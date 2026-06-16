VİDEO: Alisha Lehmann, tropikal bir havuza ters takla atıyor! Eski WSL yıldızı, Baller League’den sevgilisi Montel McKenzie ile Jamaika’da güneşin tadını çıkarıyor

Son aylar, büyük yankı uyandıran kış transferinin ardından sayısız fiziksel ve psikolojik engelle karşı karşıya kalan forvet için inanılmaz derecede zorlu geçti. İtalya’dan ayrıldıktan sonra Midlands ekibinde karşılaştığı derin zorlukları kabul eden 27 yaşındaki oyuncu, geniş çevrimiçi hayran kitlesine bu sürecin duygusal olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu anlattı. Bu zorlu döneme geriye dönüp bakan dijital süperstar, şöyle konuştu: "Bu, futbol kariyerimin en zorlu yıllarından biri oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında beni sınayan pek çok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar yaşadım. Her zaman kolay olmadı ve hiç beklemediğim durumlarla mücadele etmek zorunda kaldığım zamanlar oldu."