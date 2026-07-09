VİDEO: Antoine Griezmann, Orlando City’deki ilk maçında gol attı; MLS’de Lionel Messi ile karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor

Griezmann’ın varlığı, yerel ligin yeniden başlaması öncesinde The Lions’ın hücum hattına anında bir ivme kazandırdı. Sahaya çıkıp Orlando formasıyla ilk golünü atmadan önce, deneyimli forvet, Florida derbisinde eski Barcelona takım arkadaşı Messi ile yeniden karşı karşıya gelme konusundaki heyecanını dile getirdi. Griezmann şöyle konuştu: “Bana derbi hakkında çok şey anlattılar. Son derbiyi izledim. Messi ile tekrar karşı karşıya gelmek büyük bir keyif olacak, ayrıca çok iyi bir ilişkim olan Rodrigo [De Paul] ile de."