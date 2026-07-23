Getty Images Sport
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VİDEO: Antoine Griezmann, MLS’deki ilk maçında muhteşem bir gol atarak Orlando City’nin San Jose Earthquakes’i ezici bir skorla mağlup etmesine katkıda bulundu
Fransız ikon için rüya gibi bir başlangıç
Griezmann, Kuzey Amerika topraklarında adından söz ettirmek için hiç vakit kaybetmedi. Büyük bir coşkuyla Orlando City’ye katılan 35 yaşındaki forvet, teknik direktör Martín Perelman tarafından PayPal Park’a yapılacak deplasman maçında ilk 11’de yer aldı. Bu kararın ne kadar isabetli olduğu, eski Atlético Madrid oyuncusunun on yılı aşkın süredir Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kariyerini şekillendiren üst düzey kalitesini sergilemesiyle ortaya çıktı.
Orlando City, Griezmann'ın transferini Mart ayında resmi olarak duyurmuş, Fransız yıldız ise 13 Temmuz'da takıma resmen katılmıştı. Bu transfer, 2009 yılından bu yana Real Sociedad, Atlético Madrid ve Barcelona formalarını giyerek La Liga'da uzun süredir devam eden kariyerine son verdi. İspanya’da geçirdiği süre boyunca Griezmann, Atlético Madrid ile İspanya Süper Kupası, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası’nı, Barcelona’da ise Copa del Rey’i kazandı.
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Üçlü yüzyılı şık bir şekilde tamamlamak
Orlando City için üç puanı garantilemek birincil hedef olmaya devam etse de, bu maç Dünya Kupası şampiyonu için son derece büyük bir kişisel öneme sahipti. Griezmann’ın 48. dakikadaki golü, sadece MLS’deki ilk golü olmakla kalmadı, aynı zamanda parlak kariyerinde 300. kulüp golü olarak önemli bir dönüm noktası oldu. Deneyimli forvet, kalıcı klasını vurgulayan sihirli bir an yaşattı; ceza sahası içinde topu kontrol etti, keskin bir aldatma hareketiyle rakibini zekice geçip, San Jose kalecisini sakin bir vuruşla geçerek takımını 3-0 öne geçirdi.
Griezmann, bu golüyle etkileyici gol formunu sürdürüyor. Atletico Madrid’de geçirdiği güçlü son sezonda tüm turnuvalarda 56 maça çıkmış, 14 gol atmış ve sekiz asist yapmıştı. Kulüp kariyerindeki 300. golü dört takıma dağılmış durumda: 212’si Atletico Madrid, 52’si Real Sociedad, 35’i Barcelona ve şimdi de Orlando City formasıyla attığı ilk gol.
- Getty Images Sport
Orlando City'nin yedek kadrosu parlıyor
Griezmann doğal olarak tüm manşetleri kapacak olsa da, bu maçta Aslanlar tam anlamıyla bir takım performansı sergiledi. Slovenyalı savunma oyuncusu David Brekalo, Kolombiyalı Iván Angulo ve Paragvaylı Braian Ojeda, Vancouver Whitecaps ile birlikte Batı Konferansı’nın liderlerinden biri olan San Jose Earthquakes’e karşı galibiyeti perçinledi. Golcülerin çeşitliliği Perelman'ı memnun edecektir, zira bu durum Orlando'nun maçları ikna edici bir şekilde kazanmak için gereken hücum gücünü sağlamak konusunda yalnızca yeni yıldız transferine bağlı olmadığını göstermektedir.
Bu galibiyet, Orlando City’nin bu sezonki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Elde edilen üç puan, takımı sıralamada yukarıya taşıdı ve takım, playofflara katılma hakkını garantilemeyi hedefliyor. Bu galibiyetle Orlando City, 17 puanla Doğu Konferansı'nda onuncu sıraya yükseldi; şu anda DC United'ın elinde bulunan playoff sıralamasına sadece iki puan geride. Sezona yavaş bir başlangıç yapan takım için Griezmann'ın gelişi, sezonun sonlarında bir atılım başlatmak için gerekli kıvılcımı sağlamış gibi görünüyor.
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