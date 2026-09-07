Simone Inzaghi ikinci yarıda birçok değişiklik yaptı; bunların en dikkat çekicileri, hücumdaki etkinliği artırmak ve Hilal'i maçın atmosferine geri döndürmek amacıyla Nasır El-Devsari, Sultan Mendeş ve Mohamed Kader Meite'yi oyuna dahil etmesiydi.

Gabriel Martinelli 50. dakikada farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak Neom kalesi önünde yakaladığı birebir fırsatı harcadı. Ardından 53. dakikada Ruben Neves'in şutu sol direğin yanından auta gitti.

65. dakikada kaleci Marcin Bulka yeniden sahneye çıktı ve ceza sahası içinde Ollie Watkins'in tehlikeli kafa vuruşuna yaptığı kurtarışla parladı; böylece Hilal'in farkı azaltmasını engelledi. Maçın gidişatı, Bulka'nın ikinci yarıda diğer Hilal denemelerini de savuşturmasının ardından süregelen parlak performansını doğruladı.

Bu denemeler dışında Neom maça hakimiyetini pekiştirmeyi ve bitiş düdüğüne kadar öndeliğini korumayı başardı; böylece sahadan 2-0'lık değerli bir galibiyetle ayrıldı.