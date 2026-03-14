Cuma gecesi oynanan ve beş golün atıldığı epik maçın ardından Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu çirkin sahnelere sahne oldu. Sahada sergilenen futbol beş golün atıldığı heyecan verici bir maç olsa da, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektiren çok sayıda oyuncunun karıştığı bir itiş kakış, maçın keyfini kaçırdı. Olayın merkezinde, ilk yarıda açılış golünü atan Al-Ahli'nin yıldızı Toney vardı. Toney, rakibi tarafından itildikten sonra bu sezon SPL'de 24 gol atan Julian Quinones ile hararetli bir tartışmaya girdi. Eski Brentford forveti Quinones ile yüz yüze geldikten sonra kavga hızla tırmandı ve teknik ekip, iki tarafı ayırmak için çaba sarf etti.
VİDEO: Al-Ahli, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah'a 5-0'lık epik bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, Ivan Toney'nin Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünün başlıca rakibiyle çatışması üzerine çıkan kavga, çirkin görüntülere sahne oldu
Son dakikada yaşanan olayların ardından Dammam'da kaos
Ani bir çöküş
Matthias Jaissle'nin takımı maçın başlarında üstünlüğü ele geçirdi. Toney, bu verimli lig sezonundaki 25. golünü attığı kusursuz bir vuruşla skoru açtı; ardından Franck Kessie ve Galeno'nun güzel paslaşmasının ardından Valentin Atangana farkı ikiye çıkardı. Ancak ikinci yarıdan sonra maçın gidişatı tamamen değişti. Musab Al-Juwayr'ın 63. dakikada deflekte olan şutu ev sahibi takıma umut verdi ve Al-Qadsiah'ın Al-Ahli savunmasını tamamen hazırlıksız yakalayan amansız hücumlarının önünü açtı. Konuk takım, uzatma dakikalarında Turki Al-Ammar'ın golüyle skoru eşitledi, ancak Ibrahim Mahnashi son saniyelerde attığı golle Al-Qadsiah'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.
- AFP
Şampiyonluk yarışı kızışıyor
Bu sonucun Suudi Pro Ligi sıralaması üzerinde büyük etkileri var. Al-Qadsiah (26 maç), şu anda 60 puanla dördüncü sırada yer alırken, ikinci sıradaki Al-Ahli’nin (26) iki puan gerisinde bulunuyor. Bu arada, Al-Nassr (25) 64 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Al-Hilal (25) 61 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Suudi Pro Ligi'nde sekiz maç kalırken, şampiyonluk yarışı son maça kadar çekişmeli geçecek gibi görünüyor ve ilk dört takım hala kupayı kazanmak için yarışıyor.