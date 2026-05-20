VİDEO: Arsenal efsanesi Ian Wright, Emirates Stadyumu'nun dışında coşkulu Premier Lig şampiyonluk kutlamalarına katılırken taraftarlar tarafından alkışlandı
Wrighty şampiyonluk kutlamalarına öncülük ediyor
Kuzey Londra'da taraftarlarla birlikte şarkı söyleyip dans ederken görüntülenen Wright'tan daha iyi, Arsenal taraftarlarının ruhunu temsil edecek bir kişi olamazdı. Yeni Arsenal iç saha forması ve taraftar atkısı giyen kulübün efsanevi eski golcüsü, stadyumun dışında tarihi atmosferi içinize çekerken diğer taraftarlar gibi görünüyordu.
Londra genelinde kutlamalar, Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasıyla başladı. Bu sonuç, Gunners'ı ligin zirvesinde rakipsiz bir dört puanlık farkla bırakmıştı. Sadece bir maç kalmışken, şampiyonluk yarışı resmen sona erdi ve Emirates şimdi devasa bir zafer geçit töreninin merkez üssü haline geldi.
Wright kutlamalarla ilgili şunları söyledi: "Son üç yıl çok zor geçti ve sonunda başardık, dürüst olmak gerekirse, ne diyebilirim ki? Bu harika! Bu kulüp bunu hak ediyor, taraftarlarımız bunu hak ediyor, dünyanın her yerindeki herkes bunu hak ediyor. Biz bunu hak ediyoruz dostum."
Yenilmezler yeni nesle selam duruyor
Wright, sevincini dile getiren tek kulüp efsanesi değildi; eski Arsenal ikilisi Martin Keown ve Ray Parlour da sosyal medyaya başvurarak heyecanlarını paylaştılar. "Yenilmezler" ikilisi, Arteta'nın liderliğinde lig şampiyonluğu için uzun süren bekleyişin nihayet sona erdiğini kutlarken görüldü.
Keown, mevcut yıldız kadrosuna övgüler yağdırdı ve şöyle dedi: "Hadi Arsenal, ne güzel bir an. Çocukları tebrik ederim, kesinlikle muhteşemdi. Man City cesur bir mücadele sergiledi, ama en iyi takım bizdik. Elimizden geldiğince tadını çıkaralım. Şampiyonlar Ligi, biz geliyoruz." Parlour ise şunları ekledi: "Evet, hadi. Başardık, başardık. Herkes bizden şüphe etmişti. Hadi Arsenal. Kesinlikle hak ettik, tebrikler çocuklar. Şampanyam nerede?”
- AFP
Arsenal, PSG ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken Wenger ve Arteta'nın tepkileri
2004 yılında Arsenal’e son lig şampiyonluğunu kazandıran Arsène Wenger, kulübün kutlama videosunda yeni şampiyonlara dokunaklı bir övgüde bulundu. “Başardınız. Şampiyonlar, diğerleri durduğunda yoluna devam eder. Bu sizin zamanınız. Şimdi gidin ve her anın tadını çıkarın,” diyen efsanevi Fransız teknik adam, son yirmi yılda pek çok zorlu dönemi atlatmış taraftar kitlesini derinden etkiledi.
Bu arada Arteta, London Colney'de takımına hitaben şunları söyledi: “Birlikte yine tarih yazdık. Bu futbol kulübünde yer alan herkes için daha mutlu ve gururlu olamazdım. Bu anın tadını çıkaralım.”
Premier League şampiyonluğunu garantileyen Gunners, Crystal Palace ile oynayacakları son lig maçına şeref kıtası bekleyerek çıkacak. Ancak kutlamalar yakında askıya alınacak, çünkü Arteta'nın tarih yazan takımı şimdi Paris Saint-Germain ile oynayacakları devasa Şampiyonlar Ligi finali için hazırlanmak zorunda.