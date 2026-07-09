Deneyimli forvet, Inter&Co Stadyumu’nda oynanan dostluk maçında Orlando’nun Tampa Bay Rowdies’i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada muhteşem bir performans sergileyerek ABD’deki yeni dönemine damga vurdu. Haziran ayı sonunda takıma katılan 35 yaşındaki oyuncu, geçici teknik direktör Martin Perelman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Griezmann, 32. dakikada isabetli bir yerden vurduğu şutla takımının ilk golünü attı ve daha sonra 61. dakikada Ivan Angulo'nun golüne muhteşem bir asist yaptı.
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VİDEO: Antoine Griezmann, Orlando City’deki ilk maçında gol attı; MLS’de Lionel Messi ile karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor
Griezmann ilk maçına çıktı
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Forward, derbi karşılaşmasını dört gözle bekliyor
Griezmann’ın varlığı, yerel ligin yeniden başlaması öncesinde The Lions’ın hücum hattına anında bir ivme kazandırdı. Sahaya çıkıp Orlando formasıyla ilk golünü atmadan önce, deneyimli forvet, Florida derbisinde eski Barcelona takım arkadaşı Messi ile yeniden karşı karşıya gelme konusundaki heyecanını dile getirdi. Griezmann şöyle konuştu: “Bana derbi hakkında çok şey anlattılar. Son derbiyi izledim. Messi ile tekrar karşı karşıya gelmek büyük bir keyif olacak, ayrıca çok iyi bir ilişkim olan Rodrigo [De Paul] ile de."
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Dallas'taki test, faaliyetlerin yeniden başlamasından önce gerçekleştiriliyor
Orlando, önümüzdeki hafta bir başka hazırlık maçı oynamak üzere FC Dallas’a uçacak. Bu hazırlık maçı, teknik direktör Perelman’ın taktiklerini son rötuşlarını yapması ve Fransız süperstarın maç kondisyonunu ayarlaması açısından hayati önem taşıyacak. Yıldızlarla dolu bu kadro için asıl sınav, 22 Temmuz’da San Jose’ye karşı oynanacak deplasman maçıyla MLS normal sezonunun resmi olarak yeniden başlamasıyla başlayacak.
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