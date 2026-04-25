Madrid’in Barcelona’yı yakalama çabaları, Estadio La Cartuja’da 94. dakikada kısıtlı üstünlüğünü kaybetmesiyle feci bir darbe aldı. Vinicius Jr. maçın başında skoru açmıştı, ancak Los Blancos, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham’ın yarattığı birkaç net fırsatı gole çeviremedi ve maçı koparamadı. Ev sahibi takım, Hector Bellerin'in golüyle maçın son dakikalarındaki kaosu değerlendirdi, ancak Madrid oyuncuları, Ferland Mendy'nin gol öncesinde Antony tarafından faul ile düşürüldüğünü iddia etti.
VİDEO: Açık bir faul mü? Real Betis'in beraberlik golünden saniyeler önce eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'nin Ferland Mendy'yi yere indirmesiyle Alvaro Arbeloa öfkelendi
Sevilla'da uzatmalarda yaşanan hayal kırıklığı
Liderin sekiz puan gerisinde
Bu beraberlikle Madrid, ligin zirvesinden 8 puan geride kaldı ve geriye sadece 5 maç kaldı; Barcelona, Getafe’yi yenerse bu fark 11’e çıkabilir. Arbeloa, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve beraberlik golünden önce, kendisinin bariz bir faul olarak gördüğü durumu hakemin fark edememesini eleştirdi.
Hakemlerin kararlarına ve VAR odasındaki teknik eksikliğe duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Arbeloa, "Gol öncesinde Mendy'ye açık bir faul yapıldı. Sorun şu ki, bu kararları verenlerin futboldan anlaması gerekiyor, ama açıkça anlamıyorlar." dedi.
Gümüş çatal bıçak seti hayalleri suya düşüyor
Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden de elenmesiyle birlikte, kulüp bu yüzyılda sadece beşinci kupa kazanamadığı sezonla karşı karşıya kalmış durumda. Arbeloa'nın takımı, önümüzdeki hafta Espanyol ile oynayacakları deplasman maçı öncesinde toparlanmalı; ardından sezonun ikinci El Clásico'su için Barcelona'ya karşı zorlu bir deplasman bekliyor. Hansi Flick'in lig lideri takımı benzeri görülmemiş bir çöküş yaşamadıkça, ikinci sırada bitirme ihtimalinin neredeyse kesinleşmesiyle Arbeloa üzerindeki baskının artması bekleniyor.