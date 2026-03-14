Cillian Murphy Atletico Madrid
VİDEO: Antoine Griezmann, Tommy Shelby oldu! Atletico Madrid yıldızları, Getafe ile oynayacakları La Liga maçı öncesinde neden Peaky Blinders karakterlerine büründü?

Antoine Griezmann ve Atlético Madrid'deki takım arkadaşları, Netflix ile gerçekleştirdikleri çarpıcı işbirliği kapsamında antrenman kıyafetlerini flat cap şapkalarla değiştirdiler. Bu ortaklık, yakında vizyona girecek olan "Peaky Blinders: The Immortal Man" filminin tanıtımını amaçlıyor ve Getafe ile oynayacakları maçın teması olacak.

    Atleti, yakında vizyona girecek olan "Peaky Blinders: The Immortal Man" filminin tanıtımı için Netflix ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyururken, İspanyol futbol dünyası ile sert İngiliz draması bir araya geldi. Getafe maçı öncesinde Riyadh Air Metropolitano, Colchoneros'un "cesareti ve yüreği" ile Shelby ailesinin acımasız hırsını harmanlayan sinematik bir sahneye dönüştürüldü.

    Bu benzersiz pazarlama hamlesi kapsamında, kulübün resmi kanalları, 20. yüzyılın başlarının estetiğine tamamen dalmış birinci takım yıldızlarının yer aldığı viral bir kısa film yayınladı. İşbirliği, stadyumun teknik olanaklarını kullanarak yerel taraftarlara benzersiz bir maç günü deneyimi sunmak suretiyle, küresel spor ve üst düzey eğlence arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

    Griezmann, Koke, Jose Maria Gimenez, Alexander Sorloth ve Ademola Lookman kampanyanın yüzleri oldular; sahadaki yüksek tempoyu, Peaky Blinders’ın ikonik ağır çekim yürüyüşleriyle değiştirdiler.

    Kulübün resmi internet sitesinde, "Getafe maçı, 'Peaky Blinders: The Immortal Man' dizisinin lansmanı için Netflix ile yaptığımız işbirliğinin en önemli anı olacak" denildi. "Bir yandan taraftarlarımız, Riyad Air Metropolitano Taraftar Bölgesi'nde maçın başlamasına kadar geçen saatlerde Shelby ailesiyle ilgili büyük sürprizlerin tadını çıkarabilecekler." 

    "Öte yandan, A takımımız, klasik araçlar ve Shelby ailesinin çetesini temsil eden büyük bir grubun eşliğinde stadyuma varacak. Devre arasında, maçı izlemeye gelen tüm Atleti taraftarları, muhteşem ışık ve ses gösterileri ile bolca Peaky Blinders'ın yer alacağı sürpriz bir şovun keyfini çıkaracak."

    İlk üçte yer almayı hedefliyor

    Diego Simeone'nin takımı, bu sezon La Liga'da ilk üçte yer almayı garantilemek için galibiyet arayışında Cumartesi günü Getafe ile karşı karşıya gelecek. Atleti, 27 maçta topladığı 54 puanla şu anda sıralamada dördüncü sırada yer alıyor ve 28 maç oynayan üçüncü sıradaki Villarreal'in sadece bir puan gerisinde.

    Los Rojiblancos daha sonra dikkatlerini Avrupa sahnesine çevirecek ve son 16 turu ikinci maçında Tottenham ile karşılaşacak. İlk maç, Atleti'nin 5-2'lik ezici bir galibiyetiyle sona ermişti.

