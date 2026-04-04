Video... Al-Ahli eski formuna kavuştu ve Al-Hilal'ı geçici olarak lig ikinciliğinden indirdi

Al-Ahli Jeddah takımı, 2025-2026 sezonunun Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında bu Cumartesi akşamı evinde ağırladığı Damak karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Takım, bu galibiyetle ligin üst sıralarında yer alma yarışındaki konumunu güçlendirdi ve taraftarları önünde teknik üstünlüğünü kanıtladı.
Bu galibiyetle "Al-Raqi", puanını 65'e yükseltti ve aynı haftada bu akşam "El-Hilal" ile "Al-Taawoun" arasında oynanacak maç öncesinde, El-Hilal'i bir puan farkla geçerek Roshen Ligi'nde geçici olarak ikinci sıraya yükseldi.
Al-Ahli'nin Damak karşısında attığı üç golü Dhari Al-Anzi (4. dakika), Ivan Toni (6. dakika) ve Matheus Gonçalves (56. dakika) kaydetti.