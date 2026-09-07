Hilal, üst üste beş galibiyet elde ettikten sonra maçа yüksek moralle çıktı, ancak başlamadan önce ısınma sırasında Yassine Bounou'nun sakatlanmasıyla beklenmedik bir darbe aldı ve kaledeki yerini Mohammed Al-Owais aldı.
Hilal beklenen görüntüyü veremedi; Neom'un sıkı defans organizasyonu, mavili takımın yıldızlarına alanları kapatmayı ve onların alışılmış tehlikeyi oluşturmasını engellemeyi başardı.
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15. dakikada ilk şok geldi; Senegalli Kalidou Koulibaly topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi ve Neom'a kendi kalesine attığı golle öne geçme fırsatı vererek Hilal'in hesaplarını erken karıştırdı.
Lider hızla dönmeye çalıştı, ancak organize bir savunmaya çarptı; girişimlerinin çoğu ceza sahası dışından geldi ve Neom'un kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı. Bu arada Sultan Al-Mandash ve Cresencio Summerville de girişimlerinde şansını bulamadı.