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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: Al Ahli, tarihi Toney gecesinde Al Hazm karşısında yaralarını sardı

Al Ahli - Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Premier Lig
I. Toney
Suudi Arabistan
İngiltere

İngiliz yıldız, Al-Raqi'yi galibiyete taşıyor

Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Hazm karşısında önemli bir galibiyet elde ederek galibiyet serisine geri döndü. Al-Ahli yaralarını hızlıca sardı ve üç değerli puanı hanesine yazdırdı; ayrıca bu gece İngiliz golcü Ivan Toney için tarihi bir rakam da taşıdı.

Al-Ahli'nin galibiyeti, takımın hücumcu kimliğini sahaya yansıttığı bir maçın ardından geldi. Takım, Al-Hazm kalesi önünde bulduğu fırsatları değerlendirmeyi başardı ve karşılaşmayı lehine sonuçlandırarak Roshn Ligi puan tablosunda üst sıralar için verdiği mücadeleyi sürdürdü.

Al-Ahli, geçen hafta Al-Qadisiyah karşısında aldığı (3-2)'lik yenilginin ardından galibiyet yoluna geri dönmeyi başardı.

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  • Trincao açtı, Toni farkı yarattı

    Maçta ilk golü Nakhli kaydederek El-Hazm'ın açılışını yaptı ve karşılaşmanın başında ev sahibi ekibin işini oldukça zorlaştırdı.

    El-Ahli beraberlik golünü kaydetmek için fazla zamana ihtiyaç duymadı; Portekizli Francisco Trincao, 21. dakikada Ivan Toney'nin kendisine verdiği pastan yararlanarak El-Ahli'yi öne geçirdi ve bunu maçın havasını kızıştıran ilk gole çevirdi.

    Golden sonra El-Ahli, son bölgedeki hareketliliğe dayanarak hücum ataklarını sürdürdü. El-Hazm ise saflarını düzene sokmaya ve kendisini maçın havasına döndürecek bir tepki aramaya çalıştı, ancak kalenin önünde en tehlikeli ve etkili olan taraf ev sahibi ekip olmaya devam etti.

    Toney, ister ceza sahası içindeki hareketleriyle ister fırsat üretimine katkısıyla hücum sahnesinde güçlü bir şekilde yer aldı; ardından gol kaydetme ve El-Ahli'yi rahat bir galibiyete taşıma sırası ona geldi.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni ikili golüyle sahne aldı ve Somah'a yetişti

    32. dakikada Ivan Toney, ceza sahası içinde yapılan bir faul sonrası penaltı kazandı ve penaltıyı bizzat kullanarak topu El-Hazm'ın filelerine göndermeyi başardı; böylece maçta El-Ahli'nin ikinci golünü kaydetti.

    İngiliz forvet, kişisel ikinci golünü eklemek için uzun süre beklemedi; zira El-Ahli'nin üçüncü golü ilk yarının son dakikasında geldi. El-Hazm kalecisinin Salih Ebu'ş-Şamat'ın şutunu kurtarmasının ardından top boş kalenin önünde Toney'e ulaştı ve o da topu rahatlıkla filelere gönderdi.

    Bu ikili golle birlikte Toney, Suudi Roshn Ligi'nin ilk 7 haftasında gol sayısını 10'a yükseltti ve 2009/10 sezonundan bu yana ilk 7 hafta sonunda bir oyuncunun kaydettiği en yüksek gol sayısı olarak, 2016/17 sezonunda El-Ahli formasıyla Suriyeli Omar el-Somah adına kayıtlı rekoru eşitledi.

  • Al-Hazm dönmeye çalışıyor, Al-Ahli üstünlüğünü koruyor

    Üç gol yedikten sonra Hazm, maçın seyrini değiştirmeye ve farkı azaltmanın yollarını aramaya çalıştı; ancak Ahli, rakibinin girişimleriyle iyi bir şekilde başa çıktı ve gol sayısını artırmak için yeni fırsatlar aramayı sürdürdüğü sırada üstünlüğünü korudu.

    Hazm, girişimlerini kendisini maça döndürecek gollere çeviremezken, Ahli maçın gidişatıyla başa çıkma konusunda daha sakin bir görüntü çizdi ve rahat bir farkla önde olmanın avantajını kullanarak üç puanı garantilemeye kademeli olarak yaklaştı.

    Dakikalar ilerledikçe, özellikle Ahli'nin üstünlüğünü korumak ve Hazm'a geri dönüş şansı tanımamak istemesiyle maçın temposu görece düştü ve üstünlük son düdüğe kadar Er-Raki'nin lehine kaldı.

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  • Al Ahly dengesini yeniden buldu, Tony tarihe geçti

    Kazanılan galibiyet, Al Ahli'nin puanını 12'ye yükseltti ve takımı Suudi Roshn Ligi puan tablosunda beşinci sıraya taşıdı. Bu, takıma sezon içindeki yolculuğunda önemli bir moral verirken, Al Hazm'ın puanı 8'de kalarak onuncu sırada yer aldı.

    Ivan Toney ise, kaydettiği ikili golle puanını 10'a çıkararak haftanın en parlak yıldızlarından biri olarak maçtan ayrıldı. Böylece en yakın rakibiyle arasına 6 gol fark koyarak Roshn Ligi gol krallığının zirvesine çıktı ve aynı zamanda Omar Al Somah'ın tarihi rekorunu yakaladı.

    Böylece Al Ahli'nin Al Hazm karşısındaki galibiyeti sadece üç yeni puandan ibaret değildi; beraberinde takımın galibiyetler yoluna dönüşüne dair önemli bir mesaj da taşıdı. Toney ise, yıllardır Al Ahli'nin en büyük golcülerinden birinin adıyla anılan bir rekorda tek başına zirveye çıkmaya bir adım kala, kulüp tarihine yeni bir sayfa yazmayı sürdürdü.

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