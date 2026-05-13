Muhammad Zaki

VİDEO: Al-Nassr kalecisinin hatası şampiyonluk kutlamalarını engelledi; Cristiano Ronaldo, inanamayan bir ifadeyle teselli edilemez bir halde yedek kulübesinde çökmüş durumda

Kaleci Bento'nun maçın son dakikalarında yaptığı feci hata, kulübün yedi yıldır beklediği ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kaçırmasına neden olunca, Cristiano Ronaldo Al-Nassr yedek kulübesinde gözle görülür bir şekilde yıkılmış bir halde kaldı. Portekizli süperstar, Al-Hilal maçının sonlarında oyundan alınmıştı ve zaferin son saniyelerde elinden kayıp gitmesini dehşet içinde izlemekle yetindi.

  Maçın sonlarında kalecinin yaptığı büyük hata kutlamaları mahvetti

    Riyad sokakları tarihi bir kutlamaya hazırdı, ancak Al-Nassr, ezeli rakibi Al-Hilal ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampanyayı bir kenara bırakmak zorunda kaldı. 98. dakikaya kadar Jorge Jesus'un takımının Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu garantilemesi için her şey hazır görünüyordu. Tam bir çılgınlık anında, güçlü bir taç atışından gelen feci bir kendi kalesine gol, ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi ve oyuncuları sersemletti.

    Hata, Brezilyalı kaleci Bento'nun baskı altında topun yönünü yanlış değerlendirmesiyle, olabilecek en kötü zamanda geldi. Bu beraberlik, Al-Nassr'ın ligin zirvesinde hakim konumunu korumasına rağmen, şampiyonluğu garantilemek için son maçında Damac FC'yi yenmesi gerektiği anlamına geliyor. Mohamed Simakan'ın ilk yarıda attığı golün ardından maçın büyük bölümünü domine eden takım için bu acı bir darbe oldu.


  Ronaldo'nun yedek kulübesindeki içten duyguları

    Ronaldo için bu hayal kırıklığı dayanılmazdı. 83. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirildikten sonra, 41 yaşındaki yıldız, Bento’nun hatasının ardından yedek kulübesinde kederli bir şekilde otururken görüldü; kaybedilen puanların farkına varırken gözlerinde yaşlarla boşluğa dalmış bir şekilde bakıyordu. Maçın başlarında Yassine Bounou'nun kurtardığı muhteşem bir uzun mesafe şutunu gören kaptan için, bu gece kaçırılan fırsatlarla dolu bir gece oldu.

    Saha içindeki hayal kırıklığına rağmen, Ronaldo maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra sosyal medyaya girerek takım arkadaşlarını ve taraftarlarını cesaretlendirdi. Instagram'da kararlı bir mesaj paylaşan Ronaldo, "Rüya çok yakın. Başınızı dik tutun, atmamız gereken bir adım daha var! Bu geceki muhteşem desteğiniz için hepinize teşekkür ederim!" dedi.


    Ufukta bir ikili galibiyet ihtimali

    Şampiyonluk kutlamaları ertelenmiş olsa da, Al-Nassr hâlâ sansasyonel bir kupa hasılatının eşiğinde bulunuyor. Kulüp, aynı gün içinde iki şampiyonluğu birden kutlayabileceği muazzam bir haftaya şimdiden gözlerini dikmiş durumda; bu eşsiz senaryonun gerçekleşmesi ise önümüzdeki maçların sonuçlarına ve rakibi Al-Hilal’in performansına bağlı.

    16 Mayıs Cumartesi günü Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi finalinde Japon takımı Gamba Osaka ile karşılaşacak. Al-Hilal'in aynı öğleden önce ligde Neom ile karşılaşacağı düşünülürse, Ronaldo ve takım arkadaşları kıtasal final maçında sahadayken teknik olarak ulusal şampiyonluğa ulaşmış olacaklar. Bu durum, Salı günkü beraberliğin hayal kırıklığını üzerlerinden atabilmeleri halinde, kulüp tarihinin en unutulmaz günlerinden birine sahne olacak.


