VİDEO: Al-Ahli, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah'a 5-0'lık epik bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, Ivan Toney'nin Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünün başlıca rakibiyle çatışması üzerine çıkan kavga, çirkin görüntülere sahne oldu

Cuma gecesi oynanan ve beş golün atıldığı epik maçın ardından Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu çirkin sahnelere sahne oldu. Sahada sergilenen futbol beş golün atıldığı heyecan verici bir maç olsa da, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektiren çok sayıda oyuncunun karıştığı bir itiş kakış, maçın keyfini kaçırdı. Olayın merkezinde, ilk yarıda açılış golünü atan Al-Ahli'nin yıldızı Toney vardı. Toney, rakibi tarafından itildikten sonra bu sezon SPL'de 24 gol atan Julian Quinones ile hararetli bir tartışmaya girdi. Eski Brentford forveti Quinones ile yüz yüze geldikten sonra kavga hızla tırmandı ve teknik ekip, iki tarafı ayırmak için çaba sarf etti.