VİDEO: Arsenal efsanesi Ian Wright, Emirates Stadyumu'nun dışında coşkulu Premier Lig şampiyonluk kutlamalarına katılırken taraftarlar tarafından alkışlandı

Kuzey Londra'da taraftarlarla birlikte şarkı söyleyip dans ederken görüntülenen Wright'tan daha iyi, Arsenal taraftarlarının ruhunu temsil edecek bir kişi olamazdı. Yeni Arsenal iç saha forması ve taraftar atkısı giyen kulübün efsanevi eski golcüsü, stadyumun dışında tarihi atmosferi içinize çekerken diğer taraftarlar gibi görünüyordu.

Londra genelinde kutlamalar, Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasıyla başladı. Bu sonuç, Gunners'ı ligin zirvesinde rakipsiz bir dört puanlık farkla bırakmıştı. Sadece bir maç kalmışken, şampiyonluk yarışı resmen sona erdi ve Emirates şimdi devasa bir zafer geçit töreninin merkez üssü haline geldi.

Wright kutlamalarla ilgili şunları söyledi: "Son üç yıl çok zor geçti ve sonunda başardık, dürüst olmak gerekirse, ne diyebilirim ki? Bu harika! Bu kulüp bunu hak ediyor, taraftarlarımız bunu hak ediyor, dünyanın her yerindeki herkes bunu hak ediyor. Biz bunu hak ediyoruz dostum."







