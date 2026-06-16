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Video: Al-Owais, tarihi bir gecede Suudi Arabistan'ı Uruguay'ın fırtınasından kurtardı

Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD

Yeşiller, ABD Dünya Kupası'nda gündemi belirliyor

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile oynanan ve 90 dakika boyunca "Yeşil Ahtapot"un dikkat çekici bir performans sergilediği maçta, "Yeşiller"i 1-1'lik heyecan verici bir beraberliğe taşıdı.

Bu beraberlikle, diğer maçta İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasının ardından, 8. gruptaki tüm takımların puanı 1'e yükseldi. Böylece dört takım da aynı puana sahip oldu; sadece gol farkı açısından Uruguay ve Suudi Arabistan önde yer alıyor. Bu durum, bir sonraki tura yükselme için erken bir rekabeti daha da kızıştırıyor.

Takımların seviyelerinin birbirine yakın olması ve puanların eşitliği nedeniyle, önümüzdeki iki haftada grup içinde güçlü bir rekabet yaşanması bekleniyor. Bu durum, her maçı eleme turlarına yükselme yolunda bir "erken final" haline getiriyor.

Suudi Arabistan'ın tek golünü 41. dakikada Abdulelah Al-Omari attı, Maximiliano Araujo ise 80. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Temkinli bir başlangıç

    Maç her iki tarafın da temkinli bir başlangıcıyla başladı. 5. dakikada Uruguay milli takımı ilk tehlikeli pozisyonunu yarattı; güçlü bir şut çekti ancak Muhammed Al-Owais hazırdı ve topu kararlı bir şekilde kurtararak kalesini gole kapattı.

    Suudi Arabistan, 18. dakikada kaptanı Salem Al-Dossari ile cevap verdi. Al-Dossari, ceza sahası dışından bir şut çekti ancak top, Uruguaylı kaleciye gerçek bir tehlike oluşturmadan kalenin uzağına gitti.

    Uruguay milli takımı, skoru açmak için baskısını sürdürdü ve 30. dakikada bir oyuncusu ceza sahası içinden tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı, ancak Al-Owais muhteşem performansını sürdürdü ve Suudi seyircilerin alkışları eşliğinde topu ustaca uzaklaştırdı.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al-Omari, Yeşillere öncelik tanıyor

    36. dakikada Suudi Arabistan için umut verici bir fırsat doğdu; Musab Al-Juwair, savunmanın arkasına mükemmel bir düşen pas gönderdi, ancak savunma oyuncusu Mosquera son anda müdahale ederek topu Suudi forvetine ulaşmadan uzaklaştırdı.

    38. dakikada köşe vuruşunun ardından Suudi takımı tekrar Uruguay kalesini tehdit etti. Top Abdulilah Al-Omari'ye geldi ve o da güçlü bir şut çekti, ancak Uruguay kalecisi muhteşem bir kurtarışla skoru eşit tuttu.

    Suudi milli takımı fazla beklemedi. 40. dakikada Abdulelah Al-Omari, ceza sahası içindeki bir Suudi atağının ardından kaleciden seken topu takip ederek Uruguay savunmasının şifresini çözdü ve topu ağlara göndererek Yeşiller'in 1-0 öne geçmesini sağladı.




  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Latin alfabesi

    Uruguay milli takımı, Suudi Arabistan milli takımının üstünlüğünü korumak için geri çekilmesinden yararlanarak ikinci yarıda da oyuna hakimiyetini sürdürdü ve beraberlik golünü bulmak için hücum girişimlerini yoğunlaştırdı.

    Maçın en tehlikeli pozisyonu 60. dakikada yaşandı. Ceza sahası sınırında top Manuel Ogarti'ye geldi ve o da Muhammed Al-Owais'i geçen güçlü bir şut çekti. ancak tribünlerdeki heyecan dolu bekleyişin ardından top sol direğe çarptı ve sahaya geri döndü. Böylece "Yeşiller" kesin bir golü önledi ve skor üstünlüğünü korudu.

    Uruguaylılar beraberliği yakalamak için çabalarını sürdürdü. 67. dakikada Muhammed Al-Owais, ceza sahası önündeki boşluğu değerlendirip kaleye tehlikeli bir şut çeken orta saha yıldızı Federico Valverde'nin güçlü vuruşunu ustaca kurtararak bir kez daha parladı. Ancak Yeşillerin kalecisi olağanüstü bir refleksle hazırdı ve ülkesinin takımının üstünlüğünü korumaya devam ederek o ana kadar maçın yıldızı olmaya hak kazandı.


  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Şaşırtıcı bir beraberlik

    Maçın 80. dakikasında, Uruguay milli takımı Suudi Arabistan karşısında beraberlik golünü buldu. Maximiliano Araujo, kaleci Muhammed Al-Owais’in ceza sahası içindeki geri seken topu mükemmel bir şekilde takip ederek, savunmanın uzaklaştırmasına fırsat vermeden ağlara giden bir füze gibi bir şutla golü attı.

    Gol, son dakikalarda Uruguay milli takımının sürekli baskısının ardından geldi. "Yeşiller"in üstünlüğünü korumak için nispeten geri çekilmesini fırsat bilen Uruguay, skoru eşitledi ve iki takımın grup maçındaki ilk puanları için verdiği kıyasıya mücadelenin ortasında maçın atmosferini yeniden alevlendirdi.

    Ancak heyecan bununla bitmedi. Al-Owais, maçın son dakikalarında da parlamaya devam etti ve Federico Valverde'nin kaçırdığı iki golü, hızlı reflekslerini ve baskı altında gösterdiği büyük soğukkanlılığı yansıtan muhteşem kurtarışlarla engelledi. Böylece, Uruguay'ın kritik anlarda sürdürdüğü baskıya rağmen "Yeşiller" maçın havasında kalmayı başardı.





  • Tarihi bir gece

    Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maç, Yeşiller için tarihi bir gece oldu; özellikle de Yeşiller’in turnuva tarihindeki açılış maçında gol atan ilk stoper olan Abdülilah El-Amri için.

    Ayrıca, 1994'teki Hollanda maçından sonra Suudi Arabistan milli takımının açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

    Rakamlara bakıldığında, 9 şutu kurtaran ve bunlardan 4'ünü ceza sahası içinde kurtaran Muhammed Al-Owais, maçın adamı oldu.

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