VİDEO: Alisha Lehmann, Aston Villa karşısında Leicester formasıyla ilk golünü attı ancak bu mağlubiyet, Foxes'ı büyük bir sıkıntıya soktu
Foxes için yürek burkan bir çöküş
Foxes, sadece 9 puanla ligin en alt sıralarında, 12. sırada ve liderin 3 puan gerisinde kalırken, konuk takım 20 puanla rahat bir şekilde 8. sırada yer alıyor. Kısa süre önce Como'dan Leicester'a transfer olduktan sonra eleştirilere yanıt veren Lehmann, 38. dakikada attığı golle ev sahibi takıma 1-0 üstünlük sağladı. Ancak Villa, ikinci yarıda geri dönüş yaparak 47. dakikada Anna Patten'in attığı golle skoru eşitledi ve 84. dakikada Kirsty Hanson'ın attığı golle 2-1 galip geldi.
Saldırıdaki zorluklar ve sakatlık sorunları
Leicester'ın hücum baskısını sürdürememesi, bu sezonun en belirleyici sorunlarından biri oldu. Ligde sadece dokuz gol atabilen takım, ligdeki en düşük gol sayısına sahip ve hiçbir maçta birden fazla gol atmayı başaramadı. Teknik direktör Rick Passmoor, sakatlıklar nedeniyle taktiksel planlarının ciddi şekilde aksadığını gördü ve Denny Draper, Noemie Mouchon ve Jutta Rantala gibi kilit oyuncularından mahrum kaldı. Takımın ikinci yarıda sadece bir şut atabilmesi ve rakip ceza sahası içinde sadece dört kez topa dokunabilmesi, kadro derinliğinin eksikliğini açıkça ortaya koydu.
Passmoor, baskıya rağmen yılmıyor
Küme düşme tehlikesinin giderek artmasına ve kadro eksikliğiyle başa çıkmak zorunda kalmasına rağmen Passmoor pes etmeyi reddediyor. Takım içindeki moralin yüksek kaldığı konusunda ısrarcı. "İrade var, birlik var, kültür var," diye vurguladı. "Gitmiyoruz – bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Kaderimiz hâlâ bizim elimizde." Lehmann'ın İtalya'dan kısa süre önce takıma katılması, şüphecileri susturmayı hedefleyen bu kalma mücadelesine önemli bir güç katması amacıyla gerçekleşmişti. Şimdi takım, Lehmann'ın umut vaat eden anlarını acilen gerçek puanlara dönüştürmek zorunda.
Leicester City'nin bundan sonraki adımları ne olacak?
Geriye sadece beş maç kalmışken, ligde kalma mücadelesi inanılmaz derecede zorlu görünüyor. Foxes’ın istikrarı ve savunma sağlamlığını yakalaması hayati önem taşıyor. Takım, önümüzdeki hafta Brighton’a karşı kritik bir iç saha maçına çıkacak; ardından da London City ve Everton’a karşı zorlu deplasmanlara çıkacak. Ayrıca, Arsenal’e karşı oynayacakları zorlu bir ertelenmiş maçları ve şampiyonluk yarışındaki Chelsea’yi evlerinde ağırlamaları da bulunuyor. Bir Championship takımıyla oynanacak, her şeyin belirleneceği bir küme düşme play-off’undan kaçınmak için takımın acilen bir dönüş yakalaması gerekiyor. Tek bir olumlu sonuç, bu zorlu sezon sonu fikstürünü atlatmak ve birinci ligde kalmayı garantilemek için gerekli olan güveni ve ivmeyi sağlayabilir.
