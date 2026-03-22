VİDEO: Alisha Lehmann, Aston Villa karşısında Leicester formasıyla ilk golünü attı ancak bu mağlubiyet, Foxes'ı büyük bir sıkıntıya soktu

Geriye sadece beş maç kalmışken, ligde kalma mücadelesi inanılmaz derecede zorlu görünüyor. Foxes’ın istikrarı ve savunma sağlamlığını yakalaması hayati önem taşıyor. Takım, önümüzdeki hafta Brighton’a karşı kritik bir iç saha maçına çıkacak; ardından da London City ve Everton’a karşı zorlu deplasmanlara çıkacak. Ayrıca, Arsenal’e karşı oynayacakları zorlu bir ertelenmiş maçları ve şampiyonluk yarışındaki Chelsea’yi evlerinde ağırlamaları da bulunuyor. Bir Championship takımıyla oynanacak, her şeyin belirleneceği bir küme düşme play-off’undan kaçınmak için takımın acilen bir dönüş yakalaması gerekiyor. Tek bir olumlu sonuç, bu zorlu sezon sonu fikstürünü atlatmak ve birinci ligde kalmayı garantilemek için gerekli olan güveni ve ivmeyi sağlayabilir.