Kısa süre önce yayınlanan bir videoda, Arjantinli “GOAT”ın Albiceleste’nin antrenman tesisinde bir dizi kusursuz barfiks yaptığı görülüyor. Antrenman rutinine yoğun bir şekilde odaklanan Messi, etkileyici pazı kasları ve üst vücut gücünü sergiledi; hayranlarını, uzun soluklu kariyeri ve en üst seviyede kalmaya olan adanmışlığıyla hayran bıraktı.

Bu tecrübeli forvet, her zaman sihirli sol ayağıyla tanınmıştır, ancak bu son görüntüler, kariyerinin son dönemlerinde de sürdürdüğü fiziksel kondisyonunu ön plana çıkarmaktadır. 24 Haziran’da 39. yaş gününü kutlayan Messi, ülkesini küresel sahnede bir başka önemli turnuvada liderlik ederken, hız kesmeye niyetli olmadığını gösteriyor.