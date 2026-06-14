Video: 7-1... Almanya, Brezilya'ya karşı ezici galibiyetini tekrarladı... Curaçao ise ilk golünü attı

Almanya milli takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu maçlarında Pazar akşamı NRG Stadyumu'nda Curacao milli takımını 7-1 mağlup etti.
Almanya milli takımı turnuvadaki ilk üç puanını alırken, Curacao'nun puan tablosu boş kaldı. 5. grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor.
Julian Nagelsmann maça şu kadroyla başladı: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.
Curacao milli takımının teknik direktörü Hollandalı Dick Advocaat ise maça şu kadroyla başladı: Elui Roem, Cheryl Floranus, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jürgen Lukadia, Sontay Hansen.