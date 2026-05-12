Ronaldo, tribünlerden büyük bir destek görmesine rağmen hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi. 83. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirilen forvet, kaleyi bulan tek bir şut çekebildi ve Yassine Bounou’nun muhteşem bir kurtarışıyla engellenen muhteşem bir uzak mesafe golünü kıl payı kaçırdı. Suudi Pro Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, maçın sonlarında yaşanan çöküşten önceki olumlu atmosferi vurgulayarak, partneri Georgina Rodriguez ve oğlunun tezahürat yaptığı görüntüleri paylaştı ve şu başlığı ekledi: "Aile + taraftarlar = 🐐 için mükemmel destek". Bu sezon 26 golle Altın Ayakkabı yarışında üçüncü sırada yer alsa da - bu ödülü son iki sezonda da kazanmıştı - asıl odak noktası takımın kupa kazanması olmaya devam ediyor.







