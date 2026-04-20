VİDEO: Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Tur yarı finallerine yükselirken, Cristiano Ronaldo rakip taraftarların Lionel Messi tezahüratlarına meydan okuyan bir hareketle karşılık verdi

Al-Nassr, rakibini 4-0'lık ezici bir galibiyetle alt ederek rakibinin başa çıkamayacağı kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Ronaldo'nun açılış golünün ardından, 24. dakikada Inigo Martínez skoru ikiye çıkardı; bunu sadece iki dakika sonra Abdulelah Al-Amri takip etti. Eski Liverpool yıldızı Sadio Mane ise 80. dakikada attığı dördüncü golle skoru belirledi. Ronaldo, takımı için gerekli olan işi hallettikten sonra 67. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirilerek maçı noktaladı. Sahada kaldığı süre boyunca 24 kez topa dokundu ve 3 şut çekti; kıtasal turnuvada giderek daha etkili hale gelen Al-Nassr'ın hücumunun odak noktası olmaya devam etti.