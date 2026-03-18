Kane ve Mo Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 50. gollerini attı; Bayern ve Liverpool'un yıldızları Avrupa'daki başarılarını pekiştirdi
Kane, Bayern'in Atalanta karşısında rahat galibiyetine öncülük etti
Kane için bu dönüm noktası, Bayern Münih’in Atalanta ile oynadığı hayati eleme maçı sırasında geldi. İlk yarıda penaltıdan golü atarak skoru açan Kane, Avrupa’daki gol sayısını 49’a çıkardı. Ardından, neden dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak görüldüğünü tam anlamıyla kanıtlayarak, üst düzey bir golcünün içgüdülerini sergiledi. Kalabalık bir ceza sahası içinde topu alan Kane, Atalanta savunmasını tamamen çaresiz bırakan muhteşem ve yıldırım hızında bir dönüş yaptı. Kaleci henüz pozisyonunu almadan, forvet yıkıcı ve durdurulamaz bir şutla topu ağlara göndererek 50. Şampiyonlar Ligi golünü muhteşem bir şekilde kaydetti.
Maçın ilerleyen dakikalarında Lennart Karl ve Luis Diaz de gol attı ve Bayern, bu gece 4-1 galip gelerek toplamda 10-2'lik bir zafer elde etti. Vincent Kompany'nin takımının bir sonraki rakibi, Manchester City'yi eleyen Real Madrid olacak.
Salah, Anfield'daki mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaştı
Anfield'da ise Salah, Galatasaray'a karşı tam da kendisine özgü muhteşem bir golle 50. golünü atarak, spot ışıklarının dışında kalmayacağını kanıtladı. 61. dakikada, Liverpool'un toplamda 4-1'lik üstünlüğüyle rahat bir oyun sergilediği sırada, Mısırlı Kral işi kendi eline aldı. Ceza sahası kenarında topu alan Salah, geri çekilen Türk savunmasına doğru hemen ilerledi. Hızlı bir omuz hareketiyle topu en sevdiği sol ayağına aldı, açıyı mükemmel bir şekilde değiştirdi ve uzak köşeye muhteşem, durdurulamaz bir vuruş yaptı.
Bu, klasik bir Salah golüydü ve Liverpool'un ilk maçı kaybettikten sonra serinin kontrolünü ele geçirmeye çalışırken, daha önce kaçırdığı penaltıyı telafi etti. Salah'ın golü, toplamda 4-1 galip gelen ve çeyrek finalde PSG ile eşleşen Anfield ekibi için gecenin en güzel anı oldu.
Kane ve Salah ilk 10'a girdi
50 gol barajını aşan Kane ve Salah, Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında daha da yukarı tırmanmayı hedefliyor. İkili şu anda Thierry Henry ile eşit puanla Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında 10. sırada yer alıyor. 56 golle Ruud van Nistelrooy onların önünde yer alırken, Thomas Müller ve Erling Haaland'ın ise 57 golü bulunuyor.
