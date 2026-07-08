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Donny Afroni

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VİDEO: Arjantin’e karşı Dünya Kupası maçını kaybetmelerine rağmen, takım otelinde taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılanmasının ardından, kalbi kırık Mohamed Salah ve Mısırlı oyuncular ayağa kalkarak alkışladı

Mısır
Dünya Kupası
M. Salah

Mohamed Salah ve Mısırlı takım arkadaşları, Arjantin’e karşı aldıkları ezici Dünya Kupası eleme yenilgisinin ardından takımlarının kaldığı otelde duygusal bir karşılama ile karşılandılar. Yenilginin yıkıcı niteliğine rağmen oyuncular, Firavunlar’ın tarihi başarısına takdirlerini göstermek için bir araya gelen deplasman taraftarlarını ayakta alkışladılar.

  • Firavunlar, Atlanta’daki nefes kesici maçta yenildi

    Atlanta’da normal sürenin bitmesine sadece 11 dakika kala Mısır, futbol tarihindeki en önemli sonucu elde etmenin eşiğindeydi. Son dünya şampiyonuna karşı 2-0 önde olan Mısır için, tarihindeki ilk çeyrek final katılımı kesin gibi görünüyordu; ancak maçın sonlarında yaşanan çöküş, bu rüyayı bir kabusa dönüştürdü. Cristian Romero 79. dakikada geri dönüşün sinyalini verdi; ardından Lionel Messi skoru eşitledi ve Enzo Fernandez uzatma dakikalarında dramatik bir kafa golüyle galibiyeti getirdi.

    Fransız hakem Francois Letexier maçın bittiğini işaret ettiğinde, coşkudan umutsuzluğa geçiş tam anlamıyla tamamlanmıştı. Mısırlı oyuncuların çoğu, maçın son dakikalarında iki gollük üstünlüğün yok olduğunu görünce inanamadan yere yığıldı. Ancak takım kampına döndüklerinde, yüzlerce taraftar onları karşıladı ve bu taraftarlar, sonucun takımın çabasını gölgelemesine izin vermedi. Bu da, gözle görülür şekilde duygulanmış olan Salah’ın takım arkadaşlarıyla birlikte sadık taraftarlara alkış tutmasıyla son derece dokunaklı bir anın yaşanmasına yol açtı.

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  • VAR tartışması gündemin odağına oturdu

    Taraftarlar takıma destek verirken, Mısır teknik direktörü Hossam Hassan hakemlerin kararlarını affetmeye hiç niyetli değildi. Hassan, takım aleyhine verilen birkaç önemli VAR kararına dikkat çekti; bunların arasında, atağın başlarında Marwan Attia’nın Lisandro Martinez’e yaptığı faul nedeniyle Mostafa Zico’nun golünün iptal edilmesi de vardı. Temas çok hafif görünse de, VAR müdahalesi o anda 2-0’lık bir avantaj sağlayacak olan golü geçersiz kıldı.

    Hassan, “Ne saygı ne de adil oyun gördük” dedi. “Bizim lehimizde bir penaltı kararı reddedildi, bu karar VAR tarafından bile incelenmedi ve ikinci golümüz de nedense şaşırtıcı bir şekilde geçersiz sayıldı. Hepimiz Alexis Mac Allister’ın formayı geri çektiğini gördük ama VAR kontrolü bile yapılmadı. Hayat adaletsizdir, normal hayat adaletsizdir, öyleyse neden sporda adalet yok?”

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    Salah’ın milli takımdaki geleceğine dair sorular

    Kuzey Amerika turnuvası sona ererken, sorular doğal olarak takımın simgesi olan oyuncunun geleceğine yöneliyor. Mohamed Salah, Yeni Zelanda'ya attığı tek golle turnuvadan ayrılıyor; Mısır'ın Arjantin karşısında 2-0'lık şok bir üstünlük yakalamasında fark yaratan oyunculardan biriydi. Ancak Liverpool'un yıldızı, 2030 Dünya Kupası geldiğinde 38 yaşında olacak olması nedeniyle, bir sonraki dünya finallerinde Firavunlar'ın hücumunu yine o mu yöneteceği konusunda şüpheler var.