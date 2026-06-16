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VİDEO: Alisha Lehmann, tropikal bir havuza ters takla atıyor! Eski WSL yıldızı, Baller League’den sevgilisi Montel McKenzie ile Jamaika’da güneşin tadını çıkarıyor
Jamaika’nın güneşinin tadını çıkarmak
Lehmann, tatilinin en önemli anlarını paylaşmak üzere Instagram’a bir video yükleyerek atletik yeteneklerini sergiledi. Eski Juventus ve Como oyuncusu, Jamaika’daki muhteşem bir tropikal havuza bir platformdan kusursuz bir şekilde geriye takla atarken görüntülendi. Sevgilisi McKenzie de ona eşlik ederek o canlı mavi sulara daldı. Çift, uzun zamandır ihtiyaç duydukları bu dinlenme tatilinin tadını çıkarırken, takipçilerini spor salonu antrenmanları ve sahil kenarındaki selfielerle bilgilendiriyor. Forvet oyuncusu için bu huzurlu kaçamak, son zamanlarda yaşadığı çalkantılı lig sezonuyla keskin bir tezat oluşturuyor ve uluslararası yıldızın gelecekteki kararlarını vermeden önce fiziksel olarak toparlanmasına olanak tanıyor.
Futbol sahasındaki zıt kaderler
İsviçreli forvet zorlu bir sezonun ardından teselli ararken, McKenzie ise en büyük zaferi kutluyor. Takımı heyecan verici bir 5-2 galibiyet elde ettikten sonra kısa süre önce Baller League UK kupasını kaldırdı. Bu arada Leicester City, Charlton Athletic'e penaltı atışlarında 2-1 yenilerek Kadınlar Süper Ligi'nden yıkıcı bir şekilde küme düştü. Lehmann, Ocak 2026'da İtalyan takımı Como'dan Foxes'a katılmıştı; sadece dokuz maçta forma giymesine rağmen, dikkat çekici bir şekilde Taraftarların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı. Şampiyon, taraftarlarla arasındaki destekleyici ilişkiyi değerlendirirken daha önce şöyle demişti: "Doğal olarak, bu size bir aile üyesi ya da arkadaşınızın sizi izlemesi gibi bir itici güç veriyor."
İnanılmaz derecede zorlu bir iç saha sezonunu aşmak
Son aylar, büyük yankı uyandıran kış transferinin ardından sayısız fiziksel ve psikolojik engelle karşı karşıya kalan forvet için inanılmaz derecede zorlu geçti. İtalya’dan ayrıldıktan sonra Midlands ekibinde karşılaştığı derin zorlukları kabul eden 27 yaşındaki oyuncu, geniş çevrimiçi hayran kitlesine bu sürecin duygusal olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu anlattı. Bu zorlu döneme geriye dönüp bakan dijital süperstar, şöyle konuştu: "Bu, futbol kariyerimin en zorlu yıllarından biri oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında beni sınayan pek çok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar yaşadım. Her zaman kolay olmadı ve hiç beklemediğim durumlarla mücadele etmek zorunda kaldığım zamanlar oldu."
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Önümüzdeki sezonun zorluklarına hazırlık
Geleceğe bakıldığında, bu uluslararası yıldızın yakında Leicester’da kalıp ikinci ligden yükselme mücadelesi vermeye devam mı edeceği, yoksa yeni bir transfer mi arayacağına karar vermesi gerekiyor. Kariyerinde bu önemli dönüm noktasında yolunu bulmaya çalışırken, şu anki odak noktası tamamen yoğun hazırlıklara yönelmiş durumda. Gelecekteki zorlukları kucaklayan oyuncu, kendinden emin bir şekilde şöyle konuştu: “Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamankinden daha hazır, daha formda, daha güçlü ve daha motive olacağım. Bu sadece bir başlangıç.”