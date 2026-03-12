VİDEO: Antonio Rudiger arabasında dans ediyor ve kornaya basıyor; Man City galibiyetinin ardından coşkulu taraftarlar Real Madrid yıldızının Bernabeu'dan çıkışını engelliyor

Saha içinde, bu zafer çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan İspanyol devlerinin niyet beyanı niteliğindeydi. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold, TNT Sports'a verdiği demeçte takımın performansını övgüyle bahsederek,bunun dayanıklılıklarını kanıtlayan "muazzam bir performans" olduğunu söyledi. "Ne kadar sakatlığımız olduğu önemli değil" diyen Alexander-Arnold, "bu gece yenileceğimizi düşünenleri" başarıyla susturduklarını belirtti.

Üç gol fark ve parti atmosferine rağmen, Alvaro Arbeloa'nın adamları işin sadece yarısının bittiğini biliyorlar. Manchester'daki rövanş maçı, Rudiger'in sahaya her çıktığında gösterdiği aynı konsantrasyon ve yoğunluğu gerektirecek. Real Madrid, İngiltere'de üstünlüğünü korumak için, defans oyuncusunun saha dışında neşeli bir şakacıdan sahada korkutucu bir uygulayıcıya dönüşme yeteneği hayati önem taşıyacak.