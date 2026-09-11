Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Hazm karşısında önemli bir galibiyet elde ederek galibiyet serisine geri döndü. Al-Ahli yaralarını hızlıca sardı ve üç değerli puanı hanesine yazdırdı; ayrıca bu gece İngiliz golcü Ivan Toney için tarihi bir rakam da taşıdı.

Al-Ahli'nin galibiyeti, takımın hücumcu kimliğini sahaya yansıttığı bir maçın ardından geldi. Takım, Al-Hazm kalesi önünde bulduğu fırsatları değerlendirmeyi başardı ve karşılaşmayı lehine sonuçlandırarak Roshn Ligi puan tablosunda üst sıralar için verdiği mücadeleyi sürdürdü.

Al-Ahli, geçen hafta Al-Qadisiyah karşısında aldığı (3-2)'lik yenilginin ardından galibiyet yoluna geri dönmeyi başardı.