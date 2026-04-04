Video... Al-Ahli eski formuna kavuştu ve Al-Hilal'ı geçici olarak lig ikinciliğinden indirdi

Al-Ahli takımı, erken attığı iki golün ardından Damak üzerinde baskısını sürdürdü; farkı açmaya ve erken elde ettiği üstünlüğü pekiştirmek için fırsatları değerlendirmeye çalıştı. İlk tehlikeli deneme 11. dakikada Brezilyalı Galeno'dan geldi. Galeno, ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti ancak top kaleyi sıyırdı ve üçüncü golü atma şansı kaçtı.

16. dakikada Tony, füze gibi bir şutla Damak kalesini tehdit etti. Bu şut, takımı erken bir gol avantajı sağlayacak gibi görünüyordu, ancak kalecinin kurtarışı golü engelledi ve maç, hücum açısından Al-Ahli'nin kontrolünde kaldı.

28. dakikada sıra Enzo Milot'a geldi. Milot ceza sahasına girip kaleciden seken tehlikeli bir şut çekti. Bu pozisyon, Al-Ahli'nin maçın gidişatındaki büyük üstünlüğünü ve Damak savunmasına baskı yapmaya devam ettiğini teyit ederken, takım ilk yarı bitmeden üçüncü golü atmaya çalışıyordu.

Damak'ın ilk yarıda Al-Ahli'ye karşı oluşturduğu tek tehlikeli atak, 22. dakikada Valentin'in sert şutuydu, ancak Edward Mendy bu şutu kurtardı.