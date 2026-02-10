VİDEO: Andreas Pereira, eski Man Utd takım arkadaşı Memphis Depay'ı sabote ediyor ve Depay, Corinthians-Palmeiras derbisinde kayarak penaltıyı kaçırıyor.

Depay maçtan sonra sosyal medyada Pereira'nın haksız taktiklerine dikkat çekerek taraftarlara moral verici bir mesaj yayınladı. "Dün geceki sonuç maçın gidişatını yansıtmıyor. Maçın büyük bir bölümünde onlardan daha çok istediğimizi gösterdik, ama ne yazık ki yeterince verimli olamadık" diye Instagram'da yazdı.

"Penaltı olayı acı bir tat bıraktı çünkü kariyerim boyunca hiç hata yapmadım. Herkes ne olduğunu gördü, ama sorun değil. Sorumluluğu üstleniyorum. Başımı dik tutuyorum ve takımıma inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle yakında daha fazla kupa kazanacağız. İleriye bakalım."

Ancak bu, Depay'ın Corinthians'taki kariyerinde bugüne kadar ikinci penaltı kaçırışıydı. Geçen sezon, Mirassol'a karşı Panenka vuruşunu kaleci yakalayınca utanç verici bir duruma düşmüştü.