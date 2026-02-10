VİDEO: Andreas Pereira, eski Man Utd takım arkadaşı Memphis Depay'ı sabote ediyor ve Depay, Corinthians-Palmeiras derbisinde kayarak penaltıyı kaçırıyor.
Pereira'nın sabotaj eylemi cezasız kalıyor
Pereira'nın hareketleri olmasaydı Depay penaltıyı kaçırmayabilirdi. Palmeiras orta saha oyuncusu, Depay penaltı atışını yapmadan önce ayaklarıyla penaltı noktasını kazıdığı görüldü. ESPN'nin hakem yorumcusu Renata Ruel, Pereira'nın hareketlerinin sarı kart gerektirdiğini, ancak bunun için hakemin bunu fark etmesi gerektiğini, VAR'ın müdahale edemeyeceğini belirtti.
Pereira için şanslı bir şekilde, maçın hakemi Raphael Claus bu olayı görmedi. Depay, topa vurduğu sırada dengesini kaybetti ve top tehlikesiz bir şekilde dışarıya gitti.
Pereira'nın penaltıyı kaçırmasını ve Depay'ın golü kaçırmasını izleyin.
"Kariyerim boyunca hiç hata yapmadım."
Depay maçtan sonra sosyal medyada Pereira'nın haksız taktiklerine dikkat çekerek taraftarlara moral verici bir mesaj yayınladı. "Dün geceki sonuç maçın gidişatını yansıtmıyor. Maçın büyük bir bölümünde onlardan daha çok istediğimizi gösterdik, ama ne yazık ki yeterince verimli olamadık" diye Instagram'da yazdı.
"Penaltı olayı acı bir tat bıraktı çünkü kariyerim boyunca hiç hata yapmadım. Herkes ne olduğunu gördü, ama sorun değil. Sorumluluğu üstleniyorum. Başımı dik tutuyorum ve takımıma inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle yakında daha fazla kupa kazanacağız. İleriye bakalım."
Ancak bu, Depay'ın Corinthians'taki kariyerinde bugüne kadar ikinci penaltı kaçırışıydı. Geçen sezon, Mirassol'a karşı Panenka vuruşunu kaleci yakalayınca utanç verici bir duruma düşmüştü.
Depay ve Pereira için bundan sonra ne olacak?
Depay ve Pereira, 2015 ile 2017 yılları arasında Manchester United'da birlikte oynadılar ve kulübün FA Cup, Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundular. Pereira, 2022 yılına kadar Old Trafford'da kaldı, ancak Depay, o dönem Red Devils'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözünden düşmesinin ardından 2017 yazında Lyon'a transfer oldu ve 2024 yılında Corinthians'a katılmadan önce Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giydi.
Depay, Perşembe günü Corinthians'ın Brezilya Serie A'da Red Bull Bragantino ile karşılaşacağı maçta sahalara dönecek, Pereira ve Palmeiras ise ertesi gün Internacional'e konuk olacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.