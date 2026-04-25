VİDEO: Açık bir faul mü? Real Betis'in beraberlik golünden saniyeler önce eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'nin Ferland Mendy'yi yere indirmesiyle Alvaro Arbeloa öfkelendi

Bu beraberlikle Madrid, ligin zirvesinden 8 puan geride kaldı ve geriye sadece 5 maç kaldı; Barcelona, Getafe’yi yenerse bu fark 11’e çıkabilir. Arbeloa, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve beraberlik golünden önce, kendisinin bariz bir faul olarak gördüğü durumu hakemin fark edememesini eleştirdi.

Hakemlerin kararlarına ve VAR odasındaki teknik eksikliğe duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Arbeloa, "Gol öncesinde Mendy'ye açık bir faul yapıldı. Sorun şu ki, bu kararları verenlerin futboldan anlaması gerekiyor, ama açıkça anlamıyorlar." dedi.