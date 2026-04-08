Çeviri:

Video... Al-Jaber: Al-Ahli, Al-Nassr lehine haksızlığa uğradı... Hakemin hatası göz ardı edilemez

Hilal efsanesi ateşli açıklamalarda bulundu

Al-Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçın hakeminden duyduğu büyük hoşnutsuzluğu dile getirerek, hakemin adaleti açıkça sağlamadığını belirtti.

Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maç, Çarşamba akşamı Suudi Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftası kapsamında 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı görüldü. Bunların en önemlisi, Al-Ahli'ye verilmesi gereken iki penaltının verilmemesi oldu. Bu durum, Al-Ahli'nin, teknik direktörünün ve oyuncularının öfkesine neden oldu. Ayrıntıları okuyun

  • Baskı apaçık ortada.

    Sami Al-Jaber, Suudi Arabistan'daki "Nadina" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğer Al-Ahli taraftarları haksızlıktan bahsediyorsa, takım şampiyonluğun en büyük rakibi olan Al-Nassr lehine haksızlığa uğradı."

    Ve ekledi: "Al-Ahli, aralarındaki bir sonraki maçta Al-Nassr'ı yenerek güçlü bir tepki vermeli."

    Ayrıca okuyun... Video... Al-Shneif: Lig, Al-Ahli'den "uçtu" ve Al-Ittihad'a hüzün getirdi

    Sami Al-Jaber, ligin hala devam ettiğini düşünüyor ve şöyle dedi: "Rekabet henüz bitmedi ve her takımın kazanma şansı var, her iki taraf için de şans hala var."

  • Yargı Denetimi

    Sami Al-Jaber, Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nin olayla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı; özellikle de İngiliz oyuncu Ivan Toney'nin hakemi bazı konularda suçladığı açıklamalarının ardından.

    Al-Jaber, "Şakalar ya da taraftarların tweet'leri bir yana, Al-Ahli haksızlığa uğradı ve hakem adaleti sağlamadı. Suçu kanıtlanırsa cezalandırılmalıdır" dedi.

    Ve ekledi: "Hakemin penaltı kararındaki hatası görmezden gelinemez ve Suudi Futbol Federasyonu bu konuyu çözüme kavuşturmalıdır."

    Şiddetli rekabet

    Al-Ahli'nin berabere kalması, şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı; "Al-Raqi", 66 puana ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti ve Al-Hilal'in iki puan gerisinde kaldı.

    Hilal, El-Khaloud'u 6-0 mağlup ederek, önümüzdeki Cumartesi akşamı El-Akhdoud ile karşılaşacak olan El-Nasr'ın bir adım daha yakınına geldi.

    Böylece Al-Ahli bir sıra geriledi, ancak sezonun bitimine 6 hafta kala şansı hâlâ var.