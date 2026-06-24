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MessiGetty Images
Muhammad Zaki

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VİDEO: Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, 39. yaş gününü kutlarken spor salonunda etkileyici pazı kaslarını sergiliyor ve kusursuz barfiks çekiyor

L. Messi
Arjantin
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Dünya Kupası

Lionel Messi, Arjantin milli takımında görev yaparken sergilediği inanılmaz fiziksel kondisyonuyla yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtladı. Bugün resmi olarak 39 yaşına giren efsanevi forvet, son şampiyonun 2026 Dünya Kupası’nda zafer arayışını sürdürürken, kendi zorlu antrenman programından bir kesit paylaştı.

  • Doğum günü spor pozu

    Kısa süre önce yayınlanan bir videoda, Arjantinli “GOAT”ın Albiceleste’nin antrenman tesisinde bir dizi kusursuz barfiks yaptığı görülüyor. Antrenman rutinine yoğun bir şekilde odaklanan Messi, etkileyici pazı kasları ve üst vücut gücünü sergiledi; hayranlarını, uzun soluklu kariyeri ve en üst seviyede kalmaya olan adanmışlığıyla hayran bıraktı.

    Bu tecrübeli forvet, her zaman sihirli sol ayağıyla tanınmıştır, ancak bu son görüntüler, kariyerinin son dönemlerinde de sürdürdüğü fiziksel kondisyonunu ön plana çıkarmaktadır. 24 Haziran’da 39. yaş gününü kutlayan Messi, ülkesini küresel sahnede bir başka önemli turnuvada liderlik ederken, hız kesmeye niyetli olmadığını gösteriyor.

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  • Scaloni'nin kaptanına adadığı övgü

    Avusturya ile oynadıkları son maç öncesinde Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, maç öncesi basın toplantısında Messi’ye birkaç söz söyledi. 48 yaşındaki teknik adam, her zamanki gibi süperstarına olan sevgisini gösterdi ve Inter Miami’nin forvetinin bu kutlamaların tadını çıkarmasını istediğini dile getirdi.

    Takım atmosferi hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Scaloni, “İyi ve kötü anları birlikte atlatanın takım olduğuna inanıyoruz. Bir arkadaşın yanında olmanın her şeyi daha iyi hale getirdiğini biliyoruz. Hepimiz böyle hissediyoruz ve Leo’nun söylediklerine bakılırsa onun da aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum,” dedi. Doğum günüyle ilgili olarak ise şunları ekledi: “Sadece onun mutlu olmasını istiyorum. Hepimizin istediği de bu.”

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    Rekor kıran performans, Dünya Kupası unvanını savunma çabasını güçlendiriyor

    Bu kutlamalar, Messi’nin saha içindeki etkisinin her zamanki kadar güçlü olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Messi, kısa süre önce Dallas’ta Avusturya’ya karşı 2-0 kazanılan maçta Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. İlk yarıda kaçırdığı bir penaltı bile moralini bozmadı; sonunda iki gol atarak son şampiyonun 32’li turda yerini garantilemesini sağladı. Messi, rekorla ilgili olarak, “Gerçek şu ki, bunun nasıl gerçekleştiği gerçekten muhteşem,” dedi. “Bugün skoru artırabileceğim bir penaltı vuruşum vardı, ancak o penaltıyı gole çevirseydim, belki de diğer iki golü atamazdım. Kimse bilemez, ama sonuçtan memnunum.”

    Arjantin eleme turlarına doğru ilerlerken, Messi’nin zirvede olan fiziksel durumu, bu mücadeleye hazır olduğunu kanıtlıyor. Birlik içindeki takımın desteğiyle, tecrübeli kaptan dünya şampiyonluğunu savunmaya tamamen odaklanmış durumda.


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