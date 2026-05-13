Riyad sokakları tarihi bir kutlamaya hazırdı, ancak Al-Nassr, ezeli rakibi Al-Hilal ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampanyayı bir kenara bırakmak zorunda kaldı. 98. dakikaya kadar Jorge Jesus'un takımının Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu garantilemesi için her şey hazır görünüyordu. Tam bir çılgınlık anında, güçlü bir taç atışından gelen feci bir kendi kalesine gol, ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi ve oyuncuları sersemletti.

Hata, Brezilyalı kaleci Bento'nun baskı altında topun yönünü yanlış değerlendirmesiyle, olabilecek en kötü zamanda geldi. Bu beraberlik, Al-Nassr'ın ligin zirvesinde hakim konumunu korumasına rağmen, şampiyonluğu garantilemek için son maçında Damac FC'yi yenmesi gerektiği anlamına geliyor. Mohamed Simakan'ın ilk yarıda attığı golün ardından maçın büyük bölümünü domine eden takım için bu acı bir darbe oldu.



