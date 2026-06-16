Video: Al-Owais, tarihi bir gecede Suudi Arabistan'ı Uruguay'ın fırtınasından kurtardı

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile oynanan ve 90 dakika boyunca "Yeşil Ahtapot"un dikkat çekici bir performans sergilediği maçta, "Yeşiller"i 1-1'lik heyecan verici bir beraberliğe taşıdı.

Bu beraberlikle, diğer maçta İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasının ardından, 8. gruptaki tüm takımların puanı 1'e yükseldi. Böylece dört takım da aynı puana sahip oldu; sadece gol farkı açısından Uruguay ve Suudi Arabistan önde yer alıyor. Bu durum, bir sonraki tura yükselme için erken bir rekabeti daha da kızıştırıyor.

Takımların seviyelerinin birbirine yakın olması ve puanların eşitliği nedeniyle, önümüzdeki iki haftada grup içinde güçlü bir rekabet yaşanması bekleniyor. Bu durum, her maçı eleme turlarına yükselme yolunda bir "erken final" haline getiriyor.

Suudi Arabistan'ın tek golünü 41. dakikada Abdulelah Al-Omari attı, Maximiliano Araujo ise 80. dakikada beraberlik golünü kaydetti.