Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Al-Nassr kalecisinin 98. dakikada attığı komik kendi kalesine gol, Al-Hilal ile yaşanan dramatik beraberliğin ardından Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu beklemesi sonucunu doğurdu
Felaket niteliğindeki hata şampiyonluk kutlamasını erteledi
Al-Nassr, kritik bir karşılaşmada puan kaybı yaşadıktan sonra şampiyonluk kutlamalarını ertelemek zorunda kaldı. Ev sahibi takım maçın başlarında üstünlüğünü ortaya koydu ve 37. dakikada savunma oyuncusu Mohamed Simakan’ın köşe vuruşundan çıkan topu değerlendirerek hak ettiği bir golle öne geçti. 1-1 biten maçın ardından Al-Nassr, Suudi Pro Ligi’nde zirvede 5 puanlık bir farkla liderliğini sürdürüyor; ancak Al-Hilal’in iki maçı daha var. Taraftarlar 2019'dan beri bu anı bekliyordu, ancak resmi şampiyonluk töreni artık son maç gününe kadar beklemek zorunda.
Ronaldo, ailesinin desteğine rağmen hayal kırıklığına uğradı
Ronaldo, tribünlerden büyük bir destek görmesine rağmen hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi. 83. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirilen forvet, kaleyi bulan tek bir şut çekebildi ve Yassine Bounou’nun muhteşem bir kurtarışıyla engellenen muhteşem bir uzak mesafe golünü kıl payı kaçırdı. Suudi Pro Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, maçın sonlarında yaşanan çöküşten önceki olumlu atmosferi vurgulayarak, partneri Georgina Rodriguez ve oğlunun tezahürat yaptığı görüntüleri paylaştı ve şu başlığı ekledi: "Aile + taraftarlar = 🐐 için mükemmel destek". Bu sezon 26 golle Altın Ayakkabı yarışında üçüncü sırada yer alsa da - bu ödülü son iki sezonda da kazanmıştı - asıl odak noktası takımın kupa kazanması olmaya devam ediyor.
Maçın sonlarında yaşanan karışıklık, çok önemli puanların kaybedilmesine neden oldu
Maç, kaçırılan fırsatlar ve son dakikalarda yaşanan pahalıya mal olan bir konsantrasyon kaybıyla şekillendi. Maçın başlarında Karim Benzema’nın attığı bir gol, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Al-Nassr tarafında ise Kingsley Coman, galibiyeti garantileyebilecek çok önemli bir teke tek fırsatı kaçırdı. Bunun yerine, uzatma süresinin sekizinci dakikasında bir Al-Hilal oyuncusu ceza sahasına güçlü bir taç atışı yaptı. Brezilyalı kaleci Bento ile takım arkadaşı Inigo Martínez arasındaki bariz iletişim hatası, topun elinden kayıp ağlara gitmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Gümüş madalyalar ve Dünya Kupası hayalleri sizi bekliyor
Al-Nassr, tarihi bir çifte kupayı kovalarken belirleyici bir hafta geçirecek. Takım, Cumartesi günü Gamba Osaka ile AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finali maçına çıkacak; ardından Perşembe günü Damac FC ile ligin kaderini belirleyecek karşılaşmaya çıkacak. Ronaldo için bu kupaları kazanmak, kariyerinde 1.000 gole ulaşma hedefinden önce (şu anda 971 golü var) ve Portekiz milli takımıyla gelecek yazki Dünya Kupası’na hazırlanmadan önce öncelikli bir hedef.