortadan kalktı.

    İlk yarının sonuna doğru Rice, Madueke'nin ortasında kafa vuruşuyla takımına üstünlük sağlamaya çok yaklaştı ancak Yunan kaleci doğru yerdeydi ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

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  • Hücum değişiklikleri: Ödegaard, Hull'un şifresini çözüyor

    Arsenal daha fazla baskı kurmaya başladı, Tzolakis ise parlak performansını sürdürerek 57. dakikada Madueke'nin sert şutuna engel oldu.

    Mikel Arteta ikinci yarının başında birkaç değişiklik yaptı, ardından 63. dakikada hücum çözümleri arayışıyla Viktor Gyökeres ve Mikel Merino'yu oyuna aldı.

    Beklenen açılma nihayet 72. dakikada geldi; Madueke'nin çektiği şutu kaleci kurtardı, ancak top Ödegaard'ın önüne düştü ve Ödegaard sağ ayağıyla topu ağlara göndererek Arsenal'e galibiyet golünü kazandırdı.

    Hull pes etmedi ve 87. dakikada beraberliği neredeyse yakalıyordu; Gyökeres'in başlattığı, Eberechi Eze ve Merino'nun da katıldığı atakta Madueke kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Tzolakis topa ayağıyla dokundu ve ardından Brooke Norton-Cuffy topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

    Son dakikalarda Hull baskı kurdu, ancak Gabriel önderliğindeki Arsenal savunması son girişimleri bertaraf etti; Madueke ise uzatma dakikalarında Merino'dan gelen pasın ardından bir fırsatı daha harcadı.

    Ev sahibi ekip 90+5. dakikadaki bitiş düdüğüne kadar direndi ve maçı 1-0 kazandı.

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