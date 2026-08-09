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VİDEO: Anthony Elanga sedyeyle sahadan çıkarıldı, dehşet verici müdahale Newcastle'ın toplu kavgaya karışmasına yol açtı
Elanga'nın düşmesiyle Mestalla'da kaos çıktı
Newcastle'ın yeni teknik direktörü Matthias Jaissle'nin kulübedeki ilk maçı, Elanga için gerçek endişe yaratan bir anın gölgesinde kaldı. İsveçli milli oyuncu, Valencia savunmacısı Jose Gaya'nın sert müdahalesine maruz kaldı ve acı içinde yerde kıvrandı.
Müdahale o kadar ağırdı ki hakem Jose Martinez, Valencia kaptanına doğrudan kırmızı kart göstermek için yalnızca üç saniye bekledi. Ancak bu karar tansiyonu düşürmeye yetmedi; her iki takım oyuncularının da karıştığı bir kavga taç çizgisi yakınında patlak verdi.
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Ciddi sakatlık hafife alındı
Elanga'nın Gaya'nın iki ayaklı müdahalesiyle havaya savrulması, Newcastle United kadrosunda anında ve öfkeli bir tepkiye yol açtı. William Osula, takım arkadaşının durumunu kontrol etmek için yanına ilk giden isimlerden biri olurken, kulübe de hakemlerden hızlı bir müdahale talep etti.
Ancak Daily Mail'in haberine göre, uzun süre sahalardan uzak kalacağı yönündeki ilk korkulara rağmen olası bir kırık ya da ciddi bağ hasarı ihtimali kısa süre içinde zayıfladı. Kanat oyuncusunun kırık yerine kaval kemiğinde ciddi bir ezilme yaşadığı düşünülüyor. Olumlu olan ise, oyuncunun tedavisinin ardından soyunma odasında yürürken görülmesi oldu; bu da sezonu tehdit eden bir sakatlıktan kaçınmış olabileceğini gösterdi. Söz konusu karşılaşma sezon öncesi hazırlık maçıydı.
- Getty Images Sport
Jaissle galibiyetle başladı
Elanga'nın sakatlığı ana gündem maddesi olsa da, maç aynı zamanda Matthias Jaissle yönetimindeki Newcastle için yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Alman teknik direktör, kısa süre önce Eddie Howe'un yerine göreve gelmişti. Alman çalıştırıcı, oyuncusuna yapılan faulün ardından hakemlerin üzerine yürüyerek tanındığı tutkunun önemli bir bölümünü gösterdi. Atmosfer maç boyunca gergin kaldı, ancak Newcastle sonunda yeniden odağını toplayarak zorlu geçen hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.
Newcastle, aslında maçın başında geriye düştü; Filip Ugrinic, ev sahibi ekip adına uzak mesafeden müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak Premier League ekibi geri döndü ve Yoane Wissa'nın attığı iki gol, 38 yaşındaki teknik direktörün takımın başındaki ilk maçında 2-1'lik galibiyet almasını sağladı.
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