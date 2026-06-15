AFP
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VİDEO: Amad Diallo Ekvador'u şaşkına çevirdi! Manchester United yıldızı, 90. dakikada attığı muhteşem golle Fildişi Sahili'ne 12 yıl sonra ilk Dünya Kupası galibiyetini kazandırdı
Amad, Fae'ye düşüncesini açıkça ifade ediyor
Emerse Fae'nin Philadelphia'daki ilk 11'inde sürpriz bir şekilde yer almamasına rağmen, Amad nihayet oyuna girdiğinde hayal kırıklığını yüzüne yansıtmadı. Manchester United oyuncusu, devre arası ısınmasında oldukça canlı bir performans sergilemişti ve ikinci yarının henüz 10. dakikasında Bazoumana Toure'nin yerine oyuna girdiğinde bu enerjisi meyvesini verdi.
Karar anı normal sürenin son dakikasında geldi. Birkaç dakika önce sağ bek pozisyonuna kaydırılan Wilfried Singo, kanatta nefes kesici bir koşu yaptıktan sonra ceza sahasına mükemmel bir orta gönderdi. Amad, Ekvador kalecisi Hernan Galindez'i geçmek için soğukkanlılığını koruyarak topu yan ayakla ağlara gönderdi ve Fildişi Sahili yedek kulübesinde coşkulu kutlamalar başladı.
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Ekvador kaçırılan fırsatların pişmanlığını yaşarken, Fildişi Sahili ritmini buldu
Sonuç, ilk yarım saatte maçı domine eden ve 19 maçtır yenilmeyen takımın tüm özelliklerini sergileyen Ekvador için inanılmaz derecede acı oldu. John Yeboah, takımın en iyi ataklarının merkezinde yer aldı; Emmanuel Agbadou alışılmadık bir şekilde dengesini kaybettikten sonra içe doğru kesip, üst direğe çarpan muhteşem bir vuruş yaptı.
Kısa süre sonra La Tri bir kez daha direklerin acımasızlığıyla karşılaştı. Pedro Vite, Alan Minda'ya muhteşem bir pas attı, ancak forvet, 8 metreden çektiği şutun kale direklerini sarsmasını izlemekle yetindi. Ekvador, ikinci yarıda Yahia Fofana'yı yeterince zorlayamadığı için, bu üstünlük dönemini sonunda pişmanlık duyacaktı.
Bu arada, 2023 AFCON şampiyonu maça ısınmak için zaman harcadı; Yan Diomande, son vuruşu bulamasa da sürekli bir tehdit oluşturdu. Amad ve Ange-Yoan Bonny'nin oyuna girmesi, Afrika ekibinin hücum dinamiklerini değiştirdi ve maçın ilk saatinde eksik olan klinik bir avantaj sağladı.
Amad'ın kahramanlık gösterisinden önce, Elye Wahi skoru açmaya çok yaklaşmıştı. Nicolas Pepe'nin cazip ortasında topu üst direğe çarptırarak Ekvador'un şanssızlığını yansıtmıştı. Ancak Fildişi Sahili, bir puanla yetinmeyi reddetti ve 2014 Brezilya turnuvasından bu yana ilk Dünya Kupası finalleri galibiyetini garantilemek için son ana kadar bastırdı.
- AFP
Filler için Almanya maçı yaklaşıyor
Bu galibiyet Fildişi Sahili’ni E Grubu’nda güçlü bir konuma getirirken, Fae’nin aldığı taktiksel kararlar Almanya maçı öncesinde kesinlikle mercek altına alınacaktır. Amad yerine Toure’yi ilk 11’de oynatma kararı pek çok kişiyi şaşırttı; zira Manchester United’ın yıldızı, turnuva öncesi Fransa ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü atmıştı.
Açılış maçında Curacao'yu 7-1 mağlup eden Almanya'nın, Ekvador kadar son üçte birde israfçı olması pek olası görünmüyor. Fae'nin takımı maçın başlarında savunmada zayıflık gösterdi ve Cumartesi akşamı dört kez dünya şampiyonu olan rakibin ateş gücüne karşı koymak istiyorlarsa, savunmada çok daha disiplinli olmaları gerekecek.