Elanga'nın Gaya'nın iki ayaklı müdahalesiyle havaya savrulması, Newcastle United kadrosunda anında ve öfkeli bir tepkiye yol açtı. William Osula, takım arkadaşının durumunu kontrol etmek için yanına ilk giden isimlerden biri olurken, kulübe de hakemlerden hızlı bir müdahale talep etti.

Ancak Daily Mail'in haberine göre, uzun süre sahalardan uzak kalacağı yönündeki ilk korkulara rağmen olası bir kırık ya da ciddi bağ hasarı ihtimali kısa süre içinde zayıfladı. Kanat oyuncusunun kırık yerine kaval kemiğinde ciddi bir ezilme yaşadığı düşünülüyor. Olumlu olan ise, oyuncunun tedavisinin ardından soyunma odasında yürürken görülmesi oldu; bu da sezonu tehdit eden bir sakatlıktan kaçınmış olabileceğini gösterdi. Söz konusu karşılaşma sezon öncesi hazırlık maçıydı.