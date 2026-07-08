VİDEO: Arjantin’e karşı Dünya Kupası maçını kaybetmelerine rağmen, takım otelinde taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılanmasının ardından, kalbi kırık Mohamed Salah ve Mısırlı oyuncular ayağa kalkarak alkışladı

Atlanta’da normal sürenin bitmesine sadece 11 dakika kala Mısır, futbol tarihindeki en önemli sonucu elde etmenin eşiğindeydi. Son dünya şampiyonuna karşı 2-0 önde olan Mısır için, tarihindeki ilk çeyrek final katılımı kesin gibi görünüyordu; ancak maçın sonlarında yaşanan çöküş, bu rüyayı bir kabusa dönüştürdü. Cristian Romero 79. dakikada geri dönüşün sinyalini verdi; ardından Lionel Messi skoru eşitledi ve Enzo Fernandez uzatma dakikalarında dramatik bir kafa golüyle galibiyeti getirdi.

Fransız hakem Francois Letexier maçın bittiğini işaret ettiğinde, coşkudan umutsuzluğa geçiş tam anlamıyla tamamlanmıştı. Mısırlı oyuncuların çoğu, maçın son dakikalarında iki gollük üstünlüğün yok olduğunu görünce inanamadan yere yığıldı. Ancak takım kampına döndüklerinde, yüzlerce taraftar onları karşıladı ve bu taraftarlar, sonucun takımın çabasını gölgelemesine izin vermedi. Bu da, gözle görülür şekilde duygulanmış olan Salah’ın takım arkadaşlarıyla birlikte sadık taraftarlara alkış tutmasıyla son derece dokunaklı bir anın yaşanmasına yol açtı.