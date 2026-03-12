Goal.com
VİDEO: Antonio Rudiger arabasında dans ediyor ve kornaya basıyor; Man City galibiyetinin ardından coşkulu taraftarlar Real Madrid yıldızının Bernabeu'dan çıkışını engelliyor

Antonio Rudiger, Real Madrid'in Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, neden Bernabeu'da taraftarların en sevdiği oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Birçok büyük yıldız, böylesine önemli bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından taraftarların ilgisinden kaçınmaya çalışırken, Alman milli oyuncu taraftarları kucakladı ve stadyumdan çıkışını engelleyenler için arabasında coşkuyla kutlama yaptı.

    Pep Guardiola'nın takımını uzak tutmak için karakteristik sağlam performansını sergileyen 33 yaşındaki stoper, koltuğunda zıplarken, kornasını çalarken ve Blancos taraftarlarıyla birlikte şarkı söylerken videoya yakalandı. Camları indirilmiş ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Rudiger, taraftarlarla tokalaştı ve adının tezahüratlarını teşvik ederek, Federico Valverde'nin ilk yarıda attığı hat-trick ile Premier League devini mağlup etmesinin ardından coşkulu atmosferi tam anlamıyla kucakladı.

  • Tartışma kutlama ile buluşuyor

    Kutlamalar, Rudiger'in son zamanlarda yaşadığı disiplin sorunlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. La Liga'nın Teknik Hakem Komitesi (CTA), Rudiger'in Getafe maçında şiddet içeren davranışları nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etti. Hakemlerin onu sıkı bir şekilde takip etmesine rağmen, Alman savunma oyuncusu, onun ham gücü ve maç sonrası bulaşıcı enerjisini takdir eden Madrid taraftarlarının kalbinde dokunulmaz bir figür olmaya devam ediyor.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Odak Etihad'a çevriliyor

    Saha içinde, bu zafer çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan İspanyol devlerinin niyet beyanı niteliğindeydi. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold, TNT Sports'a verdiği demeçte takımın performansını övgüyle bahsederek,bunun dayanıklılıklarını kanıtlayan "muazzam bir performans" olduğunu söyledi. "Ne kadar sakatlığımız olduğu önemli değil" diyen Alexander-Arnold, "bu gece yenileceğimizi düşünenleri" başarıyla susturduklarını belirtti.

    Üç gol fark ve parti atmosferine rağmen, Alvaro Arbeloa'nın adamları işin sadece yarısının bittiğini biliyorlar. Manchester'daki rövanş maçı, Rudiger'in sahaya her çıktığında gösterdiği aynı konsantrasyon ve yoğunluğu gerektirecek. Real Madrid, İngiltere'de üstünlüğünü korumak için, defans oyuncusunun saha dışında neşeli bir şakacıdan sahada korkutucu bir uygulayıcıya dönüşme yeteneği hayati önem taşıyacak.

