Al-Nassr kaptanı, Dubai'deki Zabeel Stadyumu'nda Al Wasl ile oynadıkları çeyrek final maçının 11. dakikasında skoru açtı. Boushal'ın isabetli ortasını gole çeviren Ronaldo, kariyerinin 970. golünü atarak tarihi 1.000 gol barajına bir adım daha yaklaştı. Saha içindeki hakimiyetine rağmen, 41 yaşındaki oyuncu rakip taraftarların her zamanki "Messi, Messi" tezahüratlarına maruz kaldı. Ancak Ronaldo, sosyal medyada hızla yayılan iki meydan okuyan jestle kalabalığa doğrudan seslendi. Efsanevi forvet, önce parmağını dudaklarına götürerek tribünlerden sessizlik istedi, ardından "calma" işareti yaparak taraftarlara sakin olmalarını söyledi ve maçı domine etmeye devam etti.
VİDEO: Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Tur yarı finallerine yükselirken, Cristiano Ronaldo rakip taraftarların Lionel Messi tezahüratlarına meydan okuyan bir hareketle karşılık verdi
Ronaldo, 'Messi'yi övenleri susturdu
Al-Nassr, rakibini 4-0'lık ezici bir galibiyetle alt ederek rakibinin başa çıkamayacağı kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Ronaldo'nun açılış golünün ardından, 24. dakikada Inigo Martínez skoru ikiye çıkardı; bunu sadece iki dakika sonra Abdulelah Al-Amri takip etti. Eski Liverpool yıldızı Sadio Mane ise 80. dakikada attığı dördüncü golle skoru belirledi. Ronaldo, takımı için gerekli olan işi hallettikten sonra 67. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirilerek maçı noktaladı. Sahada kaldığı süre boyunca 24 kez topa dokundu ve 3 şut çekti; kıtasal turnuvada giderek daha etkili hale gelen Al-Nassr'ın hücumunun odak noktası olmaya devam etti.
- AFP
Dikkatler yarı finale çevrildi
Batı Bölgesi çeyrek final maçları ilk olarak 3-10 Mart tarihleri arasında oynanacaktı ancak İran'daki savaşın etkileri nedeniyle AFC tarafından ertelendi; maçların merkezi stadyumlarda tek maçlı olarak oynanmasına karar verildi. Al-Nassr'ın galibiyeti, Çarşamba günü Katar'ın Al Ahli SC takımıyla oynanacak yarı final maçını belirledi. Bu maçın galibi, daha önce finale yükselen Japon kulübü Gamba Osaka ile karşılaşacak.