VİDEO: Antoine Griezmann, Tommy Shelby oldu! Atletico Madrid yıldızları, Getafe ile oynayacakları La Liga maçı öncesinde neden Peaky Blinders karakterlerine büründü?

Atleti, yakında vizyona girecek olan "Peaky Blinders: The Immortal Man" filminin tanıtımı için Netflix ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyururken, İspanyol futbol dünyası ile sert İngiliz draması bir araya geldi. Getafe maçı öncesinde Riyadh Air Metropolitano, Colchoneros'un "cesareti ve yüreği" ile Shelby ailesinin acımasız hırsını harmanlayan sinematik bir sahneye dönüştürüldü.

Bu benzersiz pazarlama hamlesi kapsamında, kulübün resmi kanalları, 20. yüzyılın başlarının estetiğine tamamen dalmış birinci takım yıldızlarının yer aldığı viral bir kısa film yayınladı. İşbirliği, stadyumun teknik olanaklarını kullanarak yerel taraftarlara benzersiz bir maç günü deneyimi sunmak suretiyle, küresel spor ve üst düzey eğlence arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.