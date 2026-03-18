Kane için bu dönüm noktası, Bayern Münih’in Atalanta ile oynadığı hayati eleme maçı sırasında geldi. İlk yarıda penaltıdan golü atarak skoru açan Kane, Avrupa’daki gol sayısını 49’a çıkardı. Ardından, neden dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak görüldüğünü tam anlamıyla kanıtlayarak, üst düzey bir golcünün içgüdülerini sergiledi. Kalabalık bir ceza sahası içinde topu alan Kane, Atalanta savunmasını tamamen çaresiz bırakan muhteşem ve yıldırım hızında bir dönüş yaptı. Kaleci henüz pozisyonunu almadan, forvet yıkıcı ve durdurulamaz bir şutla topu ağlara göndererek 50. Şampiyonlar Ligi golünü muhteşem bir şekilde kaydetti.

Maçın ilerleyen dakikalarında Lennart Karl ve Luis Diaz de gol attı ve Bayern, bu gece 4-1 galip gelerek toplamda 10-2'lik bir zafer elde etti. Vincent Kompany'nin takımının bir sonraki rakibi, Manchester City'yi eleyen Real Madrid olacak.