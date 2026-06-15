VİDEO: Amad Diallo Ekvador'u şaşkına çevirdi! Manchester United yıldızı, 90. dakikada attığı muhteşem golle Fildişi Sahili'ne 12 yıl sonra ilk Dünya Kupası galibiyetini kazandırdı

Sonuç, ilk yarım saatte maçı domine eden ve 19 maçtır yenilmeyen takımın tüm özelliklerini sergileyen Ekvador için inanılmaz derecede acı oldu. John Yeboah, takımın en iyi ataklarının merkezinde yer aldı; Emmanuel Agbadou alışılmadık bir şekilde dengesini kaybettikten sonra içe doğru kesip, üst direğe çarpan muhteşem bir vuruş yaptı.

Kısa süre sonra La Tri bir kez daha direklerin acımasızlığıyla karşılaştı. Pedro Vite, Alan Minda'ya muhteşem bir pas attı, ancak forvet, 8 metreden çektiği şutun kale direklerini sarsmasını izlemekle yetindi. Ekvador, ikinci yarıda Yahia Fofana'yı yeterince zorlayamadığı için, bu üstünlük dönemini sonunda pişmanlık duyacaktı.

Bu arada, 2023 AFCON şampiyonu maça ısınmak için zaman harcadı; Yan Diomande, son vuruşu bulamasa da sürekli bir tehdit oluşturdu. Amad ve Ange-Yoan Bonny'nin oyuna girmesi, Afrika ekibinin hücum dinamiklerini değiştirdi ve maçın ilk saatinde eksik olan klinik bir avantaj sağladı.

Amad'ın kahramanlık gösterisinden önce, Elye Wahi skoru açmaya çok yaklaşmıştı. Nicolas Pepe'nin cazip ortasında topu üst direğe çarptırarak Ekvador'un şanssızlığını yansıtmıştı. Ancak Fildişi Sahili, bir puanla yetinmeyi reddetti ve 2014 Brezilya turnuvasından bu yana ilk Dünya Kupası finalleri galibiyetini garantilemek için son ana kadar bastırdı.