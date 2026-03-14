VİDEO: Arsenal efsanesi Thierry Henry, kız arkadaşı Andrea Rajacic ile antrenman yaparken kaslı vücudunu sergiliyor

Henry, profesyonel futboldan on yıldan fazla bir süre önce emekli olmuş olabilir, ancak bu Fransız oyuncunun mesleğine olan bağlılığı hiç azalmış değil. Premier Lig savunmalarını dehşete düşüren o ince ve hızlı vücut yapısından uzaklaşan Arsenal efsanesi, 50 yaşına yaklaşırken kaslı bir görünüme kavuşmak için sık sık spor salonuna giderek daha güçlü bir vücut yapısına geçiş yaptı.

Eski forvet, Instagram'da özel antrenman programından nadir bir kesiti paylaştı ve antrenmanının zorluk derecesini artırmak için 10 kg'lık ağırlık yeleği giydi. Görüntüler, Henry'nin sarsılmaz rekabetçi ruhunu yansıtıyor ve sporun zirvesine ulaşmak için gereken disiplinin, günlük hayatının temel bir parçası olmaya devam ettiğini kanıtlıyor.