Video... Al-Ahli eski formuna kavuştu ve Al-Hilal'ı geçici olarak lig ikinciliğinden indirdi

Al Ahli - Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Al-Raqi yeniden galibiyet serisine döndü

Al-Ahli Jeddah takımı, 2025-2026 sezonunun Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında bu Cumartesi akşamı evinde ağırladığı Damak karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Takım, bu galibiyetle ligin üst sıralarında yer alma yarışındaki konumunu güçlendirdi ve taraftarları önünde teknik üstünlüğünü kanıtladı.

Bu galibiyetle "Al-Raqi", puanını 65'e yükseltti ve aynı haftada bu akşam "El-Hilal" ile "Al-Taawoun" arasında oynanacak maç öncesinde, El-Hilal'i bir puan farkla geçerek Roshen Ligi'nde geçici olarak ikinci sıraya yükseldi.

Al-Ahli'nin Damak karşısında attığı üç golü Dhari Al-Anzi (4. dakika), Ivan Toni (6. dakika) ve Matheus Gonçalves (56. dakika) kaydetti.

    Erken bir şok

    Al-Ahli, Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun muhteşem performansı sayesinde 6 dakika içinde attığı iki golle konuk takıma erken bir şok yaşattı.

    Galinho, maçın başlamasından sadece 4 dakika sonra sol kanattan hızla fırladı ve boş alandaki uzak direğe doğru hassas bir pas attı. Top, İngiliz takım arkadaşı Ivan Tony'ye ulaştı ve Tony doğrudan kaleye şutunu çekti. Dhari Al-Anzi ise topu tamamlayarak konuk takımın kalesine gönderdi.

    Benzer şekilde, Galino 2 dakikadan az bir süre sonra tekrar atağa çıktı ve benzer bir pas gönderdi. Tony bu pası değerlendirerek ustaca ikinci golü attı ve rekor sürede takımının üstünlüğünü perçinledi.

  • Sürekli baskı

    Al-Ahli takımı, erken attığı iki golün ardından Damak üzerinde baskısını sürdürdü; farkı açmaya ve erken elde ettiği üstünlüğü pekiştirmek için fırsatları değerlendirmeye çalıştı. İlk tehlikeli deneme 11. dakikada Brezilyalı Galeno'dan geldi. Galeno, ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti ancak top kaleyi sıyırdı ve üçüncü golü atma şansı kaçtı.

    16. dakikada Tony, füze gibi bir şutla Damak kalesini tehdit etti. Bu şut, takımı erken bir gol avantajı sağlayacak gibi görünüyordu, ancak kalecinin kurtarışı golü engelledi ve maç, hücum açısından Al-Ahli'nin kontrolünde kaldı.

    28. dakikada sıra Enzo Milot'a geldi. Milot ceza sahasına girip kaleciden seken tehlikeli bir şut çekti. Bu pozisyon, Al-Ahli'nin maçın gidişatındaki büyük üstünlüğünü ve Damak savunmasına baskı yapmaya devam ettiğini teyit ederken, takım ilk yarı bitmeden üçüncü golü atmaya çalışıyordu.

    Damak'ın ilk yarıda Al-Ahli'ye karşı oluşturduğu tek tehlikeli atak, 22. dakikada Valentin'in sert şutuydu, ancak Edward Mendy bu şutu kurtardı.

    Beklenmedik bir yaralanma

    İkinci yarının 52. dakikasında Al-Ahli, Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez'in herhangi bir temas olmadan yere yığılmasıyla büyük bir şok yaşadı.

    İbanez'in kas gerginliği yaşadığı anlaşıldı. Alman teknik direktör Matthias Jaissle'den oyundan çıkmak istedi ve Jaissle, genç oyuncu Muhammed Bakr'ı oyuna soktu.

  • Üçüncü darbe

    Al-Ahli, ikinci yarının 56. dakikasında ceza sahası içinde Tony'den sihirli bir pas alan Brezilyalı oyuncusu Gonçalves'in attığı üçüncü golle üstünlüğünü pekiştirdi.

    Gonsalves topu kontrol edip şutunu çekti, top rakip savunmacılara çarptıktan sonra ağlara gitti ve rakip takımın şok edici savunma performansı devam etti.



  • Sürekli hücum ve galibiyet serisine dönüş

    Al-Ahli, Damak'a yönelik sürekli hücumunu sürdürdü ve 65. dakikada Ivan Toni'nin füze gibi şutuyla dördüncü golü atmaya çok yaklaştı, ancak top sol direğin yanından dışarı çıktı.

    Galinho'nun 71. dakikada attığı güçlü şut, Damak kalecisinin sol direğinin yanından geçti. Ardından Enzo Milot, 87. dakikada ani bir şutla rakibi tehdit etti ancak top kaleyi ıskaladı.

    Bu galibiyetle Al-Ahli, geçen hafta dördüncü sıradaki Al-Qadisiyah'a deplasmanda 2-3 yenilerek yaşadığı tökezlemenin ardından galibiyet serisine geri döndü.

