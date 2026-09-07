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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: Al-Nassr'a değerli hediye, Neom Al-Hilal'i tarihi bir mağlubiyetle şoke etti

Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
Al Nassr FC
Suudi Arabistan

Beklenmedik mağlubiyet

NEOM, bu sezon Roshn Ligi'nde ilk yenilgisini tattırarak Hilal'e ağır bir darbe indirdi. İki takımı Pazartesi akşamı turnuvanın altıncı hafta karşılaşmasında bir araya getiren maçta NEOM, rakibini 2-0 mağlup etti.

NEOM, Roshn Ligi lideri Hilal'i devirip kusursuz gidişatını durdurmayı başararak tarihi bir galibiyet elde etti ve başta Nassr olmak üzere rakiplerine zirve yarışında farkı kapatmak adına değerli bir fırsat sundu.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly, Hilal'i zora soktu

    Hilal, üst üste beş galibiyet elde ettikten sonra maçа yüksek moralle çıktı, ancak başlamadan önce ısınma sırasında Yassine Bounou'nun sakatlanmasıyla beklenmedik bir darbe aldı ve kaledeki yerini Mohammed Al-Owais aldı.

    Hilal beklenen görüntüyü veremedi; Neom'un sıkı defans organizasyonu, mavili takımın yıldızlarına alanları kapatmayı ve onların alışılmış tehlikeyi oluşturmasını engellemeyi başardı.

    Ayrıca oku: Bounou şokunun ardından Koulibaly ve Al-Owais, Neom karşısında Hilal'i zora soktu

    15. dakikada ilk şok geldi; Senegalli Kalidou Koulibaly topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi ve Neom'a kendi kalesine attığı golle öne geçme fırsatı vererek Hilal'in hesaplarını erken karıştırdı.

    Lider hızla dönmeye çalıştı, ancak organize bir savunmaya çarptı; girişimlerinin çoğu ceza sahası dışından geldi ve Neom'un kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı. Bu arada Sultan Al-Mandash ve Cresencio Summerville de girişimlerinde şansını bulamadı.

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  • Konya şoku katlıyor

    İlk yarı bitmeden Hilal bir darbe daha aldı; Mohammed Al-Owais kalesinden hatalı bir şekilde çıktı, top ceza sahasına ulaştı ve Neom savunmadaki karmaşadan yararlandı. Ardından Amadou Koné 44. dakikada ikinci golü kaydetmeyi başardı.

    İlk yarı, Neom'un cevapsız iki golle önde götürmesiyle sona erdi; bu skor, Hilal'i ikinci yarıda maçı çevirmek için zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

  • Hilal'in etkisiz kalan denemeleri

    Simone Inzaghi ikinci yarıda birçok değişiklik yaptı; bunların en dikkat çekicileri, hücumdaki etkinliği artırmak ve Hilal'i maçın atmosferine geri döndürmek amacıyla Nasır El-Devsari, Sultan Mendeş ve Mohamed Kader Meite'yi oyuna dahil etmesiydi.

    Gabriel Martinelli 50. dakikada farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak Neom kalesi önünde yakaladığı birebir fırsatı harcadı. Ardından 53. dakikada Ruben Neves'in şutu sol direğin yanından auta gitti.

    65. dakikada kaleci Marcin Bulka yeniden sahneye çıktı ve ceza sahası içinde Ollie Watkins'in tehlikeli kafa vuruşuna yaptığı kurtarışla parladı; böylece Hilal'in farkı azaltmasını engelledi. Maçın gidişatı, Bulka'nın ikinci yarıda diğer Hilal denemelerini de savuşturmasının ardından süregelen parlak performansını doğruladı.

    Bu denemeler dışında Neom maça hakimiyetini pekiştirmeyi ve bitiş düdüğüne kadar öndeliğini korumayı başardı; böylece sahadan 2-0'lık değerli bir galibiyetle ayrıldı.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal'e ağır darbe, Nasr'a hediye

    Bu sezon Roshn Ligi'nde üst üste beş galibiyetin ardından ilk yenilgisini alan Hilal'in puanı 15'te kaldı; Neom ise müsabakadaki dördüncü galibiyetinin ardından puanını 12'ye yükseltti.

    Bu yenilgi Hilal açısından özel bir önem taşıyor; zira İtalyan Simone Inzaghi'nin geçen sezonun başında takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesinden bu yana yerel düzeyde alınan ilk mağlubiyet oldu ve böylece kusursuz çıkış durmuş oldu.

    Buna karşılık Hilal'in yenilgisi, haftaya 12 puanla giren Nasr için değerli bir hediye niteliğindeydi. Nasr, aynı haftadaki maçında çarşamba günü Abha'yı yenmesi hâlinde lider ile arasındaki farkı yalnızca bir puana indirme fırsatı yakaladı.