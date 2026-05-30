Çeviri:
VİDEO: Anthony Gordon, Barcelona'daki tanıtımında akıcı İspanyolca konuştu ve Newcastle'da 'her gün' antrenman yaptığını açıkladı
İngiliz kanat oyuncusu La Liga'ya transfer oldu
Eski Everton forveti, Camp Nou'ya transferini tamamladıktan sonra Cuma gecesi basına resmen tanıtıldı. Newcastle, bu yaz gerçekleşmesi beklenen transferi öncesinde oyuncuyu korumak amacıyla, sezonun son dört maçında kanat oyuncusunu yedek kulübesinde tutmayı tercih etmişti. Ödenen yüksek transfer ücreti, Premier Lig kulübünün mali kurallara uymasına yardımcı olurken, Gordon'a da yaklaşan Dünya Kupası öncesinde hayalindeki yurt dışı transferini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.
Gordon, İspanyolca yaptığı açılış basın toplantısı konuşmasında kusursuz bir performans sergiledi:
Ayrıca taraftarlara imza dağıtırken Katalanca konuştu:
Çocukluk hayali, dil derslerine ilham veriyor
Forvet, dil öğrenme sürecinin yıllar süren bir hazırlık olduğunu şöyle açıkladı: "İspanyolca konuşmak istedim çünkü, inanır mısınız bilmem ama çocukken Barça'da oynayacağıma inanıyordum. Newcastle'da bir fizyoterapistim var ve her gün konuşurduk; ona bir gün Barça'da oynayacağımı söylerdim, bu yüzden İspanyolca öğrenmek istedim."
Gordon ayrıca akıcı Katalanca "Estic molt feliç" (Çok mutluyum) diyerek yerel taraftarları sevindirdi.
İspanya macerasından önce Dünya Kupası'na odaklanma
Forvet, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için İngiltere milli takımına katıldığından, dikkatini bir an önce milli görevlere yöneltmek zorunda. Yaz dönemi milli maçları sona erdiğinde, yoğun medya ilgisi altında Barcelona'nın zorlu taktik sistemine uyum sağlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. La Liga'nın taktiksel zorluklarına uyum sağlamak, 17 gol attığı İngiltere'deki verimli performansını tekrarlamaya çalışan kanat oyuncusu için ciddi bir sınav olacak.