VİDEO: Antoine Griezmann, MLS’deki ilk maçında muhteşem bir gol atarak Orlando City’nin San Jose Earthquakes’i ezici bir skorla mağlup etmesine katkıda bulundu

Griezmann, Kuzey Amerika topraklarında adından söz ettirmek için hiç vakit kaybetmedi. Büyük bir coşkuyla Orlando City’ye katılan 35 yaşındaki forvet, teknik direktör Martín Perelman tarafından PayPal Park’a yapılacak deplasman maçında ilk 11’de yer aldı. Bu kararın ne kadar isabetli olduğu, eski Atlético Madrid oyuncusunun on yılı aşkın süredir Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kariyerini şekillendiren üst düzey kalitesini sergilemesiyle ortaya çıktı.

Orlando City, Griezmann'ın transferini Mart ayında resmi olarak duyurmuş, Fransız yıldız ise 13 Temmuz'da takıma resmen katılmıştı. Bu transfer, 2009 yılından bu yana Real Sociedad, Atlético Madrid ve Barcelona formalarını giyerek La Liga'da uzun süredir devam eden kariyerine son verdi. İspanya’da geçirdiği süre boyunca Griezmann, Atlético Madrid ile İspanya Süper Kupası, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası’nı, Barcelona’da ise Copa del Rey’i kazandı.