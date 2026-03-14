VİDEO: Arsenal efsanesi Thierry Henry, kız arkadaşı Andrea Rajacic ile antrenman yaparken kaslı vücudunu sergiliyor
Henry'nin vücut yapısının sırrı
Henry, profesyonel futboldan on yıldan fazla bir süre önce emekli olmuş olabilir, ancak bu Fransız oyuncunun mesleğine olan bağlılığı hiç azalmış değil. Premier Lig savunmalarını dehşete düşüren o ince ve hızlı vücut yapısından uzaklaşan Arsenal efsanesi, 50 yaşına yaklaşırken kaslı bir görünüme kavuşmak için sık sık spor salonuna giderek daha güçlü bir vücut yapısına geçiş yaptı.
Eski forvet, Instagram'da özel antrenman programından nadir bir kesiti paylaştı ve antrenmanının zorluk derecesini artırmak için 10 kg'lık ağırlık yeleği giydi. Görüntüler, Henry'nin sarsılmaz rekabetçi ruhunu yansıtıyor ve sporun zirvesine ulaşmak için gereken disiplinin, günlük hayatının temel bir parçası olmaya devam ettiğini kanıtlıyor.
Rajacic ile antrenman yapmak
Henry, bu yoğun antrenmanda yalnız değildi; partneri Rajacic de ona eşlik etti. Bosnalı model genellikle göz önünden uzak dursa da, bu antrenmanda ön plandaydı ve Dünya Kupası şampiyonu ile her tekrarda aynı performansı sergiledi. Henry, videoya sıkı yaşam tarzını özetleyen bir açıklama ekledi: "Suç ortağımla ve 10 kg'lık yelekle 1 SAATLİK antrenman. SIKI ÇALIŞ, İYİ BESLEN, ŞEKER YOK!!!"
Profesyonel futbol sonrası hayat
Henry, Monaco, Montreal Impact ve Belçika milli takımındaki görevlerinin ardından teknik direktörlükten uzaklaşmış olsa da, futboldaki etkisi hâlâ çok büyük. Şu anda, CBS Sports’un beğenilen Şampiyonlar Ligi yayınlarının önemli bir parçası olan Henry, taktiksel zekası ve karizmasıyla Jamie Carragher ve Micah Richards’ın yanı sıra dünya çapında izleyicilerin gözdesi haline gelmiştir.